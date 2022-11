Če ne veslate, ste morda čudni

Veslanje na simulatorju pomeni, da ste se odločili vztrajati pri poštenosti in pravičnosti, saj pri tem početju ni mogoče goljufati. Razen samega sebe, jasno, ne morete prinesti naokoli nikogar. Človek sedi na mestu, a hkrati podira ovire, o katerih je mislil, da so nepremagljive.

Edinstvena oblika vadbe na trenažerju je zagotovo veslanje. Da bi prikazali prednosti veslanja in zakaj je uporaba veslaške naprave tako odlična oblika vadbe, je dokazala desetletna raziskava, ki je pokazala, da večja telesna aktivnost že s preprostimi dejavnostmi, kot je hoja, koristi zdravju vašega srca in lahko celo zmanjša tveganje za razvoj srčnih bolezni za 36 odstotkov.

Vse oblike kardio vadbe koristijo zdravju srca; in kot način aerobne vadbe lahko veslanje zmanjša tveganje za razvoj ali smrt zaradi bolezni srca, izboljša krvni tlak in zniža raven skupnega holesterola, LDL in trigliceridov.

- Proste maščobne kisline, ki lahko v visokih koncentracijah povečajo tveganje za bolezni srca, so se pri diabetikih tipa 2, ki so osem tednov izvajali vadbo na veslaški napravi, znižale za 2,6 odstotka.

- Šest mesecev aerobne vadbe, ki je vključevala uporabo veslaške naprave, je povzročilo 9,2-odstotno znižanje sistoličnega krvnega tlaka.

- Diastolični krvni tlak se je med šestmesečno študijo znižal za devet odstotkov.

- Po šestih tednih veslanja v dvorani se je raven holesterola znižala za 3,5 odstotka.

- Raven trigliceridov se je po šestih tednih treninga veslanja v zaprtih prostorih znižala za 1,3 odstotka.

- Lipoprotein nizke gostote se je zmanjšal za 8,9 odstotka pri tistih, ki so imeli šest tednov veslaškega treninga.

- Stopnja umrljivosti veslačev zaradi bolezni srca in ožilja je za 59 odstotkov nižja kot pri neveslačih.

Tako rekoč čudežni stroj

Telesna pripravljenost, moč, mišice in kondicija in veslanje na simulatorju? Edinstveno gibanje, kot je veslanje, je odlična vadba za celotno telo. Aktivira in vključi mišice v nogah, hrbtu, prsih, rokah in trebušnih mišicah. Čeprav je tudi fenomenalna oblika kardiovaskularne vadbe, se je tudi izkazalo, da učinkovito gradi mišice, povečuje moč, kondicijo in vzdržljivost.

- Uporaba trenažerja za veslanje vključuje približno 86 odstotkov človekovih mišic.

- Veslanje uporablja 65 do 75 odstotkov spodnjega dela telesa, zaradi česar je idealna vadba za tiste, ki želijo izboljšati mišice nog.

- Med vadbo veslanja se uporablja 25 do 35 odstotkov zgornjega dela telesa.

- Samo šest tednov veslanja lahko poveča moč hrbtnih mišic za 33,9 odstotka.

- Po osmih tednih uporabe veslaške vadbene opreme se je udeležencem študije moč prijema povečala z 11,1 odstotka na 36,6 odstotka.

- Hrbtne mišice so se po osmih tednih uporabe veslaškega stroja okrepile za 10,4 do 37,8 odstotka.

- Upogib trupa se je izboljšal za 104,3 odstotka s šestim tednom veslanja v dvorani.

- Vaje veslanja povečajo izteg trupa za 23,7 odstotka v samo šestih tednih.

- V šestih tednih veslanja se višina vertikalnih skokov poveča za 19,4 odstotka.

- Po mnenju fizioterapevtov je veslanje zaradi skupne sile vlečenja rok in potiska nog idealno za ljudi, ki iščejo vadbo za celotno telo.

- Udeleženci osemtedenske študije naj bi povečali število trebušnjakov, ki jih lahko naredijo, za 5,1 do 22,7 odstotka.

- Medtem se je laktatni prag po 12 tednih nizkointenzivnega veslanja povečal za 11,8 odstotka, kar pomeni, da se je vzdržljivost povečala.

- To je odlična možnost tudi za starejše odrasle, s podobnimi prednostmi vadbe za moč za starejše.

Hujšanje? Poprimite za veslo!

Prednosti veslanja vključujejo tudi to, da je odlično za hujšanje – takšno, ki tekmuje s prednostmi vadbe HITT ali celo sprinterskega intervalnega treninga. S kurjenjem velike količine kalorij v kratkem času so študije pokazale, da je učinkovito pri znatnem zniževanju odstotka telesne maščobe in skupne telesne maščobe, hkrati pa ohranja in gradi mišice.

- Skupni odstotek telesne maščobe se je zmanjšal za 5,4 do 16,1 odstotka po štirih tednih uporabe notranjega veslaškega stroja.

- 30 minut veslanja na dan tri mesece dolgo je pri moških s čezmerno telesno maso povzročilo povprečno izgubo mase za 3,6 kilograma.

- Skupna telesna maščoba se je po šestih tednih veslanja v dvorani zmanjšala za 4,5 odstotka.

- 30 minut veslanja v zmernem tempu porabi od 210 do 294 kalorij.

- Močno veslanje porabi od 255 do 440 kalorij na uro.

- 30 minut veslanja z zmerno intenzivnostjo porabi 2,72 odstotka več kalorij kot sobno kolesarjenje z enakim tempom.

- Leptin, maščobni hormon, ki nadzoruje sitost, se zmanjša za 35,4 odstotka po osmih tednih diete in vadbe, ki je vključevala veslanje, kolesarjenje, hojo in uporabo simulatorja hoje po stopnicah.

Kombinacija diete in vadbe, ki je vključevala veslanje, kolesarjenje in hojo, je po osmih tednih povzročila izgubo telesne mase, pri čemer je 58 odstotkov oziroma 88 odstotkov posledica zmanjšanja telesne maščobe pri ženskah in moških.

Trening Iztoka Čopa. Iztok je seveda veliki ljubitelj veslanja na suhem. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Sladkorna bolezen

Več kot 442 milijonov ljudi po vsem svetu ima sladkorno bolezen in z njo je povezanih tudi 1,6 milijona smrti na leto. Poleg spremembe v prehrani je ena najboljših obramb pred sladkorno boleznijo povečana telesna aktivnost. Pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2, ki so osem tednov uporabljali sobno veslaško napravo, se je raven glukoze v krvi znižala za 8,5 odstotka. Povprečna vrednost glukoze v krvi tistih s sladkorno boleznijo tipa 2 se je po osmih tednih vadbe na veslaškem stroju znižala za 3,9 odstotka.

O duši in čustvih po veslaško

Duševno in čustveno zdravje neposredno vplivata na fizično zdravje, saj visoka raven stresa lahko vodi do povečane ravni kortizola, hormona, ki je odgovoren za nagon po boju ali begu.

Kronično povišane ravni kortizola je lahko slabo za zdravje; vodi do povišanega srčnega utripa, krvnega tlaka in povečanja maščobnih zalog v telesu, kar lahko dolgoročno vodi do bolezni srca in ožilja.

Za boj proti stresu zdravniki priporočajo 30 minut dnevne vadbe, kot je uporaba veslaškega stroja. Vadba se bori proti stresu tako, da mu pomaga sproščati endorfine, kemikalijo, ki osrečuje ljudi. Vadba na prostem in v zaprtih prostorih se je izkazala za učinkovito pri zmanjševanju občutkov tesnobe in depresije. Pozitivni učinki vadbe so še večji, ko vadite s prijatelji ali svojo ekipo rekreativcev.

Red v glavi

Zdravniki in strokovnjaki priporočajo povečano telesno aktivnost, da zaščitite možgane pred učinki staranja. Po 12 tednih izvajanja aerobnih vaj, kot je veslanje, so vadeči pokazali od dva- do 3,2-odstotno povečanje skupne prostornine hipokampusa, kar je povezano z njihovo sposobnostjo zadrževanja informacij.

Študije so pokazale, da je šest mesecev aerobne vadbe, kot je veslanje, zvišalo BDNF (nevrotrofični faktor, ki izhaja iz možganov, ali abrineurin, je protein, ki ga pri ljudeh kodira gen BDNF) v serumu, kar je povzročilo 45-odstotno povečanje koncentracije. Osem tednov veslanja lahko izboljša reakcijski čas osebe za 12,4 do 24,2 odstotka.

Za čvrste kosti

Izboljšanje in ohranjanje zdravja kosti lahko pomaga preprečiti poškodbe, ohraniti zdravo delovanje mišic in ohraniti kakovost življenja pozneje v življenju. Veslanje koristi kostem, saj preprečuje izgubo in znatno izboljša raven mineralne gostote kosti in gostote kostne mase.

Številne študije so pokazale, da so starejši ljudje s povečano telesno aktivnostjo upočasnili izgubo mineralov in gostote kosti. Po sedmih mesecih veslanja po skoraj osem ur vsak dan se je kostna gostota spodnje ledvene hrbtenice povečala za 2,9 odstotka. Mineralna komponenta kosti veslačev, ki so trenirali sedem mesecev, se je izboljšala za 4,2 odstotka. Mnogi vidijo podobne izboljšave v zdravju svojih kosti, podobne prednostim, ki jih ponuja preskakovanje vrvi. To je posledica vaje z večjo obremenitvijo zaradi ponavljajočih se skokov.

Za gibljive sklepe

Veslanje je odlična vadba za tiste, ki imajo bolečine v sklepih, saj je lahko in ne zahteva prenašanja velikih bremen. Dokazano je, da veslanje pomaga zmanjšati bolečine v sklepih in njihovo togost. Zdravniki športne medicine ljudem, ki imajo bolečine v sklepih in želijo povečati svojo telesno aktivnost, priporočajo neobremenitvene vaje, kot je veslanje. Po osmih tednih uporabe veslačev se je navor komolčnega sklepa povečal za 68,7 odstotka na 109,3 odstotka, odvisno od uporabljenega veslaškega stroja.

Navor ledvenega sklepa se je povečal za 31,2 do 43,5 odstotka po osmih tednih uporabe naprave za veslanje.

Rak, pojdi stran

Čeprav vadba ni zdravilo za raka, študije kažejo, da lahko s povečanjem telesne dejavnosti z vajami, kot je veslanje, zmanjšate tveganje za raka in izboljšate kakovost življenja po raku. Glede na nedavno študijo je tveganje za razvoj vsaj 13 vrst raka znatno zmanjšano pri ljudeh, ki izvajajo aerobno vadbo vsaj trikrat na teden. V študiji žensk z rakom dojke, ki so veslale ​​enkrat na teden štiri mesece, se je invalidnost rok, ramen in rok zmanjšala za 19,5 odstotka.

Pri osebah, ki so preživele raka na dojki, se je po štirih mesecih veslanja izboljšala kakovost delovanja zgornjih udov za 17 odstotkov.