Celje je Naj gostitelj kolesarske dirke Po Sloveniji 2022

Ena izmed zadnjih aktivnosti letošnje, že 28. dirke Po Sloveniji, je bila izbor destinacije, ki je od vseh 40 sodelujočih destinacij pri promociji dirke najbolj izstopala in ob tem tudi zadostila vnaprej podanim kriterijem izbora za Naj gostitelja dirke Po Sloveniji 2022.

Komisijo je v letošnjem letu najbolj prepričala Mestna občina Celje, ki je s svojim celovitim, strokovnim in inovativnim pristopom dirki Po Slovenji dala poseben pečat.

Kolesarska dirka Po Sloveniji je tudi v svoji 28. izvedbi postregla s presežki tako na področju gledanosti kot na področju organizacije dirke. Kljub organizacijskim izzivom zaradi kompleksnosti oz. raznolikosti vsebin ter velikega števila sodelujočih destinacij, je bil projekt zelo uspešno zaključen.

Že nekaj let se ob zaključku projekta zbere v naprej določena komisija za izbor Naj gostitelja, ki spremlja aktivnosti destinacij pred in med dirko preko različnih komunikacijskih kanalov (TV, radio, tiskovine, novinarske konference, spletne strani, družbeni mediji) in po zaključku dirke opravi izbor zmagovalca.

Komisijo so kot vsako leto sestavljali posamezniki z različnih področij, kar daje izboru še dodatno težo. Člani komisije so bili: Marjana Grčman (Televizija Slovenija), Mojca Novak (predsednica organizacijskega odbora dirke), Petra Tašker Žumer (Avto Triglav), Matjaž Leskovar (Policija Slovenije), mag. Maja Pak (direktorica Slovenske turistične organizacije) in Uroš Murn (Radiotour).

Vsem destinacijam so bili že pred pričetkom dirke posredovani kriteriji izbora: splošni vtis in gostoljubje destinacije, inovativnost pri aktivaciji in promociji destinacije, vključenost lokalne skupnosti, navijaško vzdušje, trajnostni vidik (celovit pristop gostitelja k trajnostnemu razvoju), aktivnosti destinacije skozi objave na spletnih straneh ter družbenih omrežjih.

Od vseh destinacij je v letošnjem letu komisijo najbolj prepričala Mestna občina Celje, ki si je prislužila laskavi naziv Naj gostitelj dirke Po Sloveniji 2022.

Dogodek s podelitvijo pokala za Naj gostitelja je letos potekal na Starem gradu Celje, kjer so se zbrali člani komisije za izbor, člani organizacijskega odbora dirke, predstavniki in gosti Mestne občine Celje, na vabilo pa se je odzvalo tudi nekaj županov in predstavnikov ostalih občin, gostiteljic letošnje dirke.

Članici komisije za izbor Naj gostitelja Mojca Novak in mag. Maja Pak, sta županu Mestne občine Celje, Bojanu Šrotu izročili pokal za Naj gostitelja dirke Po Sloveniji 2022, ki je, spomnimo, enak pokalu zmagovalca dirke Po Sloveniji. Gre za repliko 5.200 let starega lesenega kolesa, najdenega na Ljubljanskem barju, ki velja za najstarejše najdeno kolo na svetu.

Komisija za izbor Naj gostitelja 2022 je med drugim poudarila: »Mestna občina Celje nas je prepričala s svojim strokovnim in profesionalnim pristopom k promociji ter večmesečno pripravo na prihod dirke, z izvedbo številnih aktivnosti znamčenja, Celjani so med drugim pokazali tudi izredno inovativnost pri aktivacijah in promociji same destinacije (imenovanje ambasadorja dirke Po Sloveniji Toneta Tislja, televizijska oddaja Kolesarski kotiček, razstava z naslovom Celjski peloton na Krekovem trgu, prireditev Kolesarski dan in Polževa dirka).

V aktivacije so uspeli vključiti tudi šole, vrtce in gasilska društva, ki so ustvarili različne formacije in aktivacije ter pripomogli k navijaškemu vzdušju ob sami trasi dirke. Organizirali so tudi skupno tiskovno konferenco za etapo Žalec-Celje, na kateri so vsem zainteresiranim javnostim podali ključne informacije o dirki in poteku le-te skozi omenjeni destinaciji. Ob vsem povedanem so nenehno poudarjali pomembnost trajnostnega vidika ter ta aspekt aktivirali tudi v praksi. O vseh vsebinah je Mestna občina Celje tudi celovito komunicirala na spletnih straneh in družbenih omrežjih.«

Predstavniki vseh ostalih destinacij-gostiteljic dirke, pa so v znak zahvale za sodelovanje in vsebinsko raznoliko ter kakovostno promocijo ne le dirke, pač pa tudi kolesarstva kot športa v najširšem pomenu, prejeli zelene majice.

Izjave govorcev na današnji podelitvi v Celju:

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji: »Letošnja kolesarska dirka Po Sloveniji je dosegla še večjo gledanost preko televizijskih programov, postregla pa je tudi z odličnimi gledalci. Po ocenah jih je bilo ob slovenskih cestah skupno okoli 300.000 športnih navdušencev.

Komisija za izbor najboljšega gostitelja tudi v letošnjem letu ni imela lahkega dela pri izboru. Destinacije se vsako leto bolj in bolj aktivno vključujejo v boj za osvojitev identičnega pokala, kot ga je v juniju dobil zmagovalec dirke Po Sloveniji Tadej Pogačar. Izpeljanih je bilo ogromno aktivnosti že pred startom prve etape, takšnih ali drugačnih akcij, ki so pripomogle k še večji prepoznavnosti dogodka in povezanosti lokalnih skupnosti z organizatorjem.

Zahvaljujem se vsem destinacijam, pokroviteljem in vsem partnerjem dogodka, ki so s svojim aktivnim delom in navijanjem pripomogli, da je kolesarska dirka Po Sloveniji uspela tudi letos.«

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob podelitvi pokala za Naj gostitelja povedala: »Pred petimi leti, ko je Slovenska turistična organizacija pristopila k dirki Po Sloveniji in omogočila prenos na mednarodni televizijski mreži Eurosport, smo si zadali številne dolgoročne in tudi ambiciozne cilje, vse z namenom, da bi se Slovenija in dirka Po Sloveniji uspešno pozicionirali na mednarodnem kolesarskem zemljevidu.

Z veseljem lahko povem, da letošnji rezultati dokazujejo, da nam to odlično uspeva. Partnerstvo med STO, organizatorjem in destinacijami na dirki ustvarja dodano vrednost tako za turizem, kot tudi za prebivalce in jih aktivno vključuje v zdrav in športen življenjski slog. Ta povezanost in delovanje za skupne cilje so dokaz, da je Slovenija izjemna gostiteljica športnih prireditev in domovina vrhunskih športnikov.

Med destinacijami je še posebej izstopala Mestna občina Celje, ki je organizirala vrsto izstopajočih aktivnosti in s tem ustvarila multiplikativne učinke tako za povečanje družbenega dogajanja v mestu in trajnostne mobilnosti, kot tudi za razvoj gospodarstva, še posebej turizma. Peta obletnica partnerstva STO in destinacij z organizatorji dirke Po Sloveniji je tudi pravi trenutek, da si čestitamo za izjemno delo, ki naj bo tudi motivacija za naprej.«

Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje: »Na celjskem Starem gradu je že nekaj let cilj etape kolesarske dirke Po Sloveniji. Vedno smo priča dinamičnemu dogajanju in tudi letos je bilo tako. Z velikim navdušenjem smo pozdravili svetovno kolesarsko elito, na čelu s Tadejem Pogačarjem, ki je tudi zmagal na etapi. Dirko ponosno in z veseljem gostimo že devet let, že mesece pred dirko pa smo se odločili, da se bomo odločno potegovali za nagrado Naj gostitelja.

S tem smo dobili še dodatno motivacijo, da res vse pripravimo za ta spektakel, ki ni samo športni, saj je dirka tudi odlična priložnost za promocijo Slovenije. K našemu cilju nas je dodatno spodbudil tudi naš novi sodelavec Robert Gorjanc, ki je navdušen kolesar. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil organizatorjem dirke, da nas jemljete kot resnega partnerja. Hvala tudi komisiji za izbor Naj gostitelja, prepričan sem, da ste se prav odločili, čeprav je bila konkurenca huda. Vse etape dirke Po Sloveniji si vsako leto ogledam v prenosu in res je lepo gledati vse te lepe kraje, včasih vidim kaj novega izjemnega tudi v naši okolici. Ko primerjam to z Dirko po Franciji in drugimi dirkami si vedno znova rečem kako čudovito domovino imamo.«

Mojca Novak, predsednica organizacijskega odbora dirke Po Sloveniji in predsednica Kolesarskega kluba Adria Mobil: »Delo letošnje komisije je bilo zagotovo eno najtežjih, če ne že kar najtežje do sedaj. Destinacije, ki ste bile vključene v dirko Po Sloveniji, tekmujete resno, profesionalno in v želji zmagati - enako, kot se kolesarji pripravljajo na čim boljši rezultat. Komisija je imela težko delo, vendar si Celje zasluži to nagrado, odločitev je bila sprejeta soglasno.

Ob tem pa prav vsem rečemo - vsi v času zmagovalca. Čestitke vsem, ki ste dali največ, kar je bilo možno v svojih okoljih, predvsem pa največ za promocijo športa, promocijo vašega kraja, promocijo okolja in konec koncev zaradi Eurosporta za promocijo Slovenije po svetu. Čestitke zmagovalcu in vsem ostalim destinacijam. Z dobrimi sodelavci je lahko delati velike korake. Imamo izjemno ekipo širom Slovenije za organziacijo takšnega res velikega dogodka, ki je morda večji kot se ga mi organizatorji zavedamo.«

