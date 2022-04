Še ne dolgo tega mi beseda chia ni vzbujala kakšnih posebno slast vzbujajočih asociacij. Pred temi v veganskih in običajno alternativno naravnanih prehranjevalnih krogih precej razvpitimi in že dokaj običajnimi semeni sem gojila malo skeptičen in malo strahospoštljiv odnos.

Pa sem se le odločila vso stvar končno preizkusiti po namigu sodelovke, ki je za semena naredila velik propagandni program.

Moram priznati, da sem bila nad njimi zelo presenečena v pozitivnem smislu, pravzaprav lahko rečem celo navdušena. Običajno pojem zelo zdravo in zelo dobro ne gresta čisto z roko v roki.

Chia semena so uporabljala že starodavna ljudstva Majev in Inkov v Južni Ameriki za telesne poslikave. Semena so sicer nabita s številnimi vitamini in minerali, ki so našemu telesu zelo potrebne snovi za kvalitetno delovanje. Bogata so z omega 3 maščobnimi kislinami, vsebujejo veliko beljakovin, antioksidantov, železa, kalcija. Hidrirajo telo, ker nase močno vežejo vodo. Zelo ugodno vplivajo na prebavo.

Tokrat bomo za pokušino pripravili čudovit in slasten, zdrav in kaloričen zajtrk z grškim jogurtom, jagodičjem in nekaj dodatki. Vse skupaj je zelo preprosto, hitro pripravljeno, le pomembno je, da vse skupaj pripravimo že večer prej, da se semena lepo napihnejo in prepojijo z okusom.

Poletov recept: Chia zajtrk FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za chia zajtrk potrebujemo:

2 ravni žlici chia semen

300 g grškega jogurta

Pest malin

Pest borovnic

Pol banane

Žlička medu

Cimet

Malo vode ali mleka

Žlica kokosove moke

Priprava chia zajtrka:

Semena prelijemo z jogurtom in mlekom. Dodamo vse preostale sestavine in jih dobro premešamo. Po želji lahko dodamo svoje priljubljeno sadje. Čez noč vse skupaj damo v hladilnik, da se zgostijo in napihnejo. Zjutraj postrežemo.