Muc Off je angleški premium proizvajalec čistil, setov in maziv za kolesa in motorna vozila. Vsa maziva in čistila so biorazgradljiva in niso bila testirana na živalih. Edini in prvi visokotlačni čistilec na trgu, ki je narejen izključno za kolesa in motorje!

Čiščenje kolesa je nuja, ki zna biti zelo težavno opravilo, če stanujemo v bloku ali kje drugje, kjer ni dvorišča in dvoriščne vode.Bencinske črpalke s hitrimi priročnimi pralnicami na žetone pridejo zelo prav, če niste ravno z gorskokolesarske blatne ture. V takem primeru vas bodo zagotovo odgnali, ker se bojijo, da jim, boste z blatom zamašili odtoke.Ja, ni druge rešitve, kot v dve vedri napolniti tople vode, s sabo vzeti vse pripomočke za čiščenje in vzdrževanje kolesa ter poiskati primeren prostor pred ali za blokom, ter se lotiti dela.V vedro pripravite toplo vodo in detergent, v razpršilko pa mešanico vode in razmaščevalca. Kolo najprej poškropimo s to mešanico. Pustimo, da učinkuje 5 do 10 minut nato pa kolo operemo s spužvo. Pazimo, da spužvo sproti izpiramo v vedru, da z umazanijo ne spraskamo laka (zato dve vedri tople vode). Nato še speremo z vodo. Kolo je nato treba posušiti in obbrisati z mehko krpo. Prav tako je potrebno ponovno naoljiti verigo in vse gibljive dela in vijake. Za verigo uporabimo olje za fino mehaniko ali posebne spreje za mazanje verig kolesa.Ne uporabljajte maziva za verige motorjev, saj so preveč lepljivi. Za ostalo pa priporočam WD40 (Motorex, Muc Off ...) ali podobno bolj vizkozno mazivo, na trgu že obstajajo prav specialna maziva za kolesa, da prodre med spoje in preprečuje korozijo. Odvečno maščobo iz verige in gibljivih delov odstranite s krpo, da se naslednjič ne boste zamazali.Lansko leto se je na trgu pojavil prvi visokotlačni čistilec samo za kolesa in motorje. Krasna pogruntavščina. Ima nastavek, ki je namenjen za čiščenje kolesa in nastavek za motorna kolesa. Vemo, da so ostali čistilci preveč agresivni za naše občutljive specialke, sploh pa za gorska ali električna kolesa ... in evo, danes sli lahko omislite visokotlačni čistilec, s katerim vas ne bo strah prhati vašega kolesa.Ko kupite novo kolo vam prodajalec mora ob kolesu priložiti tudi garancijski list. Skrbni prodajalci koles vam bodo svetovali, da se s kolesom vrnete po nekaj deset prevoženih kilometrih, da vam kolo, brezplačno seveda, ponovno nastavijo. Ponovna nastavitev je nujna saj so vsa kolesa tovarniško sestavljena in nastavljena na delovnem stojalu. Po nekaj kilometrih se pod vašo silo pletenice lahko potegnejo iz vijakov, zato vam mogoče oba menjalnika ne bosta delovala tako kot bi morala in zavore ne bodo več varno prijemale.Razrahljajo se tudi napere, zato jih mora serviser ponovno »centrirati«... Po nekaj prevoženih kilometrih torej malo bolj natančno opazujte svoje kolo, da boste vedeli serviserju opisati spremembe, ki so nastali in vas motijo.Že po prvi vožnji vam priporočam, da zabeležite tudi osnovne podatke o vožnji oz. treningu. Zapišite si relacijo in dolžino vožnje, povprečno hitrost, skratka, če ste si omislili kolesarski računalnik oz. po domače napisano števec, potem si prepišite podatke iz njega ter dopolnite s parimi stavki opisa vašega počutja pred, med in po vožnji oz. treningu. Seveda, pa ste lahko sodobni in uporabljate moderne kolesarske aplikacije, ki to naredijo namesto vas, zadostuje samo spletna povezava.To vam bo koristilo pri spremljanju vašega napredka, seveda v kolikor si boste to želeli. Prepričan pa sem, da vas bo že po nekaj vožnjah zelo zanimalo ali se vam kaj pozna pri »psiho-fizični« kondiciji in ali napredujete, zato priporočam, da to naredite od prvega treninga naprej, ker bo za vas kasneje ti podatki še toliko bolj zanimivi. Zabeležite tudi morebitne težave s kolesom in morebitno slabo počutje na njem, saj boste tako ob obisku na servisu lažje pojasnili težave in serviser bo lažje popravil nastavitev vaše pozicije.Prekolesarili smo nekaj kilometrov, zahtevnih ali ne, vendar je vedno pomembno, da potem poskrbimo še zato, da se počasi ohladimo ter umirimo. Naredite nekaj razteznih vaj, da preprečite boleče mišice naslednji dan. Po prvem treningu boste verjetno največ težav imeli z ritnimi in hrbtnimi mišicami vendar ne obupajte. Za bolečo zadnjico ne krivite sedeža prav tako ne nastavitev krmila za bolečine v križu. Edino zdravilo je trening, zato z njim poizkusite vsaj trikrat tedensko. Če pa se počutje na kolesu ne izboljša po šestih do desetih treningih bo potrebno na kolesu opraviti kakšne spremembe …