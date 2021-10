Čudežna zdravilna moč teniške žogice

Masaža teniške žogice lahko spodbudi zdravljenje v spodnjem delu hrbta

Trije načini uporabe teniških žogic za lajšanje bolečin v križu in nogah

Učinek masaže zmanjšuje tudi hiperaktivnost živcev v spodnjem delu hrbta in zmanjšuje število bolečinskih signalov, poslanih v možgane. FOTO: Shutterstock

Ko boste lepljenje končali, bosta teniški žogici in lepilni trakovi videti kot arašid. FOTO: Shutterstock

Uporaba teniških žogic pod nogami lahko takoj in učinkovito raztegne tetive in mečne mišice in izboljša prožnost v spodnjem delu hrbta in tako lajša bolečine. FOTO: Shutterstock

Teniške žogice delujejo kot penasti valji in so lahko koristne pri lajšanju bolečin v križu. Masiranje spodnjega dela hrbta s teniškimi žogicami lahko pomaga sprostiti mehka tkiva, sprostiti napetost, razbremeniti ujete živce in izboljšati prožnost.Tokrat o zdravilnih prednostih uporabe teniških žogic za samo masažo in o treh edinstvenih in učinkovitih načinih, kako lahko uporabite teniške žogice za lajšanje bolečin v križu in/ali nogah. Alternativno, če potrebujete močnejši pritisk, lahko na enak način uporabite tršo žogico, recimo tisto za lacrosse.Zapis smo povzeli po spletni strani Spine health (Zdrava hrbtenica), napisal ga je izkušeni fizioterapevt, ki je tudi avtor priročnikov in učbenikov s tega področja.Učinek valjanja teniških žogic ima lahko lokalen in celosten vpliv na lajšanje bolečin v spodnjem delu hrbta. Ko masirate spodnji del hrbta s teniško žogico, običajno pride do naslednjih sprememb v vaših vnetih tkivih:• Zmanjša se napetost v mišicah in vezivnem tkivu• Izboljšano je delovanje krvnih žil in poveča se pretok krvi• Spodbuja pretok zdravilnih hranil in hrane• Sprošča se endorfin (naravni hormon za boj proti bolečinam v telesu), da zmanjša splošno zaznavanje bolečineUčinek masaže zmanjšuje tudi hiperaktivnost živcev v spodnjem delu hrbta in zmanjšuje število bolečinskih signalov, poslanih v možgane.Bolečine v spodnjem delu hrbta doma ali v pisarni si lahko olajšate s teniškimi žogicami, če upoštevate te nasvete:1. Za masažo spodnjega dela hrbta pripnite dve teniški žogiciZa to masažo boste potrebovali dve teniški žogici in nekaj lepilnega traku:• Postavite dve teniški žogici na tla drugo poleg druge in uporabite toliko lepilnega traku, kot je potrebno, da učvrstite žogici v tem položaju. Ko boste lepljenje končali, bosta teniški žogici in lepilni trakovi videti kot arašid.• Teniški žogici položite na tla, nato pa ležite nanju tako, da ste obrnjeni navzgor, pri čemer naj bodo kolena pokrčena. Teniški žogici naj bosta vzporedni s pasom in nameščeni tik nad spodnjim delom hrbta. Vsaka teniška žoga mora biti nameščena tako, da se dotika mišičnega tkiva na vsaki strani hrbtenice (koščene izbokline, ki štrlijo iz vašega hrbta, bi morale biti med teniškima žogicama).• Prilagodite se tako, dokler se ne boste počutili uravnoteženo in udobno, nato pa dvignite obe roki s prsti, usmerjenimi proti stropu. Roki naj bosta čim bolj ravni.• Začnite z desno ali levo roko, počasi spustite roko nazaj proti glavi. Medtem ko držite eno roko naravnost, lahko pri spuščanju druge roke upognete vrat nazaj.• Držite ta položaj nekaj sekund, nato pa ga počasi vrnite v prvotni začetni položaj.Ob premikanju rok naprej in nazaj boste začutili kroglici, ki nežno pritiskata in masirata vaša vneta tkiva. Enako ponovite z drugo roko. Poskusite to ponoviti tako, da se z vsako roko masirate štirikrat.2. Pritisnite teniško žogo na spodnji del hrbta, da olajšate bolečine v hrbtuKo ležite na tleh, postavite žogico pod hrbet, zadnjico ali stegno, in se nežno premikajte, da poiščete boleče mišične skupine. Ko najdete razbolelo mesto, se lahko osredotočite, in pritisnete tja, vendar ne preveč močno! Pazite, da žogice ne prevrnete oz. zavrtite neposredno čez hrbtenico. In takoj prenehajte, če začutite ostro ali nenadno bolečino.Žogico lahko uporabite tudi, ko sedite na stolu in jo nežno pritisnete na boleče območje s svojo lastno telesno težo.3. Za lajšanje bolečin v križu in nogah zavrtite teniško žogico pod vsako nogoStoječ teniško žogico zavrtite pod nogo od konca prstov do pete. Bolj se osredotočite na pritisk vzdolž notranjega loka podplatov. Med valjanjem žoge pritiskajte kolikor je mogoče, vendar se izognite bolečini. To masažo izvajajte 2- do 4- minute naenkrat.Uporaba teniških žogic pod nogami lahko takoj in učinkovito raztegne tetive in mečne mišice in izboljša prožnost v spodnjem delu hrbta in tako lajša bolečine.Masaža lahko pomaga sprostiti in pozdraviti spodnji del hrbta in sprostiti mišice pred vadbo ali raztezanjem. Pri roki imejte dve teniški žogici in ju uporabljajte doma ali med delom, da zmanjšate napetost v spodnjem delu hrbta in mišicah nog.Prav tako si prizadevajte za vadbo ali izvajanje preprostih razteznih vaj, ki vam bodo pomagale obnoviti in okrepiti mišice in preprečile vrnitev bolečine.