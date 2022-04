Danes je padla odločitev, Primož Roglič do nadaljnjega ne bo dirkal

Koliko časa ne bomo videli Rogliča na dirkah še, ne vemo, vemo zagotovo, da ga ne bo na dveh klasikah v Ardenih. Torej v sredo, 20.4., bo manjkal na Valonski puščici, kjer je bil lani drugi in ne bo ga na najstarejšem kolesarskem spomeniku Liege-Bastogne-Liege, ki je na sporedu v nedeljo, 24.4., kjer je leta 2020 slavil zmago.

Rogličeve težave z mišico za kolenom so se pojavile med dirko po Baskiji, ki se je končala pred enajstimi dnevi. Opravil je zdravniški pregled, na katerem so ugotovili, da gre za resnejšo poškodbo, kot pa se je zdelo na prvi pogled. Za katero mišico točno gre in kako dolgo bo zdravljenje, za zdaj iz moštva Jumbo Visma še niso sporočili. Prav tako ne poročajo, do kdaj Rogliča ne bomo videli dirkati.

Primož Roglič sicer lahko neovirano trenira, ne more pa noge obremenjevati sto odstotno. Naslednja Rogličeva dirka na tekmovalnem koledarju je dirka po Dafineji, ki se začne 5. junija.