Drago in nevarno je v naši domovini biti kolesar

FOTO: Shutterstock

Kolesarska sezona se je začela, kolesarji so že preplavili asfaltne ceste, vozniki že bentijo. Uvod, ki se ponavlja iz leta v leto. Vendar, tisti, ki spremljamo razvoj kolesarstva in kolesarjenja bolj natančno, ugotavljamo, da bo letos na naših cestah največje število kolesarjev.To lahko potrdijo tudi trgovci, ki se že zdaj bojujejo s praznimi skladišči; povpraševanje je veliko večje od ponudbe! Počakajmo, kaj bodo številke pokazale ob koncu sezone in prepričali se bomo lahko, ali bo res tako kot predvidevamo že zdaj v februarju.Kolesarka nacija, ki slaviin, je lahko tudi bleda mati, skoraj prava kolesarska kaznilnica. Najpogostejši kolesarski prekrški in globe so super, za državo, za vas so a lahko, razen da vas udarijo po žepu, smrtno nevarni.Ljubiteljem kolesarjenja predstavljamo potencialno članarino, ki jo bodo zelo verjetno morali plačati državi zato, ker so kolesarji, ob tem pa še poredni, neubogljivi in morda celo pod gasom.-boste vozili po cesti ali delu ceste, ki ni namenjen kolesarjem,-boste vozili po levi strani ceste ali kolesarske steze glede na dovoljeno smer vožnje,-ne boste z vodoravno odročeno roko pravočasno in jasno nakazali spremembe smeri vožnje,-boste med vožnjo uporabljali telefon, slušalke oziroma naprave, ki zmanjšujejo vašo varnost,-med vožnjo ne boste imeli obeh rok na krmilu kolesa in nog na pedalih,-če se s svojimi prijatelji ne boste vozili po cesti drug za drugim, ko boste želeli skupaj kolesariti, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno,-se boste vozili po pločniku ali cesti, kjer je na voljo kolesarska steza,-vaše kolo ne bo opremljeno v skladu s predpisi.-boste prevozili rumeno luč na semaforju.-boste prevozili rdečo luč na semaforju.-boste vozili kolo pod vplivom alkohola.-če otrok ali mladoletnik prekrši cestnoprometne predpise, so lahko njegovi starši ali skrbniki kaznovani z globo zaradi opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva.-teh prekrškov ne boste delali.-vozite z glavo, bodite pazljivi in obzirni do drugih. Kolesarjenje je eno najlepših početij na planetu, če ga razumeš in se potrudiš, da ga s teboj razumejo tudi drugi.