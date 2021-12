Drugi najboljši turistični film na svetu je slovenski

Letos se je za skupni naziv najboljšega turističnega filma s sodelovanjem na 13-ih različnih festivalih turističnih filmov v okviru CIFFT potegovalo več kot 3300 prispevkov iz več kot 90 držav. S spletne strani Slovenske turistične organizacije prihaja odlična novica.

Video Slovenske turistične organizacije (STO) »Time to #stayhome. Turn to nature and dream« je osvojil drugo mesto med turističnimi filmi na tekmovanju World’s Best Tourism Films 2021 v organizaciji Mednarodnega odbora turističnih filmskih festivalov CIFFT.

3. decembra je v Valencii Mednarodni odbor turističnih filmskih festivalov (CIFFT) razkril zmagovalce izbora World’s Best Tourism Films 2021, ki predstavlja najprestižnejše tekmovanje v potovalnem video marketingu.

S sodelovanjem na svetovnih filmskih festivalih so se kandidati uvrstili na lestvico CIFFT za izbor najboljših v šestih tematskih kategorijah: turistične destinacije - mesta, turistične destinacije - regije, turistične destinacije - države, turistične storitve, turistični produkti in neodvisni potovalni videi.

STO je z videom »Time to #stayhome. Turn to nature and dream« v kategoriji turistične destinacije - države osvojila drugo mesto. Zmagovalka v tej kategoriji je Litva z videom »Lithuania. Discover Colours You Never Knew Existed«, tretje mesto pa je zasedla Danska z videom »Much more than “just” Denmark«.

Z videom »Time to #stayhome. Turn to nature and dream«, ki je bil objavljen v aprilu 2020 in ima na YouTube že skoraj 30.000 ogledov, je STO na družbenih omrežjih vabila sledilce iz tujine k inspiraciji in sanjarjenju o Sloveniji ter načrtovanju obiska v prihodnosti s sporočilom ostani doma oziroma #StayHome so we can #TravelTomorrow.

Čustven nagovor je vlival upanje, da bomo lahko kmalu spet uživali v naravnih lepotah Slovenije. Z videom, pripravljenem v času spomladanskega vala epidemije, je STO želela s pozitivno naravnano komunikacijo in premišljeno zgodbo sledilce iz tujine povabiti k sanjarjenju o Sloveniji ter načrtovanju obiska v bližnji prihodnosti.

Video je z izrednim občutkom do narave za STO ustvarila produkcijska hiša TENT na čelu z mednarodno prepoznavnim fotografom Cirilom Jazbecem. Video odlikujejo prizori sproščenega in poglobljenega stika s travnatimi tlemi, vodo, drevesi in lokalnimi tradicijami, ki ponujajo sliko prihodnosti, v katero se želimo vrniti. Kampanja STO #StayHome, #TravelTomorrow je med množico drugih inspiracijskih kampanj izstopala po meditativni atmosferi in iskrenosti.

Uvrstitve na lestvice najboljših, priznanja in nagrade krepijo prepoznavnost Slovenije kot zelene, v trajnost usmerjene butične destinacije.