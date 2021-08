Držite se svojih stopal

Anatomija stopala bi bila mojstrovina, če ne bi bilo ...

Doseči vsaj 10.000 korakov na dan, do večera je želja marsikoga. FOTO: Shutterstock

Od kod prihaja bolečina v prednjem delu stopala?

, ne le,likovni, pač pa tudi tehnični genij, je dejal, da so stopala hkrati inženirska, tehnična mojstrovina in umetniško delo. Kot njegova. Stopala da je treba postaviti na pravo mesto, nato pa trdno stati na njih, je pribil sloviti ameriški predsednik in borec proti suženjstvuOba omenjena sta zaznamovala civlizacijo in to v dobrem. Noge, bolje, stopala nas nosijo vse življenje, a včasih pa nas začnejo stopala nenadoma boleti že pri lahnem teku in celo pri kolesarjenju. Od kod ta bolečina in kaj storiti, če nas doleti, se sprašujepri švicarski spletni strani, kjer objavljajo kratke strokovne zapise o športu in rekreaciji, pri Datasport.Doseči vsaj 10.000 korakov na dan, do večera je želja marsikoga. Kaj pa, če nas noge bolijo v prvih nekaj minutah hoje in bolečina postaja vse intenzivnejša, zaradi česar se moramo ustaviti? In če se nam isto zgodi i pri kolesarjenju in dlje, ko pedaliramo, bolj boleč je sprednji del stopala. Kaj točno se torej dogaja z našimi nogami?Stopalo je dinamično-elastična mojstrovina, zasnovano je tako, da se prilagodi vsem neravnim površinam. Stopalni lok, ki ga nadzirajo mišice, blaži vsak naš korak, tako kot amortizer v avtomobilu. Neenakomerna podlaga izziva in hkrati trenira naša stopala. Vsak naš korak, in tako položaj stopala, se popolnoma prilagodi podlagi, ne glede na to, ali hodimo po travniku ali naravnost skozi gozd.V vsakdanu vsak dan nosimo čevlje in hodimo skoraj izključno po ravnih tleh, posledica tega je atrofija mišic stopal, pri čemer se napetost v sprednjem delu stopala zmanjša in stopalni lok počasi potone. Tako se začnejo bolečine v nogah, ki so v medicini znane kot metatarsalgija.Obstajajo trije glavni vzroki za metatarsalgijo: Prvič, zaradi mehanske preobremenitve zaradi pritiska na metatarsofalangealne sklepe; drugič, zaradi draženja živcev, ki tečejo med kostmi; in tretjič, zaradi vnetja metatarsofalangealnih sklepov.Tek po sprednjem delu stopala, po prstih, nevtralna tekaška obutev z malo oblazinjenja in pomanjkanje vsakodnevne vadbe samo še poslabšajo stvari.Pri kolesarjenju je težava ozek prostor v predelu prednjega dela stopala, saj sprednji del stopala izgubi napetost v stopalnem loku, hkrati pa se stisne. Mišice sprednjega dela stopala je treba trenirati tako kot vse druge mišice v telesu, sicer bodo izgubile svojo funkcijo. Ali jih uporabljamo, ali pa izgubimo.Zato velja poiskati pri strokovnjakih nasvete za vaje, s katerimi krepimo mišice v stopalu. Vaje so zelo preproste in učinkovite.