Električnih koles ni, električna kolesa so povsod

Pri prodajalcih koles boste izvedeli, da električnih koles skoraj ni več. In da bo slaba dobava še vsaj dve leti.

Predvidevanja nekaterih trgovcev so, da bodo že v prihodnjih dveh sezonah električna kolesa dosegla 50-odstotni prodajni delež koles v Sloveniji.

Razume naj, kdor lahko. Najnovejše ekonomske smernice v kolesarskem svetu kažejo, da ni videti prodajnega upada vse do leta 2033.

Na začetku nekaj groze

Direktor trgovine A2U iz Šenčurja Uroš Globočnik, kjer so mojstri elektrike po kolesarsko, je nanizal nekaj misli, ki so naravnost zastrašujoče. Opozarja namreč na pojav baterij brez certifikatov in kakršnih koli deklaracij in testov. Te baterije so se pojavile predvsem za samostojno predelavo običajnega kolesa v električno. Imajo dokaze, da so eksplodirale, zgodil se je samovžig! Če se to pripeti v kolesarnici, ki je blizu kurilnice, ali v vaši neposredni bližini, ko nič hudega sluteč na primer čistite svoje kolo, ki ste ga tako zmagovalno in poceni predelali iz navadnega v e-kolo?

Globočnik nam je jasno povedal, da bi morali vsi trgovci in serviserji odslužene baterije shranjevati v za to primernih sodih s peskom. Ni prepričan, da to počne še kdo drug poleg njih, odslužene baterije je možno videvati vsepovsod po servisih in celo okolici.

Je pa Uroš Globočnik povedal tudi nekaj o veselju, ki spremlja vsakega novega kupca električnega kolesa. Veselju, dokler ga ne vprašajo, kako ga bo odpeljal domov. Večina presenečeno ugotovi, da drugače kot s kolesarjenjem do doma ne bo šlo, kajti kolo je preveliko za v avto in pretežko in preokorno za na strešne nosilce. Prevoz električnih koles je najboljši in najvarnejši na nosilcih za kolesa, ki jih namestimo na vlečno kljuko avtomobila. Še en strošek? Da, a Globočnik pravi, da je vesel, da so se električna kolesa dokončno prijela med kolesarji, da so predsodki izginili in da so se razširila po skoraj vseh kolesarskih skupinah.

Puch, spet z in med nami

Ni edina novost, da imajo trgovci težave z dobavo. Dobra novica je tudi ta, da je Ljubljana pridobila kar dve prodajalni, ki sta se specializirali izključno za prodajo in servis električnih koles. Prodajalna Newbike je med drugim zanimiva zato, ker nam ponuja kolesa znamke Puch, to ime pa je pravzaprav slovensko. Janez Puh stoji na čelu slovenskega kolesarskega ljudstva. Ni treba ponavljati, kaj dobrega je naredil za kolo, kajne? Mar ni on tisti, ki je izenačil velikost koles in jih povezal z verigo? Ne, nemogoče, da bi se tega spomnil Slovenec ...

Znamka, o kateri bomo še govorili, da se spomnimo na rojaka, ki je za kolesarje naredil največ, pravzaprav. Dolga tradicija, kar 120 let so kolesa Puch že na trgu in zdaj jih je mogoče kupiti tudi v Ljubljani. V trgovini smo opazili še dve znamki, Van Dijk in Vogue.

»Prodajalna je specializirana za mestne kolesarje. Ponujamo klasična in električna mestna kolesa, opremo za mestno kolesarjenje, kmalu pa bodo na voljo tudi garaže za električna kolesa. Še posebno smo ponosni na kolesa znamke Puch, saj nas povezujejo z velikim izumiteljem Janezom Puhom. Sledimo zgledu razvitih evropskih držav, kjer je mestno kolo nekaj povsem običajnega in pričakovanega. Zato smo se povezali z nemškim podjetjem Arends, trgovcem s tridesetletnimi izkušnjami, ki je tudi solastnik podjetja Kolesa Newbike. Bogate izkušnje s kolesi, potrebami ljudi, znanje o servisiranju koles prenašamo v trgovino Kolesa Newbike. Z nami je tudi Patrick Schrauwen, lastnik nizozemske kolesarske trgovine, družinskega podjetja s 85-letnimi izkušnjami, ki nam predstavlja osrednje znanje v servisiranju in s tem v servisu postavlja najvišje standarde,« je povedala Barbara iz prodajalne Newbike.

Prihodnost je pač električna

Kolesarji končno postajamo zagledani v prihodnost in zagotavljanje trajnostne mobilnosti Slovenije, pri čemer naj urbano kolesarjenje prevzame pomembno vlogo. S tem, ko bo čim več ljudi svoj avto za premagovanje manjših razdalj, na primer za vožnjo v službo, šolo, trgovino in nazaj, zamenjalo za električno kolo, bomo začeli uresničevati načrte za zmanjšanje onesnaževanja okolja, izboljšanje zdravja posameznika in zmanjšanje stroška mobilnosti na gospodinjstvo. To je mogoče v mestnem in primestnem prometu. Izbira pravega mestnega kolesa je ključna za to, da bo kolesarjenje udobno, varno in praktično.

Čiščenje in vzdrževanje električnega kolesa

Kolesarski servisi so svoje delavnice že prilagodili za električna kolesa. Vemo, da so ta težja, zato so tudi njihova delovna stojala temu prilagojena. Tudi več drugačnega orodja so si morali priskrbeti, predvsem pa veliko več tehničnega znanja. Najboljši serviserji se že nekaj sezon izpopolnjujejo na izobraževanjih, ki jih prirejajo proizvajalci in prodajalci električnih koles.

Za več informacij smo se odpravili v servis Elpec e-bikes v Ljubljani, kjer smo dobili veliko novih nasvetov in informacij o pripravi električnega kolesa na novo sezono.

Elpec e-bikes je specializirana prodajalna in servis za električna kolesa. Na kratko, ni da ni, in kolesar se res težko odloči. Ampak njihovi trgovci in serviserji so podkovani z znanjem in užitek jih je poslušati.

Nekaj njihovih nasvetov bo prav gotovo prišlo prav vsakemu e-kolesarju. Da, e-kolesarju.

Pnevmatike

Preverite pritisk v zračnicah, dolgo stoječe kolo namreč pogosto izgubi zrak v njih, kar lahko privede do njihovega predrtja ali poškodbe obroča. Preverite stanje profila plašča pnevmatik. Profil zagotavlja oprijem s podlago, zato je vredno premisliti o menjavi, če so plašči izrabljeni.

Zavore

Pri zaviralni moči ni vredno iskati prihrankov. Zavore morajo dobro delovati ob proženju. Če ste bolj izkušen kolesar, lahko stanje zavor pregledate sami, v nasprotnem je vredno kolo peljati na pregled.

Pedali

Neprijetni zvoki, počasno vrtenje, to so znaki za pedale, ki potrebujejo servis. Možnost servisiranja pedalov je omejena glede na model, zato pri cenovno ugodnejših modelih popravilo včasih ni možno.

Sedež in potopljiva sedežna opora

Okvare na sedežu boste hitro opazili, saj boste pri sedenju čutili nelagodje. Potopljiva sedežna opora je precej občutljiva, zato jo je vredno pregledati, ali se premika tekoče in brez nenavadnih zvokov.

Obroč in napere

Napake pri delovanju so navadno vidne in slišne. Nenavadne vibracije in zvoki račne so znak za pregled pesta. Slabo napete privedejo do neravnega kotaljenja pnevmatik, kar povzroči nepotrebno obrabo pnevmatik. V najslabšem primeru lahko slabo napete napere privedejo celo do poškodbe obroča.

Svetila

Preverite, ali sprednje in zadnje luči svetijo. Svetila so še posebno pomembna za mestni promet, kjer morate biti vidni.

Veriga

Bolj izkušeni kolesarji lahko izrabljenost verige pregledajo s posebnim orodjem za merjenje raztegnjenosti. Orodje imajo v lasti večinoma le serviserji in bolj profesionalni kolesarji. Sami bodite pozorni na vidne defekte in zarjavelost verige.

Menjalnik

Najbolj pogosta, slišna in nadležna okvara. Šklopotanje na zadnjem delu kolesa in preskakovanje prestav so znaki, da menjalnik potrebuje ponovno nastavljanje.

Pogonski sklop

Določanje točnih vzrokov napačnega delovanja pogonskega sklopa e-kolesa je precej zahtevno, zato so potrebni izkušeni in izobraženi serviserji, ki napake iščejo z diagnostičnim programom. Servis pogonskega sklopa je predviden in vprogramiran že v prikazovalnik/upravljalnik e-kolesa, drugače pa vas na napačno delovanje opozarjata zvok in nenavadno obnašanje pogona.

Električno mestno kolo Puch Saphir Gent

Elektricno kolo Puch Saphir. FOTO: Arhiv proizvajalca

Je edinstveno mestno kolo z motorjem na sredini, kar pomeni, da boste imeli večjo stabilnost med kolesarjenjem, manj se boste utrudili in s tem tudi bolj uživali! To zmogljivo kolo ima motor Ananda M81 s 100 Nm navora. Baterijo 540 Wh preprosto ponovno napolnimo in namestimo nazaj na kolo. S tem kolesom je lahkotno manevrirati, za še boljšo varnost in udobje pa poskrbi dodatna kakovostna oprema. Odlične zavore, stojalo za parkiranje in digitalni zaslon na krmilu neprekinjeno in zanesljivo delujejo na vsakem izletu.

Kolo ima vgrajene sprednje in zadnje amortizerje, da bo vožnja nadvse mirna. Z njim se boste z lahkoto in veseljem odpravili na pot v službo, šolo ali po opravkih.

Zaščita za verigo ter kakovostni blatniki poskrbijo za to, da se ne umažete, tudi v slabšem vremenu ne. Na kolo lahko pritrdite tudi torbe, košaro ali sedež. Tako boste z užitkom prevažali tudi otroka, ljubljenčka, osebne stvari ali nakupe – ne da se dodatno utrudite. Na cilj boste torej vedno prišli sveži, čisti in nasmejani. Cena: 2600 evrov.

Električno mestno kolo Puch Bronzit

Elektricno kolo Puch Bronzit. FOTO: Arhiv proizvajalca

Zaradi sodobnega videza je odlična izbira za vse, ki iščejo zlato ravnotežje med elegantnim dizajnom in tehnologijo. Poleg kakovostnih LED-luči in protizdrsnega sloja na pedalih je to električno kolo opremljeno s sprednjim amortizerjem. Na sprednjem kolesu ima zanesljiv motor Ananda 40 Nm, zmogljivost baterije je 468 Wh. Na krmilu je LCD-zaslon, ki prikazuje vse potrebne informacije. Spredaj in zadaj so blatniki, veriga pa je zaščitena, zato ni treba skrbeti, da bi se umazali. Ima tri zavore, dve na krmilu, tretjo na pedalih. Na to mestno kolo lahko preprosto namestite torbo za nakupe, košaro za hišne ljubljenčke ali sedež za otroke. Zaradi električne pomoči ne bo vožnja nič bolj utrujajoča, kljub dodatni teži! Cena: 1400 evrov.

Treking Haibike Trekking 5 i500Wh Unisex

Treking Haibike. FOTO: Arhiv proizvajalca

Električno treking kolo, ki je lahko tudi mestno. Model, ki spada med najbolj prodajane v Sloveniji. Kakovost opreme je na prvem mestu. Kolo, ki ga boste uporabljali dolgo in zanesljivo. Cena: 3200 evrov.

Okvir: Haibike, Trekking Gen3 Intube, Aluminium 6061

Baterija: Bosch, PowerTube, 500 Wh

Pogon: Bosch, Performance Line, 250W, 65 Nm, 25 km/h

Zaslon: Bosch Purion

Polnilnik: 4A

Vilice: SR Suntour, XCM ATB HLO

Prestavni sistem: Shimano, Alivio M3100, 9 prestav

Kolo Ghost E-Square Essential W 27.5

Kolo Ghost E-Square Essential. FOTO: Arhiv proizvajalca

Nemška kakovost in zanesljivost. Novost na našem trgu. Kolesa Ghost smo že dobro spoznali v gorskokolesarskem svetu, zdaj jih bomo še v električnem. Cena: 3100 evrov.

Motor: Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm, 25 km/h

Baterija: Yamaha 500 Wh, integrirana

Zaslon: Yamaha Display A

Okvir: E-SQUARE Trekking AL, aluminij

Vilice: SR Suntour XCM ATB DS, 80 mm

Prestavne ročice: Shimano Alivio SL-M3100, 9 prestav

Menjalnik: Shimano Altus RD-M2000, 9 prestav

Otroško električno kolo Giant Fathom E+ 3 JR

Otroško električno kolo Giant Fathom. FOTO: Arhiv proizvajalca

Iskali smo in našli! Sicer lanski model, ampak še vedno v prodaji. Zakaj ne bi otroku privoščili električnega kolesa? Vemo, imamo še predsodke, vendar ko vidite otroško navdušenje nad kolesom, ki ga poganja pomoč elektrike? Veselje je nepopisno. Giant je s svojim električnim kolesom za male kolesarje odprl nov svet terenskim avanturam. Z lahkim aluminijevim okvirjem ALUXX in udobno geometrijo je še bolj obvladljivo med vožnjo. Z električno opremo SyncDrive Sport z 70 Nm zelo poskočnega navora in novim senzorjem PedalPlus 6 omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo mladega kolesarja. Vse pa bo imel pod nadzorom s prikazovalnikom RideControl One, ki je izredno prijazen do uporabnika. Motor: Giant SyncDrive Sport, 250 W. Baterija: Giant EnergyPak 400 Wh, 36V, 11.3 Ah, integrirana Li-Ion baterija. Cena: 2100 evrov.

Mestno in treking kolo Specialized Turbo Vado 4.0

Specialized Turbo Vado 4-0 mestno. FOTO: Arhiv proizvajalca

Ima po meri narejen, v okvir integriran motor in baterijo, ki sta popolnoma prilagojena mestni vožnji. Baterija za odstranitev ne potrebuje orodja, zato jo povsem preprosto odstranimo za polnjenje. Na voljo so trije načini pomoči (Turbo, Sport, Economy) za prilagoditev njene vzdržljivosti, z aplikacijo pa lahko načrtujete svoje potovanje od starta do cilja in baterija se bo sama prilagodila poti.

Zaslon MasterMind ponuja vse potrebne informacije o vožnji, takojšnje nastavitve treh načinov pomoči motorja in brezžične posodobitve. V povezavi z aplikacijo Mission Control ponuja celo vrsto orodij za optimizacijo, napredno prikrojevanje, diagnostiko itd. Z mobilno aplikacijo lahko onemogočite delovanje motorja in aktivirate alarm za senzor gibanja. Dokler ga ne vklopite nazaj, bo motor ostal ugasnjen in morebitni tat praznih rok.

Model Vado 4.0 uporablja specifično, zelo močno baterijo U2-710, 710 Wh baterija, ki se povsem integrira v okvir, poleg tega pa jo lahko še zaklenete in preprosto odstranite za enostavnejše polnjenje. Za piko na i na vse te inovativne lastnosti je model Turbo Vado 4.0 sestavljen z vrhunskimi komponentami. Z 11 rednimi prestavami SRAM NX, hidravličnimi disk zavorami SRAM Level, vilicami SunTour z 80 mm hoda, prtljažnikom, lučkami in blatniki, kompatibilen z otroškim sedežem.

Elektromotor: Specialized 2.0, 70 Nm navora, po meri nastavljen motor, 250 W nominal. Uporabniški vmesnik: MasterMind TCD, upravljavec na krmilu, vgrajena zaščita proti kraji, bluetooth povezljivost, nastavljiv prikaz zaslonov. Baterija: Specialized U2-710, alu ohišje, prikaz stanja baterije, 710 Wh. Cena: 4100 evrov.