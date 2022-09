Fotogalerija Dončičevega šova na EuroBasketu 2022

Slovenski košarkarji so se v zadnjih dveh dneh prelevili v učinkovite izterjevalce dolgov. V torek so poravnali račune z Nemci in jih po porazu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo znova postavili na trdna tla, v 5. kolu evropskega prvenstva pa so pod vodstvom fantastičnega Luke Dončića črtali s svojega črnega seznama še olimpijske dolžnike Francoze.

Čeprav sta si obe moštvi že prej zagotovili napredovanje v osmino finala, sta se spopadli na nož, uspešnejši pa so bili oslabljeni evropski prvaki, ki se bodo kot zmagovalci skupine A v soboto pomerili z Belgijo.

Uvod bitke je bil za Slovence sicer nesrečen, saj se je centru Miku Tobeyju čez noč razbolel gleženj, ki si ga je zvil že v prvi sekundi dvoboja z Nemčijo. Po zaostanku s 3:14 se je znala prilagoditi tudi slovenska zasedba. A najpomembnejše je bilo, da je Dončić začel svoj peklenski ples; večina akcij je bilo čudežnih, nekaj tudi neverjetnih. Ustavil se je šele pri 47 točkah.

»Luka je znova prejel veliko udarcev, a ko sem videl, da nanje odgovarja z nasmeškom, sem vedel, da so Francozi v težavah. On je vlekel, mi pa smo se trudili po naših najboljših močeh,« je pojasnil Edo Murić.

Izbrali smo nekaj fotografij, ki na tekmi s Francijo prikazujejo nezemeljskega Luko

FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

