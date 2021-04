Gravel kolesa, ki so (še) na zalogi

Žensko gravel cestno kolo Giant Devote Advanced 2

Žensko gravel cestno kolo Giant Devote Advanced 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Gravel cestno kolo Giant Revolt Advanced 2

Gravel cestno kolo Giant Revolt Advanced 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolo Wilier Jaroon GRX 2x11

Wilier Jaroon. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cestno kolo Fuji Jari 1.1

Cestno kolo Fuji Jari 1.1. FOTO: Arhiv proizvajalca

Fuji Jari 1.3

Cestno kolo Fuji Jari 1.3. FOTO: Arhiv proizvajalca

Norco Search XR S2

Norco FOTO: Arhiv proizvajalca

Cannondale Topstone 0

Cannondale topstone. FOTO: Arhiv proizvajalca

Specialized Diverge Sport Carbon

Specialized diverge sport. FOTO: Arhiv proizvajalca

Specialized Diverge Comp E5 žensko

Specialized Diverge. FOTO: Arhiv proizvajalca

BMC Crossmachine CX01 TWO

BMC Crossmachine. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cube Nuroad Pro desert'n'black

Cube Nuroad Pro desert'n'black. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cube Nuroad Ex Flaspatrol'n'black

Cube Nuroad Ex Flaspatrol'n'black. FOTO: Arhiv proizvajalca

Trek Checkpoint ALR 5

Trek Checkpoint Foto Arhiv Proizvajalca Delo

Merida SILEX 200

Merida SILEX 200. FOTO: Arhiv proizvajalca



Scott Speedster gravel 20

Scott Speedster gravel 20. FOTO: Arhiv proizvajalca

Kona Rove AL 700 2021

Kona Rove AL 700. FOTO: Arhiv proizvajalca

Guerciotti Greto Apex GR01

Guerciotti Greto Apex. FOTO: Arhiv proizvajalca

Slovenski trgovci s kolesarsko opremo nam vztrajno sporočajo, da so njihove zaloge na minimumu in da naj kupimo, kar imajo. Glavni krivci so dobavitelji, ki so bili zasačeni s pandemijo koronavirusa. Da, oni so krivi. Ne, proizvajalci, kot se branijo dobavitelji. Kakorkoli, kdor si je letos kupil želeno kolo, sodi med srečneže.Pobrskali smo pri naših trgovcih, da bi se prepričali, ali je še kaj makadmkarjev na zalogi. Nekaj smo jih našli. Seveda, ne damo roke v ogenj, da bodo še danes kak model prodali in bomo spet brez ostali.Zaradi pomanjkanja surovin in podaljšanja dobavnih rokov kot posledica pandemije, lahko proizvajalec spremeni komponente brez predhodnega obvestila. To je obvestilo, ki ga boste velikokrat prebrali ali slišali. In ne gre samo za komponente, tudi za modele koles gre.Cena: 2500 evrovOkvir: Advanced-Grade CompositeVilica: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x142mm thru-axle, discZavore: Shimano GRX RX-400 hidravličneZadnji menjalnik: Shimano GRX RX-812Prestavna ročica: Shimano GRX RX-600Prednji menjalnik: Shimano GRX RX-810Gonilka: FSA Omega Adventure, 32/48Verižnik: Shimano 105, 11x34Krmilo: Giant Contact XR D-Fuse, 31.8Opora krmila: Giant Contact, 8-stopinjskaSedež: Liv ApproachSedežna opora: Giant D-Fuse, aluminijPlašči: Giant CrossCut AT1, 700x40c, tubelessObročniki: Giant P-X2 Disc set obročnikovCena: 2499Specifikacije:Okvir: Advanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, discVilica: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, discZavore: Shimano GRX RX-600 hydraulicZadnji menjalnik: Shimano GRX RX-810Prestavna ročica: Shimano GRX RX-600Prednji menjalnik: Shimano GRX RX-810Gonilka: Praxis Albe 2D, 32/48Krmilo: Giant Contact XR D-Fuse, 31.85° back sweep, flared dropOpora krmila:Giant Contact, 8-degreeSedež: Giant ApproachSedežna opora: Giant D-Fuse, composite (karbon)Plašči: Giant CrossCut AT 1 Tubeless, 700x38CObročniki: Giant P-X2 Disc wheelsetCena: 2300Oprema: Shimano GRX 2X11Obročniki: Wilier Triestina DD28 Thru AxleOkvir: Steel, flat mount, 12 mm Thru AxleVilica: Karbonska monokok, 12 mm Thru AxleKrmilo: Promax, HB-3018DB 12° flare outToporišče: Promax DA-25Krmilni ležaj: Ritchey comp taperedPrestave: Shimano GRX ST-RX600Zavore: Shimano GRX BR-RX400Rotor: Shimano SM-RT70 160 MM 6 BOLTSPrednji menjalnik: ShimanoGRX FD-RX810Zadnji menjalnik: Shimano GRX RD-RX812Gonilka: Shimano GRX FC-RX600 46-30TZadnji verižnik: Shimano CS-HG700 11-34TVeriga: Shimano CN-HG601Plašč: Kenda happy medium 700X40Sedež: Velo blackSedežna opora: Promax SP-255Teža: 11,35 KG +/- 5%Cena: 2199 evrovVelikosti: XS(48cm), S(52cm), M(54cm), L(55.5cm), XL(57.5cm), XXL(60cm)Okvir: A6-SL Alu super-buttedVilice: C10 karbonZadnji menjalnik: Shimano GRX RX810Sprednji menjalnik: Shimano GRX RX810Prestavne ročice: Shimano GRX ST-RX600 Dual Control, 2x11Gonilka: FSA Gossamer Pro, 48/32TKaseta: Shimano 105, 11-34TZavore: Shimano GRX, 160/160mm, hidravlični diskZavorni ročici: Shimano GRXObročniki: Alex Boondocks GX5Plašči: WTB Raddler TCS Light, 700 x 40c, foldingTeža: 10,32 kgCena: 1499Velikosti: XS (49cm), S (52cm), M (54cm), L (56cm), XL (58cm), XXL (61cm)Okvir: A6-SL aluVilice: FC-440 karbonŠtevilo prestav: 11Zadnji menjalnik: SRAM Apex 1X, long cageSprednji menjalnik: /Prestavni ročici: SRAM Apex 1X, 1x11Gonilka: FSA Omega Adventure BB386 EVO, 40TKaseta: SRAM PG1130, 11-42TZavori: Tektro MD-C550 mehanski disk, 160mmzavorni ročici: SRAM Apex 1Xobročniki: WTB ST i23, 32/32HTeža: 10.08 kgCena: 2231 evrovOkvir: Reynolds 725 Chromoly SteelVilica: Mid-Modulus CarbonOprema: Shimano GRX RD-RX400, 10 prestav (zadnji menjalnik) / Shimano GRX RD-RX400 (prednji menjalnik) / Shimano GRX ST-RX400 (prestavne ročice) / 20 prestavZavore: Shimano GRX ST-RX400 hidravlične disc zavoreGonilka: Shimano GRX FC-RX600 46/30TZadnji verižniki: Shimano CS-HG50-10 11-36TSedežna opora: Norco SL aluminijObroči: WTB ST Light i23 TCS 2.0, Tubeless ReadyPlašči: WTB Resolute TCS 700x42c, Tubeless Compatible System, TanwallCena: 2499 evrovOkvir: SmartForm C2 aluminij, 12x142mm true axle, notranja napeljava žicVilica: BallisTec Full karbon, 12x100mm true axle, notranja napeljavaOprema: Shimano GRX 810, 11 prestav (zadnji menjalnik) / Shimano GRX 800, braze-on (prednji menjalnik) / Shimano GRX 800 hydro disc (prestavne ročke) / 22 prestavZavore: Shimano GRX 800 hidravlične disk zavore, 160/160mm RT54 rotorjaGonilka: FSA Omega AGX+ aluminij, 46/30Zadnji verižniki: Shimano 105, 11-34, 11 prestavSedežna opora: Cannondale 3, 6061 aluminij, 27.2 x 350mmObroči: WTB KOM Light i23 TCS, 28h, tubeless readyPlašči: WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless readyCena: 3499Okvir: Specialized FACT 8r carbon, Future Shock vzmetenje, navojna os pogona, 12x142mm thru-axle, notranja napeljava kablovVilica: Future Shock 1.5 s Smooth Boot, 20mm hoda, FACT carbon, 12x100 mm thru-axleOprema: Shimano GRX RX810, 11-prestav (zadnji menjalnik) / Shimano GRX RX810, braze-on (prednji menjalnik) / Shimano GRX 810, 1x11 mehansko prestavljanje (prestavne ročke) / 22 prestavZavore: Shimano GRX 810, hidravlične disk zavoreGonilka: Shimano GRX RX600Zadnji verižniki: Shimano 105, 11-prestav, 11-34TSedež: Specialized Power, votle jeklene cevi, 155/143mmOpora sedeža: Carbon, single-bolt, 30.9mmObroči: DT Swiss G540, notranja širina 24mm, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G napere iz nerjavečega jekla, DT Swiss nipli iz medeninePlašči: Pathfinder Sport, 700x38mmCena: 2499 evrovOkvir: Specialized Diverge E5 premium aluinij, 12x142mm thru-axle, Future Shock vzmetenje 20mm, notranja napeljava kablov, navojna os pogonaVilica: Future Shock 1.5 z blažilcem, Smooth Boot, Specialized FACT carbon, 12x100mm thru-axleOprema: Shimano RX812, 11-speed (zadnji menjalnik) / Shimano GRX 810 (prestavne ročke) / 11-prestavZavore: Shimano GRX 810, hidravlične disk zavoreGonilka: Praxis alba, 40TZadnji verižniki: Shimano SLX, 11-speed, 11-42TSedež: Specialized Body Geometry Power SportSedežna opora: AluminijastaObroči: Axis elite, 700x28/38mmPlašči: Pathfinder Sport, 700x38cCena: 2399 evrovOkvir: Crossmachine CX01Vilica: TCC 01 Premium Carbon Compliance-Fork, Disc-specificOprema: Sram Rival (zadnji menjalnik) / Sram Rival HRD (prestavne ročke) / 11Zavore: Sram Rival HRD-A1, 160/160mmGonilka: Sram Rival 1, 40TZadnji verižniki: SRAM APEX, 11-42TSedežna opora: TCC 01 Premium Carbon Compliance-Post, 18mm offsetSedež: Fizik Antares R7, manganeseObroči: DT Swiss X-1900 SplinePlašči: Vittoria Terreno Dry, 33mmCena: 1129 evrovOkvir: Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXHVilice: CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mmKrmilni ležaj: VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"Opora krmila: CUBE Performance Stem SL, 31.8mmKrmilo: CUBE Gravel Race BarPrednji menjalnik: Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm ClampZadnjii menjalnik: Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-SpeedPrestavne ročice: Shimano Tiagra ST-4700Zavore: TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160)Gonilka: Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (61cm)Veriga: KMC X10Kasetni verižnik: Shimano CS-HG500, 11-34TObroči / Obročniki: CUBE RA 0.8 CXPlašči: Schwalbe G-One Allround, 40-622Sedež: Natural Fit Venec LiteSedežna opora: CUBE Performance Post, 27.2mmObjemka opore: CUBE Nuroad Integrated Seat ClampTeža: 10,6 kgVelikost: XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm)Cena: 1549 evrovOkvir: Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXHVilice: CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mmKrmilni ležaj: VP, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"Opora krmila: CUBE Performance Stem SL, 31.8mmKrmilo: CUBE Gravel Race BarPrednji menjalnik: /Zadnjii menjalnik: Shimano GRX RD-RX812, Direct Mount, 11-SpeedPrestavne ročice: Shimano GRX ST-RX600Zavore: Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)Gonilka: Shimano GRX FC-RX600, 40T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (61cm)Veriga: Shimano CN-HG601-11Kasetni verižnik: Shimano CS-M5100, 11-42TObroči / Obročniki: CUBE RA 0.8 CXPlašči: Schwalbe G-One Allround, 40-622Sedež: Natural Fit Venec LiteSedežna opora: CUBE Performance Post, 27.2mmObjemka opore: CUBE Nuroad Integrated Seat ClampTeža: 10,2 kgVelikost: XS (50cm), S (53cm), M (56cm), L (58cm), XL (61cm)Cena: 2299 evrovTeža: 56 - 10.17 kgVelikosti: 49cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 61cmOkvir: 300 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, Control Freak internal routing, 3S chain keeper, rack and fender mounts, flat mount disc, horizontal sliding dropouts, 142x12mm thru axleVilice: Checkpoint carbon, tapered alloy steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axleObroči: Bontrager Tubeless Ready, 28-hole, 17mm width, presta valvePesta: BontragerPlašči: Bontrager GR1 Comp, wire bead, 60 tpi, 700x40cPrestavni ročici: Shimano GRX RX600, 11 speedSprednji manjalnik: Shimano GRX RX810, braze-onZadnji menjalnik: Shimano GRX RX810, long cage, 34T max cogGonilke z verižniki: Shimano GRX RX600, 46/30Kaseta: Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 speedSedež: Bontrager P3 Verse, steel railsSedežna opora: Bontrager Approved, alloy, 27.2mm, 8mm offsetKrmilo: Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy, 31.8mm, 93mm reach, 123mm dropToporišče: Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degreeTrak krmila: Bontrager Supertack Perf tapeZavori: Shimano GRX hydraulic disc, flat mountVse specifikacije kolesa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Možne so napake pri objavi.Cena: 1250 evrovVelikosti: XS, S, M, L, XLVilica: MERIDA SILEX CF2Zavori: Promax DSK-330RSprednji in zadnji disk: Promax G160Zavori: Promax DSK-330RZavorni ročici: Shimano SoraSprednji menjalnik: Shimano SoraZadnji menjalnik: Shimano SoraPrestave: Shimano SoraVerižnik:FSA OmegaGonilka: 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XLPrestavni ročici: Shimano SoraPnevmatiki: Maxxis RamblerTeža: 10,4 kgCena: 1495 evrovKrmilo: Syncros Creston 2.0 Flare Alloy 31.8mmOkvir: Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Integrated HeadtubeVilice: Speedster Gravel Carbon Disc 1 1/8"-1 1/4" Carbon steererZavore: Shimano BR-RX400 Hyd DiscZadnji menjalnik: Shimano GRX RD-RX810 22 SpeedPrednji menjalnik: Shimano GRX FD-RX810-FPrestavni ročici: Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 SpeedSedežna opora: Syncros RR2.5 27.2/300mmVerižnik: Shimano GRX FC-RX600-11 46x30TKaseta: Shimano CS-HG700 11-34Obročniki: Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 RearPlašča: Front and Rear: Schwalbe G-One Allround 700x35CCena: 1859 evrovKrmilo: Syncros Creston 2.0 Flare Alloy 31.8mmOkvir: Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy Endurance geometry / Integrated HeadtubeVilice: Speedster Gravel Carbon Disc 1 1/8"-1 1/4" Carbon steererZavore: Shimano BR-RX400 Hyd DiscZadnji menjalnik: Shimano GRX RD-RX810 22 SpeedPrednji menjalnik: Shimano GRX FD-RX810-FPrestavni ročici: Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 SpeedSedežna opora: Syncros RR2.5 27.2/300mmVerižnik: Shimano GRX FC-RX600-11 46x30TKaseta: Shimano CS-HG700 11-34Obročniki: Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 RearPlašča: Front and Rear: Schwalbe G-One Allround 700x35CCena: 854 evrovMaterial okvirja: Kona 6061 Aluminum ButtedVelikosti: 48, 50, 52, 54, 56, 58Vilice: Kona Project Two Aluminum DiscGonilka: FSA Tempo AdventureVerižnik gonilke: 34/50tVeriga: KMC Z8.3Zobnik: Shimano Claris 11-34t 8spdMenjalnik prednji: Shimano ClarisMenjalnik zadnji: Shimano ClarisRočice prestav: Shimano ClarisZavore: Hayes CX CompZavorna disk rotorja: Hayes L-Series 160mmRočice zavor:Shimano ClarisKrmilo: Kona RoadOpora krmila: Kona RoadOpora sedeža: Kona Thumb w/Offset 27.2mmSedež: Kona RoadObroči/ obročniki: WTB SX19Plašč prednji in zadnji: WTB Riddler Comp 700x37cCena: 1709Barve:GR01 (Modra/Rumena)Velikosti (izberi):XXS (46) - XS (48) - S (50) - M (52) - L (54) - XL (56)Material okvirja:Aluminij 6061 Hydroforming, Flat Mount, Thru AxleMaterial vilic:Karbon 1-1/8” - 1-1/2”Oprema osnovna:SRAM APEX, 1x11 prestavKit;krmilo|opora|opora sedeža:FSA Adventure ali Deda ZeroSedež:Selle ItaliaObročniki osnovni:Sintesi QTC Disc AlloyPlašči:Challenge Gravel Glinder 700x38 ali CST 700x40Ostalo:Kolesa so sestavljena brez pedal in nosilcev plastenk ter plastenk. Slike so simbolične, prikazujejo predvsem barvne možnosti in ne konfiguracijo opreme.