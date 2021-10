Hotel, ki je postal kolesarska vas

Ko dočakamo vstop na Bled v poletni pločevinasti koloni, lahko opazimo nekaj smerokazov v naselja, vasi, ki niso Bled. Na enem izmed smerokazov, ki nas čaka na levi takoj, ko se prerinemo iz rondoja, piše tudi Ribno. Vendar malo turistov zavije tja, zato ker so pred njimi bolj zveneča imena kot so Bled, Bohinj, Vintgar, Pokljuka. Zakaj bi hodil v Ribno, če je pred mano blejsko jezero?

Ko sem spraševal staroselce kaj si mislijo o Ribnem so trije od štirih vprašanih povedali, da bi imeli najraje mirno vas, spalno naselje sredi Bleda. Vendar to ne gre, zdaj sploh ne bo šlo odkar je hotel Ribno postal kolesarska vas.

»Hrupa ni, je pa frker z avtomobili, hotel je ogromen, in ko je poln, se tu mimo prepelje ogromno avtomobilov,« je potožil sokrajan hotela Ribno.

Hotel Ribno je na koncu blejskega sveta. Ribno je naselje, lahko je tudi vas, okoli 600 prebivalcev stalno prebiva na robu rečno ledeniške terase nad levim bregom Save Bohinjke. V vasi stoji cerkev svetega Jakoba, župnijska cerkev Župnije Ribno. Da, stoji, stoji, in to od leta 1400. Ribno naj bi bilo nekoč osrednja vas tako imenovanih ribenskih vasi, kamor se sodile še Bodešče, Koritno in Selo. Ribno je bilo gospodarsko najmočnejša vas na celem Bledu.

Hotel Ribno je bil v prejšnjem življenju počitniški dom Oddih, v katerem je v šestdesetih letih kdaj pa kdaj prespal sam Josip Broz Tito. Večkrat naj bi izjavil, da je nekaj v tem gozdu zadaj za hotelom, da ga narava enostavno vleče proč od komercialnega Bleda.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Nova podoba kolesarskega raja

»Ko sva se s Katarino odločala o nakupu hotela, sem rekel, da če greva v to, bova naredila kolesarskega ali pa se tega sploh ne lotiva. Vsako leto se trudimo ugoditi prav vsem ljubiteljem kolesarstva, Bled je enkratna kolesarska točka in škoda bi bilo ne ponuditi vsega, kar kolesarji v takem hotelu pričakujejo.« Je povedal Matija Blažič, lastnik hotela, že šest let, pomaga mu tudi soproga Katarina. Na vprašanje, kako to, da se je lotil takega turističnega zalogaja, odgovarja: »V življenju imam zelo rad dve stvari; kolesarstvo in les.« Kot velik navijač naših kolesarjev se je odločil odločno podpreti kranjske kolesarje, kar smo lahko videli tudi med oglaševanjem med samim prenosom dirke po Franciji.

Kolesarski hotel Ribno. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

»Samo oglaševanje med letošnjim izjemnim Tourom pa ni bilo pomembno samo zaradi marketinškega pristopa, ampak tudi zato, da se pokaže, da se izplača vlagati v šport številka ena trenutno v naši državi. Naš hotel je med tremi tedni dirke po Franciji postal središče Slovenije, takega odziva si niti slučajno nismo predstavljali,« je med drugim povedal Matija Blažič, tudi sam ljubiteljski kolesar, ki je prekolesaril Južno Ameriko, že 17-krat je šel do Dubrovnika s kolesom, pa še nekaj izjemnih daljinskih podvigov ima pod čelado.

Soba v hotelu. FOTO: FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Kolesarski hotel Ribno pa ne izstopa samo po tem, da je postal zbirališče specialakrjev, gorskih kolesarjev, makadamkarjev, »panoramcev« in kolesarjev z električnimi kolesi, ampak tudi zato, ker je prvi v Sloveniji pridobil naziv Zero waste hotel: »Od 92 do 93 odstotkov pravilno ločenih odpadkov ter zmanjševanje količine smeti in porabe energije so poglavitni ukrepi, ki so nas v slabih dveh letih pripeljali do certifikata Zero Waste. Tovrstni korak v smeri zelenega turizma je za nas zelo pomemben, povezali smo se z Ekologi brez meja, ki so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo, članica mreže Zero Waste in partnerji podjetja Hotel Rifiuti Zero iz Italije.« Je povedala Katarina.

Hotel Ribno je prvi hotel v Sloveniji s certifikatom zero waste. FOTO: Blaž Račič

Glamping in hotel Ribno. FOTO: Mitja Felc

»Midva živiva na Bledu in s še nekaj zanesenjaki prepričujemo tudi preostale hotelirje in druge turistične deležnike na Bledu, da se temu čim prej priključijo. Zdaj sploh ni več vprašanje, ali se izplača ali ne, to mora postati in bo postalo nujno za vsakogar, ki se bo hotel predstavljati kot družbenoodgovorno podjetje. Tako kot mogoče mi danes pozitivno izstopamo, kot nekdo, ki se je tega lotil prvi, tako bo v nekaj letih izstopalo vsako podjetje, ki tega ne bo delalo. Razlika je zgolj v tem, da bodo oni izstopali v negativnem pogledu.« Je o mreži Zero Waste dodal še Blažič.

Hotel, ki ima predmestje oz. predvas

Med temeljito obnovo hotela je v njegovi senci zrasla glamping vasica. Udobne lesene hiške med drevesi imajo vse kar pričakujete od orodja za boljše počutje. Res, da glamping ponuja številne možnosti za aktivne počitnice, vendar, ko vidiš in občutiš to udobje in lepoto, si najraje odpočiješ na terasi, v čebru ali na ležalniku. Glamping Ribno je prav gotovo eno izmed najbolj prijetnih v Sloveniji, to z lahkoto potrdijo turisti, ki že vrsto let prihajajo. Glamping je kmalu postal premajhen zato sta Matija in Katarina prišla do vrhunske ideje.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Letos, prvega avgusta so za goste odprli kolesarsko vas. »17 stilsko opremljenih lesenih hišk, ugnezdenih pod Ribensko Goro, objema naravni bazen, v katerem se v toplih dneh lahko tudi plava. Zasebna infrardeča savna v hiški, lesena kad z vročo vodo na terasi in toplina notranje opreme, ki smo jo izdelali v domači delavnici, obljubljajo odlično doživetje in popoln oddih v stiku z neokrnjeno naravo. Vsaka hiška je opremljena za bivanje do 4 oseb. Ker je izolirana in ogrevana, je primerna za bivanje skozi celo leto.« Je vas opisal Blažič.

FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

»Čudovita okolica ponuja številne kolesarske poti za gorske in cestne kolesarje kot tudi za makadamkarje. Ker je Glamping Ribno odlično izhodišče za kolesarske izlete, smo poskrbeli, da se bodo kolesarji pri nas počutili kot doma. Vsaka hiška ima svojo kolesarnico, v katero z lahko spravite do štiri kolesa in jih po potrebi tudi napolnite z e-energijo. Na voljo je pralnica koles in manjša delavnica za popravila pri našem serviserju. Če kolesa nimate, si ga lahko izposodite. Nudimo navadna in e-kolesa različnih velikosti. Prav tako vam bomo z veseljem svetovali pri izbiri poti, na katero se lahko odpravite sami ali v družbi naših certificiranih kolesarskih vodnikov.« Ga je dopolnila Katarina.

FOTO: Maks Cvjetičanin/Delo

Kolesarjem to veliko pomeni. O tem smo se prepričali med druženjem z njimi. Kolesarski turizem v Sloveniji dobiva lepo podobo, s tem se moramo strinjati, zato je še toliko bolj pomembno, da spremljamo razvoj tistih, ki si prizadevajo za to, in tudi k tistim, ki o tem še niso prepričani. Hotel Ribno je lep zgled, da se vse to da narediti. Mar ni zdaj lažje, ko je Slovenija številka ena na svetovnem kolesarskem zemljevidu?