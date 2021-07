Idealna teža: ITM kot ID. Oblečena je res izgledala fenomenalno

Kaj pa vsebina?

Indeks telesne mase (ITM) se je zaradi svoje enostavne uporabe v praksi zelo prijel in postal celo merilo za naše zdravje. Še več, uveljavil se je tudi kot nekakšen biomarker in v številnih raziskavah so iskali in še iščejo povezave med zdravstvenimi dejavniki in ITM.Sprva je namreč ITM lestev izgledala zelo premočrtna in enostavna: višji ITM, večji zdravstveni riziko, več bolezni. Različnih in najbolj nevarnih bolezni, vse do zamašenih žil in raka. Ker v praksi ITM pomeni grobo oceno telesno mase, bi lahko takrat, če še bolj poenostavimo, dejali celo, da takrat ko nimamo orodij (tehtnice in višinomera) za meritve, ki so osnova za izračun ITM-ja, bi lahko kot prvo pomoč uporabili celo konfekcijsko številko. Prevelika za višino naj bi imela v praksi enak pomen kot previsok ITM.Če bi razmišljali po enaki logiki, bi lahko tudi rekli, da so »vitkice«, ki nosijo manjše konfekcijske številke, najbolj zdrava dekleta na svetu. Pa niso! Vsaj ne vse. Kaj šele suhi starostniki.Tudi vsebina je pomembna. Tega sem se izrazito zavedla že pred davnimi leti. Na neki tuji plaži mi je v oči padla starejša gospa v bikinkah. Moja prva misel je bila, da ta gospa ni zdrava. Šele čez nekaj časa sem ugotovila, da me je moj občutek pripeljal v sivo cono. Taista gospa je namreč v Sloveniji veljala za pojem zdravega in tudi lepega življenjskega stila.Oblečena je res izgledala fenomenalno... V kopalkah pa je bila živo spričevalo tega, da ni nujno, da konfekcijska številka res odraža zdravje. To je bila tudi dobra lekcija kako s primernimi oblačili lahko lepo stisnemo samo maščevje. Mišice pod tesno obliko teže skrijemo. Še več, če jih imamo več kot povprečje, lahko hitro prebijemo mejo »zdravega« ITM. Pa smo takrat res tam, v bolezni? Vedno?