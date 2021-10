Istrski kolesarski maraton, po letu dni premora, zaživel v polnem sijaju

Nedelja je bila v znamenju vožnje po treh razglednih trasah po Istri

Kraljica in Kralj Boršta. Stina Čepak Avdič, 9.24 min) in (Patrik Mikac, 7.58 min). FOTO: Fuf.si

Slovenska Istra jeseni nudi najlepšo kuliso in najlepše ceste za kolesarjenje in to dobro vedo tako domačini kot gostje, ki se prvi vikend v oktobru že tradicionalno udeležijo Istrskega kolesarskega maratona.8. izvedba tega kolesarskega praznika (2. in 3. oktober 2021) je letos postregla z zanimivim programom in razširjeno ponudbo spremljevalnih aktivnosti, ki so v center Kopra privabile množico obiskovalcev.Po letu premora in kljub PCT omejitvam, se je prireditve udeležilo skoraj 900 kolesarjev, celotno dogajanje pa jih je, po oceni vodje prireditve, v dveh dneh obiskalo 1500.Prva aktivnost dvodnevnega programa je bil sobotni Festival trajnostne mobilnosti, osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti, s predstavitvijo društev, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, varovanja okolja ter zdravja. Otroci so se razveselili kolesarskega poligona in gledališke predstave o Bičikleti, kar 90 otrok do 6. leta starosti pa se je udeležilo Mini maratona s poganjalčki ali kolesi. Manjkal ni niti družinski kolesarski izlet po obrobju Kopra, ki je odličen turistični produkt za obiskovalce Obale. Kolesarski izlet se izvaja v sklopu projekta LAS Istra Oživimo podeželje, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.Število prijavljenih za nedeljski maraton se je približalo rekordnemu številu iz leta 2019, za presežek pa bi moralo priskočiti na pomoč tudi vreme. Najkrajša trasa je merila 10 kilometrov, izbrale so jo družine z otroci, starejši in tisti, ki kolesarji ki niso posebej kondicijsko pripravljeni in si želijo predvsem uživati v vožnji po čudoviti Istri.Srednje dolga trasa s 49 kilometri pa je že postregla z 840 metri višinske razlike in nekaj čudovitimi razgledi. Na kraljevsko, najdaljšo traso, z 82 kilometri in 1400 m višinske razlike, se je podalo največ udeležencev. Vseh skupaj je bilo v nedeljo na štartu čez 700.Prireditev je sicer netekmovalne narave, vendar v sklopu srednje in dolge trase poteka tudi tekmovanje za kralja in kraljico ter princa in princeso vzpona na Boršt. Naslov osvojijo tisti, ki tekom maratona najhitreje opravijo s 3 kilometrskem vzponom iz doline Dragonje do Boršta. Na srednji progi sta naslova princa in princese osvojila(13.13 minut) in(9.23 min). Na dolgi progi pa je organizator podelil naziva kraljice (, 9.24 min) in kralja Boršta (, 7.58 min).Na osrednjem prizorišču je zaživela Istrska tržnica s predstavitvijo tematskih poti in petnajstih istrskih podeželskih ponudnikov. Za kulturni program so poskrbeli Pevski zbor Brnistra, Gledališka skupina iz Dekanov in istrski kantavtor. Istrska tržnica se izvaja v sklopu projekta LAS Istra OŽIVIMO PODEŽELJE sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.Nepogrešljivi na Istrskem kolesarskem maratonu so številni navijači ob trasah, ki spodbujajo kolesarje na poti do cilja. Za kar 6 okrepčilnih postaj pa so znova poskrbela lokalna društva in vasi, pri čemer gre še posebna zahvala občanom Gažona, Popeter, Nove Vasi, Boršta in Sv. Antona in Centra za obiskovalce Škocjanskega zatoka, ki so poskrbeli za okrepčila na poti in usmerjanje udeležencev.Zahvala za uspešno organizacijo gre zavzeti ekipi in ostalim, ki so kakor koli prispevali k izvedbi. Prostovoljcem, rediteljem, motoristom in policistom, za zanesljivo in varno spremstvo udeležencev do cilja.Prav tako gre zahvala Občini Ankaran, Mestni občini Koper, Občini Piran in Občini Izola, ter sponzorjem, ki omogočajo dogodek. Še posebej Luki Koper - skladu Živeti s pristaniščem in Hervisu.