Je Dejan Zavec neustrašen tudi za kuhinjskim pultom?

Boks je Dejana Zavca, nekdanjega svetovnega boksarskega prvaka, naučil nepopustljivosti, predanosti in boja do zadnje kapljice znoja, Ana Žontar Kristanc pa je v prvem kuharskem izzivu Rio Mare preverila, ali se teh vrlin drži tudi med kuhanjem. Vas zanima, ali je Dejanu z Anino pomočjo uspelo pripraviti slastno jesensko figovo solato s tunino Rio Mare Leggero?

Kateri obrok nikoli ne razočara in ponuja možnost, da vanj vključite katere koli sestavine, ki jih imate doma? Najrazličnejše solate s svojimi neštetimi pisanimi kombinacijami so popolna rešitev za okusen in hranljiv obrok ne glede na letni čas. Ana in Dejan sta v prvem kuharskem izzivu Rio Mare v živo ustvarjala lahkotno jesensko figovo solato s tunino Rio Mare Leggero, ki nas s ščepcem sladkobe ravno prav nahrani za vsakodnevne izzive. Preverite, kako se je pri pripravi jedi odrezal Dejan in prisluhnite njegovim nasvetom, ki so ga spremljali skozi življenje.

Če bi se tudi sami radi preizkusili v pripravi jesenske solate, pripravite sestavine in sledite Aninim navodilom.

Sestavine za jesensko figovo solato s tunino Rio Mare Leggero:

3 pločevinke tunine Rio Mare Leggero (60 g)

(60 g) 4‒5 svežih fig

15‒20 gramov pinjol

pest sveže mlade špinače

pest zelene natrgane solate

pest mladih listov pese – opcijsko

nekaj listkov sveže bazilike

1 večja blazinica mocarele

1 žlica medu

sol

balzamični ali jabolčni kis

oljčno olje



Naslednji kuharski izziv Rio Mare čaka Majo Mihalinec Zidar

Ana Žontar Kristanc bo prav kmalu preverila, kako dobro se vrhunska atletinja Maja Mihalinec Zidar znajde tudi za kuhinjskim štedilnikom. Maja bo morala svojo hitrost in spretnost pokazati pri pripravi slastne azijske sklede z brokolijem, čilijem in tunino Rio Mare Leggero. Ne zamudite naslednjega kuharskega izziva Rio Mare v živo, ki bo v sredo, 17. novembra, ob 19. uri na Facebook strani Anina kuhinja.



