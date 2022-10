Je dovolj 15 minut gibanja na dan?

Čas je naš vladar, to je že zlajnano. Med natrpanim urnikom se nenadoma pokaže 15 minut prostega časa. Na kavo ali na tek?

Nam bo tako kratka vadba koristila ali je le izguba časa? Ni vedno lahko najti uro ali vsaj 45 minut za vadbo, in ko se nam mudi, se sprašujemo, ali se sploh splača trenirati v še krajšem obdobju?

Kratek odgovor na to vprašanje je: Da.

Že po 15-minutni vadbi lahko okrepite svoje telo in izboljšate svoje zdravje, če je le-ta dovolj intenzivna, da vam že na začetku hitro dvigne srčni utrip.

Na kaj morate biti pozorni med kratkim treningom?

Če želite imeti koristi od kratkega treninga, morate upoštevati naslednja pravila: Kratki treningi ne smejo biti redni, ampak le priložnostni. Izvajamo jih le takrat, ko res nimamo časa za daljše.

Bistvo kratkega treninga je dati vse od sebe in se približati skrajni izčrpanosti. Najbolje je izvajati intervalne ali šprinterske treninge. Če se res potrudite, je lahko tovrstna vadba enako učinkovita kot polurna ali 45-minutna vadba. Vendar ne pretiravajte, saj vaše telo potrebuje tudi lažje oblike vadbe, vaje za moč, ravnotežje in stabilnost.

Izvajati je treba različne vrste vadbe, ki jih imenujemo eksplozivne

Torej, kratek trening naj bo zelo intenziven. Sedite na sobno kolo, trenažer in v 15-minutah jih pet uporabite za ogrevanje potem naredite 5 sprintov po eno minuto, med šprinti imejte enominutno pavzo, zadnjih pet minut je iztek, umirjanje. Tudi med 15-minutnim tekom izvajajte šprinte ali pa se zapodite po stopnicah, na primer. Če je pri roki veslač, si ga privoščite ...

Seveda moramo opozoriti, da so taki treningi naporni in da morate pred začetkom oceniti svojo telesno pripravljenost, da boste vedeli, koliko zmorete in kdaj presegate mejo. Ne pretiravajte, a hkrati se nič ne varčujte ne smilite se sami sebi. Zmage ni brez discipline.