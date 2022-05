Je hoja kot fizična aktivnost dovolj?

Hoja je zdrava, hoja je nujna, hoja je uvod v resnejšo vadbo, hoja je osnovna vaja. In pika.

Hoja je oblika telesne dejavnosti, primerna za vse generacije, in s številnimi pozitivnimi učinki. To smo prebrali že velikokrat.

Mnogi pa se še vedno sprašujejo, ali je hoja dovolj dobra športna rekreacija. Sprašujejo se najbrž zato, ker hojo podcenjujejo.

Podcenjujejo jo predvsem zato, ker v hoji ne čutijo intenzivne vadbe, ne čutijo napredka, sprememb v fizični kondiciji. Napaka.

Po drugi strani pa je za nekatere le izgovor, da se izogibajo vadbi, oziroma hoji. Ne glede na to, ali se nagnete na eno ali drugo stran, vam predlagamo, da preberete, kaj je napisala Stephanie Mensor, osebna trenerka.

Hoja ima številne pozitivne učinke, ki se ne nanašajo samo na videz, ampak tudi na splošno zdravje. Vsak sprehod pomirja in razbremeni stres. Dosledna hoja v kombinaciji z zdravim načinom življenja lahko pripomore k izboljšanju zdravja srca, pa tudi k izgubi teže, če je to vaš cilj. Pol ure te aktivnosti na dan že prinese prve vidne rezultate. Poleg tega se lahko izvaja kjerkoli in ne potrebujete dodatne opreme, poleg tega pa je odlična družabna dejavnost. Seveda je možno tudi povečati intenzivnost in prilagoditi trening hoje za doseganje določenih ciljev. Z lahkoto je kombinirate z drugimi oblikami vadbe za krepitev določenih mišičnih skupin.

Kako vam lahko hoja prinese največ koristi:

1. Če je hoja vaša edina oblika rekreacije, hodite 30 minut na dan. Začnete lahko tudi postopoma: na primer z 10-minutami na dan in počasi podaljšujete.

2. Intenzivnost postopoma povečujte, saj je hitra hoja odlična za zdravje srca in ožilja, seveda pa hitra hoja porabi več energije. Začnete lahko z intervali: pet minut hitre hoje, pet minut lahke hoje ... Dokler ne dosežete časa, ki ste si ga zastavili kot cilj. Ko postane enostavno, podaljšajte čas hitre hoje.

3. Vključi hojo navkreber, ki bo premaknila in vzbudila še več mišic.

4. Dodajte tudi uteži, primerne za hojo. Čez čas lahko dodate tudi nahrbtnik.

5. Počasi podaljšujte čas treninga. No, to bo prišlo samo od sebe, ko boste navdušeni nad napredkom.