Jesenska živila, ki bodo najbolje okrepila našo odpornost

Vsi, ki smo nagnjeni k zdravemu načinu življenja moramo vedeti, katero sadje in zelenjava sta sezonska. To je dobro iz več razlogov.

Med vsemi najbolj izstopa to, da so sezonska lokalna živila cenejša, bolj sveža in vsebuje jo neprimerljivo več hranil.

Sezonskih lokalnih živil namreč ni potrebno prepeljati od daleč iz držav iz vsega sveta, da pridejo do nas. Naberemo jih lahko v njihovi optimalni zrelosti in ne predčasno.

Ne pozabite – raznolikost vaše prehrane je ključ do dobrega zdravja. Poiskali smo 15 jesenskih živil, ki bi morala biti del naše prehrane.

Ohrovt

Ohrovt je povsem zasluženo med najbolj priljubljeno zelenjavo. V njegovih temnih listih najdemo vitamine A, B, C, K ter kalcij in cink. Učinkovit je v boju proti raku in je dober za zdravo prebavo.

Brstični ohrovt

Ta miniaturna zelju podobna zelenjava je znana po visoki vsebnosti železa, kalija, kalcija in magnezija. Vsebuje aminokislino triptofan, ki je odgovorna za hormon sreče – serotonin.

Česen

Ne pravijo zaman, da je česen naravni antibiotik. Na splošno krepi in ščiti imunski sistem, znižuje krvni tlak in vnetja, je bogat z antioksidanti in poskrbi za boljši okus vseh jedi.

Por

Ima veliko vitamina K, pomaga ohranjati kosti. Dober je za srce in pomaga pri izgubi odvečne telesne teže.

Granatno jabolko

Že stari Egipčani so se zavedali, kako dragocen je ta čarobni sadež. Pomaga telesu pri boju proti virusom, v veliki meri zaradi velike količine antioksidantov in vitaminov.

Fige

Sveže fige so boljše od suhih, saj vsebujejo manj sladkorja. So odličen vir kalija, vlaknin, kalcija, magnezija in vitamina C. Zaradi probiotičnega delovanja so dobre za prebavo.

Hruške

Borijo se proti prostim radikalom, predvsem zaradi vitaminov C in K. Zaradi protivnetnega delovanja in izboljšanja delovanja prebavnega trakta so hruške koristne pri razstrupljanju telesa.

Sladki krompir

Sladki krompir je poln betakarotena in vitamina A. Ta vitamin ščiti telo pred prostimi radikali, lupina sladkega krompirja pa vsebuje magnezij, zato ga ne olupite.

Rdeča paprika

Ta paprika je znana po tem, da vsebuje visok odstotek vitamina C, celo višji kot nekateri citrusi. Poleg tega je betakaroten dober za zdravje oči in kože.

Verjeli ali ne, cvetačo je najbolje uživati ​​surovo, da izkoristite čim več vitamina C. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

Buča

Kot močan antioksidant buča pomaga izboljšati srčno-žilni sistem, stabilizira krvni tlak, znižuje holesterol in krepi kosti. In bučna semena so bogata z beljakovinami.

Rdeča pesa

Ker ima rdeča pesa aminokisline, zmanjšuje vnetne procese in holesterol. Odlična je za ledvice in jetra ter za ustrezno krvno sliko.

Cvetača

Verjeli ali ne, cvetačo je najbolje uživati ​​surovo, da izkoristite čim več vitamina C. Je tudi soliden vir pomembnega vitamina B, zaradi količine vlaknin v njej pa pomaga pri prebavi.

Brokoli

Je ena najbolj zdravih zelenjav nasploh. Brokoli je bogat z antioksidanti, minerali, pa tudi z vitamini A, C in E. Da bi ga kar najbolje izkoristili, ga segrevajte čim krajši čas.

Špinača

Zaradi folne kisline špinača regenerira celice in jo mnogi upravičeno imenujejo kar »superživilo«. Najboljša je surova, zato jo dodajte solatam in zdravim sendvičem.

Blitva

Zaradi velike hranilne vrednosti in malo kalorij bi morala biti blitva pogosteje prisotna v prehrani. Deluje protivnetno in znižuje slab holesterol, še posebej, če jo uživamo krajši čas.