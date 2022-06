Jumbo Visma končno obelodanila, kdo gre na Tour

Ugibanj je konec. Rogličeva ekipa gre na Tour z najmočnejšimi orožji. Primož Roglič bo glavni, ko bo šlo za boj za rumeno majico, Wout van Aert pa, ko bo šlo za zeleno majico.

Vendar imajo jumbovci rezervni plan, če se Rogliču kaj zalomi. Prvi Rogličev pomagač in hkrati rezervist bo Danec Jonas Vingegaard.

Pet kolesarjev, ki bodo pomagali Woutu van Aertu, Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu v boju za rumeno in zeleno majico, so torej: Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiesj Benoot in Nathan Van Hooydonck.

»Imamo več ambicij, zato smo izbrali kolesarje, ki so najboljši na različnih terenih,« pojasnjuje Merijn Zeeman. »Naše glavne adute moramo varno voditi skozi prvi peklenski teden, hkrati pa biti sposobni otežiti delo drugim favoritom Toura v gorah,« pravi športni direktor ekipe Jumbo-Visma. »Wout si prav tako zasluži zadostno podporo pri svojem lovu na zeleno majico. Ta ekipa je sposobna uresničevati svoje ambicije na najboljši možni način.«