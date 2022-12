Kaj narediti, če nam tek postane dolgočasen?

Če vam je postalo dolgčas med tekom, potem niste pravi tekač. Pika. Članek bi lahko zaključil. Obstaja pa veliko športnih rekreativcev, ki se teka ne lotijo ravno zato, ker so že prepričani, da je to zelo dolgočasno početje. Izgovori so jasni, preveč truda, za premalo kilometrov, slabo za sklepe, pretežek sem, raje hodim, raje kolesarim, ker več vidim ...

Drži, tek te res prisili v boj s samim seboj, ampak, če v tem ne uživate, potem je res bolje, da se ga ne lotite.

Psihična moč je včasih bolj pomembna od telesne. Ko gre za tek se s to trditvijo še kako strinjamo. Mi pravimo in celo trdimo, da dolgčas nikakor ne bi smel biti ovira pri teku. Samo obujte športne copate in pojdite ven, če vam bo na poti dolgčas, pa preizkusite kakšno od teh igric, ki so se jih spomnili na outsideonline, mi pa smo jih še nadgradili

Matematika

Spremenite kilometre v minute, razdaljo razdelite na manjše dele, cilje spremenite v intervalne serije. Če to ne deluje, nadaljujte Koliko minut je še do 80 odstotkov teka? Poskusite izračunati svoj tempo ali hitrost v glavi. Ali pa izberite nekaj za štetje, na primer kolesarje, drevesa, ljudi s kapami. Ta matematika je v redu.

Samo do naslednje točke ...

drevo, prometni znak, ulico ali katero koli drugo kontrolno točko v vašem vidnem polju. Ko pridete do označene točke, se lahko ustavite. Morda boste presenečeni, ko boste sami premikali kontrolne točke in tako podaljšali načrtovano pot.

Igrice

Poskusite opaziti predmete, ki jih še niste na isti trasi, ustvarite zgodbo za vsakega tujca, ki ga vidite ... pustite domišljiji prosto pot!

Naredite mentalne sezname

Poskusite našteti vse hribe ali gore, ki jih vidite v daljavi, reke ali igralce vašega najljubšega športnega kluba ... Izpopolnjujte tuji jezik, vadite konjugacije, štetje, besedišče ali prevode.

Bodite pozorni na svojo okolico

Poskusite se resnično osredotočiti na zvoke in razglede. Če imate težave s koncentracijo, se pogovorite sami s seboj o tem, kar vidite. Tudi če tečete po zelo znani poti, se izzovite, da opazite nove stvari.

Poskusite fartlek

Izberite stvar, ki ga boste redno, a ne prepogosto videvali na poti, kot je na primer točno izbran prometni znak. Ko presežete to oznako, tecite 20 ali 30 sekund. To se imenuje trening fartleka in izboljša vzdržljivost, prav tako zmanjša dolgočasje.

Rešite težave

Pomislite na nekaj, kar zahteva veliko pozornosti, e-pošto, ki jo morate napisati, težavo, ki jo morate rešiti, ali pomemben pogovor, ki ga morate opraviti. Vse tiste pogovore z ogledalom in prho lahko prenesete tudi na tek. Vsi ti pogovori, ki jih niste imeli, vsaka situacija, ko niste povedali nečesa, kar ste želeli ... Tek pomaga zbistriti um.

Meditirajte

Osredotočite se na fizične občutke, kot je dihanje ali vsak dotik in odboj od tal. Uživajte v času, ki je namenjen samo vam.

Navijajte zase

Ne glede na to, ali so to tihi samogovori ali govorite na glas, sprostite se. Spomnite se, kaj vse ste že premagali, da ste prišli tja, kjer ste zdaj. Spomnite se, kako ste šli skozi utrujenost in bolečino. Podpirajte se. Brez obsojanja in kritiziranja pustite to na drugem mestu. Presenečeni boste, kako učinkovit je ta pristop.

Kaj še lahko storite, da zaposlite misli in zmanjšate dolgčas?

Tecite v parih.Poslušajte podkaste ali zvočne knjige. Poiščite novo glasbo. Raziščite novo tekaško pot. Ne glede na to, kako daleč tečeš, prvi kilometer je psihično najtežji. Pustite svojim mislim tavati.