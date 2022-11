Kaj se zgodi, če ne peremo rjuh

Tretjino svojega življenja, piše pri MedicineNet zdravnica Sabrina Felson, preživite v postelji. Čista posteljnina naj bo torej eno izmed vaših obveznih opravil.

Pomislite na slino, znoj, prhljaj in druge stvari, ki jih puščate med rjuhami. V idealnem primeru bi morali prati rjuhe tedensko ali vsaj vsak drugi teden.

Toda nedavna raziskava je pokazala, da so Američani ponavadi lenuhi, saj med pranjem mine 25 dni.

Ves čas se luščimo

Dnevno izločite 500 milijonov kožnih celic. Mnogo jih je okoli vas, medtem ko se valjate po postelji. Vse te odmrle celice se med dvema pranjema veselo nabirajo na rjuhah. Drobne pršice se rade hranijo z odpadlimi celicami. Živali in njihovi iztrebki lahko sprožijo alergije, astmo in povzročijo, da se vaš srbeči ekcem razplamti. Če ste alergični na pršice, vsak teden operite posteljnino v vroči vodi.

Krzneni hišni ljubljenčki

Ali spite s svojim krznenim dojenčkom? Pasja ali mačkina dlaka in prhljaj na posteljnini postaneta dodaten samopostrežni obrok za pršice. Če ima vaš pes kožno bolezen, imenovano garje, imenovane tudi živalske garje, je na srečo ne morete dobiti od njega, vendar lahko koža postane srbeča in razdražena. Hišni ljubljenčki lahko prenašajo tudi glivično okužbo, imenovano lišaji lasišča. Poskušajte zamenjati posteljnino enkrat na teden.

Bakterijski posteljni prijatelji

Odmrle kožne celice, znoj, slina in drugo lahko vašo udobno posteljo spremenijo v pravo toplo gredo za rast mikrobov. Laboratorijski testi so na primer odkrili, da imajo brisi prevlek za blazine, ki niso bile oprane en teden, 17.000-krat več kolonij bakterij kot vzorci, vzeti s straniščne školjke.

Izbruhi na koži

Ali so vaše akne hujše in ne morete ugotoviti, zakaj? Morda je kriva umazana prevleka za vzglavnik. Umazanija, odmrla koža in bakterije lahko zamašijo pore. Če imate hude izbruhe aken, zamenjajte prevleke za blazine vsake 2- do 3 dni, preostalo posteljnino pa enkrat na teden.

Bolne rjuhe

Če ste zboleli, takoj vrzite rjuhe v pranje, da uničite bakterije. Večina bakterij ali virusov lahko na mehkih površinah preživi od minute do nekaj ur. Trajanje se razlikuje glede na specifični mikrob. Na primer, virusi gripe živijo na tkivih le 15 minut, nekatere želodčne žuželke pa lahko na tkivih preživijo 4 ure.

Blazine

Kjer ponoči naslonite glavo, je lahko polno glivic – nekatere so lahko nevarne za astmatike. Če je vzglavnik – tisto puhasto stvar – mogoče oprati, naredite to vsaj dvakrat na leto. Upoštevajte nalepko za nego, kako to storiti. Poskrbite, da ga dobro izperete in posušite, da preprečite nastanek plesni. Če uporabljate zaščito za blazino, jo vrzite v pranje skupaj s prevleko za blazino.

Menjava na recept

Nekatere druge stvari lahko prispevajo k neprijetnemu faktorju med vašimi rjuhami. Vsak teden (ali celo pogosteje) slecite posteljo, če:

• Spite goli

• Imate prigrizek v postelji

• Spite s svojimi otroki

• Se ponoči močno potite

Naj rjuhe zadihajo

Morda ste že slišali, da je najboljši način za začetek dneva ta, da pospravite posteljo. A morda bi bilo pametno, da ne hitite. To je zato, ker se po vsaki noči spanja v rjuhah nabere vlaga. Ko se zbudite, odgrnite prevleko in pustite postelji, da se posuši. Zaradi tega je potem to manj privlačno gnezdišče za bakterije in pršice.

Nasveti za pranje

Posteljnino operite z najbolj vročo vodo, ki je navedena na etiketi za nego. Nato jo vrzite v sušilnik. Študije kažejo, da lahko vročina sušilnega stroja uniči nekatere klice, ki preživijo pranje. Če je varno za barvo, na rjuhah uporabite sredstvo za uničevanje mikrobov, kot je belilo, še posebej, če čistite za bolno osebo.

Umazane odeje in še več

Nekatere odeje ali prevleke za odeje niso pralne v pralnem stroju. Zato pred pranjem preverite etikete. Za svežo spalnico se držite urnika čiščenja:

• Odeje, odeje in prevleke za odeje: enkrat na 1- do 2 meseca.

• Vzmetnica: operite štirikrat na leto

• Posteljno krilo: vsakih 3- do 6 mesecev

Posesajte vzmetnico, ko perete posteljno pregrinjalo, da odstranite prah in umazanijo.

Ja, tudi stenice

Teh živali ne premamijo umazane ali čiste rjuhe. Privlačite jih vi. Stenice rade živijo v toplini blizu ljudi, zato je postelja popoln cilj. Stenice ponoči prilezejo na plan in se hranijo z vašo krvjo. Lahko se zbudite s srbečimi ugrizi. Nadlega potuje v vaš dom z okuženih krajev, kot so hoteli, študentska soba, sosedovo stanovanje, šole, delovno mesto ... Z drugimi besedami - skoraj povsod so!