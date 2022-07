Kaj storiti, če vas piči osa?

Ose se zbudijo aprila, najbolj aktivne pa so julija, avgusta in septembra. Zdi se nam, da so ose veliko bolj nadležne žuželke kot čebele.

Piki os so kratkotrajno boleči, na mestu pika pa nastane rdečina in rahla oteklina, ki, če niste alergični, hitro splahni.

V primeru močne lokalne reakcije oteklino hladite, uporabite zdravilo proti bolečinam, zdravnik pa vam bo predpisal protivnetno mazilo.

Zakaj ose pičijo?

Ose pičijo, ko se počutijo ogrožene. To je njihov edini način, da se ubranijo pred neposrednim napadom. Tako kot pri čebelah lahko pičijo le samice, vendar za razliko od čebel lahko žrtev napadejo večkrat. Strokovnjaki pravijo, da ose ne bodo pičile nikogar, če je pri miru, možnost pika pa je večja, če vas vidijo kot grožnjo gnezdu ali jih skušate pregnati. Piki so polni strupa, zato so za ljudi boleči, nekateri pa po njih doživijo življenjsko nevarne alergijske reakcije.

Če nimate sreče, da bi se izognili temu neljubemu dogodku, je pomembno, da strupeno želo čim prej odstranite. S kože ga lahko postrgamo tudi z robom kreditne kartice, na primer, če je nimamo pri roki, pa z nohti. Nikoli pa s prsti ali pincetami, saj lahko to povzroči širjenje strupa.

Po odstranitvi žela morate:

Mesto vboda umijte z milom in vodo;

Na mesto vboda položite led ali hladen obkladek in ga držite največ 10 minut, da zmanjšate oteklino;

Izogibajte se praskanju rane, da zmanjšate tveganje okužbe;

Ne uporabljajte domačih zdravil, kot sta kis ali soda bikarbona, saj verjetno ne bodo pomagala.

Nekateri ljudje so alergični na pike os, kar lahko povzroči anafilaktični šok, ki zahteva takojšen zdravniški pregled in zdravljenje. Simptomi anafilaksije so: Huda oteklina; srbenje; vrtoglavica; Slabost in bruhanje; krči v želodcu; Nenaden padec krvnega tlaka.

Kako se izogniti pikom os?

Čeprav ne morete popolnoma odpraviti tveganja za pik ose, ga lahko znatno zmanjšate z upoštevanjem naslednjih pravil: Izogibajte se uporabi parfumov ali kolonjske vode, ki lahko pritegnejo ose;

Izogibajte se oblačilom živih barv, ki prav tako privabljajo ose;

Ostanite mirni, če se vam osa približa ali pristane na vašem telesu;

Ne dotikajte se osjega gnezda in če ga vidite, se mu ne približujte.