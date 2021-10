Kako kupiti tekaško stezo

Tekaška steza je naložba, zato velja pred nakupom dobro razmisliti, kaj potrebujemo - in kaj kupujemo. Ne glede na to, ali ga uporabljate za nadomeščanje sprehodov ali tekov na prostem ali je le eden izmed športnih pripomočkov doma, se je treba iskreno zastaviti nekaj vprašanj.

Pobrskali smo čez lužo, tja, od koder je naprava doma. Prvi ameriški patent za vadbeni stroj, tekaško stezo, je bil izdan 17. junija 1913. Predhodnik tekaške steze je bil zasnovan za diagnosticiranje bolezni srca in pljuč, izumila sta ga Robert Bruce in Wayne Quinton z univerze Washington, leta 1952.



Vprašanja. Boste običajno tekli v enakomernem tempu? Hodili? Ali boste delali intervale? Katere dodatne funkcije so za vas najpomembnejše? Iščete več pred programiranih vadb, povezavo z internetom, morda boste vadili s pomočjo spleta? Ali želite, da se poveže z Bluetoothom? Radi spremljate svoje treninge in želite merilnik srčnega utripa in porabljenim kalorijam?

Odgovori na ta vprašanja lahko pomagajo, ko boste spraševali po moči, hitrosti in drugih lastnostih tekaške steze, ki vas mika.

Preskus v živo, če je le mogoče

Ko ugotovite, kaj je za vas pomembno, je idealno, če stezo lahko preskusite. To je absolutno najboljši način, da se prepričate, da je naprava ustrezne velikosti za vas in primerna za vaše potrebe. Če lahko kupujete samo prek spleta, ne pozabite prebrati vseh podrobnih podrobnosti v opisu, oglejte si video posnetke ljudi, ki tečejo na tekalni stezi. Pazite, kako tekaška steza absorbira udarce in ali se na traku pojavlja kakšna bunkica, poglejte, ali se tekalna steza sama od sebe nagiba vstran ... Branje mnenj uporabnikov in vprašanja po elektronski pošti proizvajalcu, tudi to je koristno.

V tem priročniku boste našli koristne informacije o nakupu tekalne steze. Nekaj nasvetov pred nakupom, meril za ocenjevanje in preizkušanje tekalne steze.

Enostavnost uporabe

Tekaška steza teza mora imeti funkcije, ki jih lahko enostavno in varno uporabljate. Na kaj paziti?

Gumbi za spreminjanje hitrosti in naklona bi morali zagotavljati hitro in enostavno uporabo. Ne samo zaradi varnosti, to je pomembno tudi, ko vadite intervale. Gumbi, na katere je med tekom preprosto pritisniti, bodo v pomoč za lažje preklapljanje med intervali. Tudi prehodi med hitrostmi bi morali biti gladki, če govorimo o uporabi gumbov.



Dobro nameščen zaslon ali polica za telefon ali tablični računalnik:

če ima tekalna steza vgrajen monitor, naj bo v višini oči, da si ne boste lomili vratu, da bi lahko med tekom gledali na zaslon. Če ne kupujete tekalne steze z vgrajenim zaslonom, boste želeli mesto za namestitev telefona ali tablice. In prepričati se morate, da je polica stabilna, tako da telefon ali tablični računalnik ne bosta med vožnjo odletela.



Jasne in enostavne nastavitve:

​ne glede na to, ali ima tekalna steza visokotehnološki zaslon na dotik ali preprostejšo armaturno ploščo, ki prikazuje vašo hitrost, naklon, srčni utrip in drugo statistiko, se prepričajte, da je enostavno tako najti kot spremeniti nastavitve.

Vsaka tekalna steza je z ergonomskega stališča nekoliko drugačna. FOTO: Shuterstock

Hrup

Kamorkoli boste postavili tekalno stezo, boste morda morali poskrbeti, da bo razmeroma tiha. Zložljiva tekalna steza se v teoriji zdi res priročna, vas pa lahko hrup, ki ga povzročate, ko jo sestavljate, odvrne od dejanske redne uporabe - še posebej, če jo kupujete za uporabo v majhnem stanovanju, kjer so v bližini sosedje.

Moč električnega pogona

Če sumite, da bo vaša tekaška steza veliko v uporabi, boste želeli razmisliti o konjskih močeh, ki jo poganjajo. Bolj pogosto, ko bo tekaška steza izkoriščena, več konjskih moči boste potrebovali. Močnejši kot je motor, večja je najvišja hitrost. Predlagamo, da poiščete tekalno stezo z veliko konjskimi močmi, če jo nameravate uporabljati za vadbo sprintov.

Vzdržljivost

Nobena tekaška steza ni poceni in vsaka tekaška steza, na kateri boste tekli, bi morala stati trdno in stabilno in biti dovolj močna, da zdrži dolgo časa. Dober test je, da nekdo na traku doseže hitrost od enajst do dvanajst kilometrov na uro, da vidimo, če naprava ob tem niha. Običajno je to prelomna točka za proizvajalce tekalnih stez, tam, kjer začnete izzivati ​​kakovost motorja. Pa še to: svoj mobilni telefon položite na poličko ali odlagališče na napravi, da vidite, kako močno se trese pri velikih hitrostih, in nato to storite tudi s steklenico za vodo v držalu za plastenko.

Je prave oblike?

Vsaka tekalna steza je z ergonomskega stališča nekoliko drugačna. Tisto, kar je dobro za nekoga drugega, vam morda ne bo ustrezalo. Morda boste ugotovili, da ograje roke na neki tekalni stezi niso na višini, ki bi vam ustrezala, na drugi tekalni stezi pa se počutite popolnoma varni.

Tekaški neskončni trak

Preverite naslednje elemente:

Velikost traku: pazite, da je neskončni trak, po katerem tečete in ki ga poganja motor, dovolj širok in dolg za vas; če nameravate le hoditi po tekalni stezi, lahko na splošno to storite z ožjim in krajšim pasom, kot če nameravate teči. Če želite narediti sprinterske intervale ali ste zelo visoki, boste potrebovali še več pasu, da boste lahko podaljšali korak. Izogibajmo tekalnim stezam, ki imajo pasove, krajše od metra in dvajset centimetrov. Če se vam zdi, da se nogi med tekom preveč približujeta stranskim ali sprednjim ali zadnjim delom oboda naprave, je tekalna steza morda preozka ali prekratka za vas.

Če sumite, da bo vaša tekaška steza veliko v uporabi, boste želeli razmisliti o konjskih močeh, ki jo poganjajo. FOTO: Shutterstock

Vpijanje in blaženje udarcev:

idealna tekaška steza bi morala imeti nekakšno tehnologijo za blaženje udarcev ali blaženje, ki pomaga absorbirati pristanek noge na njej in ustvariti realističen občutek teka, kot da bi tekli po cesti. Če želite ugotoviti, ali ima tekaška steza to mehkobo, preberite tehnološke specifikacije.

Varnost:

​prepričajte se, da so na straneh ograje in da so močne in trpežne. Potrebujete tudi zasilni kabel ali sponko, ki jo lahko povlečete, da hitro zaustavite tekaški trak, če padete.



Sledenje podatkov:

če so za vas podatki vašega teka pomembni, si zagotovite digitalni zaslon, ki lepo prikazuje in spremlja podatke. Obstajajo naprave, ki vam omogočajo več povratnih informacij (na primer oceno hoje) in možnost povezave s programi za sledenje teka drugih tekačev ali pametno uro.



Dodatni načini:

​nekatere tekaške steze imajo vnaprej nastavljene načine za določene vrste vadb, druge pa si lahko zapomnijo vaše nedavne nastavitve, da olajšajo preklapljanje med intervali. Druge spet ponujajo ročne načine (imenovane tudi dinamični ali sani), ki vam omogočajo, da trak pod nogami poganjate samo s svojo telesno težo, kot da bi po telovadnici potiskali obtežene sani.



Pamet novega časa:

čeprav za kardio vadbo ni treba, pa je taka pamet morda pomembna za vas. Pred programirane vadbe, možnosti povezovanja s spletom, povezava Bluetooth za slušalke, povezava Wi-Fi in sinhronizacija z aplikacijami drugih proizvajalcev, vse to so funkcije, ki lahko izboljšajo vaše počutje na tekaški stezi in so lahko za mnoge ljubitelje tekače ključnega pomena. Kdor ne zmore brez vse nove tehnologije na splošno, jo bo potreboval tudi med tekom in vgrajeno v stezo.