Kako se vzdržujejo športna oblačila

Za marsikoga je bolj ali manj redna športna vadba postala način življenja, kar s pridom izkoriščajo tudi ponudniki športnih oblačil. Pri nas je na voljo bogata paleta najrazličnejših blagovnih znamk športnih oblačil, ki se v grobem razvrščajo predvsem glede na ceno in kakovost, s tem pa nekako tudi na mesto nakupa. Funkcionalna športna oblačila in nogavice tako lahko kupimo kar pri živilskem trgovcu ali pa v visoko specializiranih športnih trgovinah, kjer praviloma kraljujejo priznane blagovne znamke in imajo temu primerno tudi visoko ceno.Če se pri tem sprašujete, kakšna je pravzaprav razlika med enimi in drugimi, in vas mika, da bi si skupaj z malico kupili tudi tekaško majico, vam povemo, da razlika JE. Med nekaterimi istovrstnimi izdelki celo očitna.Razlika začne nastajati že pri proizvodnji surovin, iz katerih so športna oblačila izdelana. Zelo pomembni so postopki obdelave vlaken, ki vlakna različno strukturirajo in jim s tem dajejo različne funkcionalne lastnosti, kot so na primer zračnost, bakteriostatičnost, UV-zaščita, obstojnost in vdržljivost. Prav tako so zelo pomembni tehnika in tehnologija tkanja ter razmerja med surovinskimi materiali. Za izdelki, ki so cenovno in kakovostno visoko uvrščeni, običajno stojijo leta raziskovanj in testiranj ter izdelava lastnih inovativnih materialov in tehnologij.Kako lahko te razlike opazimo sami?Najprej moramo biti pozorni na otip na koži, kako se počutimo, ko izdelek oblečemo. Ostale lastnosti žal pridejo do izraza, ko izdelek nekajkrat uporabimo. To so predvsem zračnost, nastajanje neprijetnega vonja, udobnost nošenja in počutja ter odpornost na vzdrževanje. Bistvene razlike med manj in bolj kakovostnimi športnimi oblačili pa se običajno zelo hitro pokažejo v ekstremnih okoliščinah. To so lahko ekstremne vremenske razmere, visoko intenzivna in dolgotrajna športna aktivnost ter ne nazadnje pogostost uporabe in vzdrževanja.Vzdrževanje je gotovo opravilo, na katerega imamo sami največ vpliva in lahko bistveno pripomore k življenski dobi naših športnih oblačil. Zato smo zapisali nekaj priporočil, ki se jih je dobro držati.Športna oblačila in športne nogavice perite na maksimalni temperaturi 40 stopinj C oziroma 30 stopinj, odvisno od priporočila proizvajalca. Na pralnem stroju izberite športni program. Če vam vaš pralni stroj tega ne omogoča, izbirajte med programi za sintetična vlakna ali za občutljivo perilo. Uporabite možnost kratkotrajnega pranja in zmanjšajte obrate centrifuge na največ 1000 obratov. Ne uporabljajte mehčalcev in pazite, da detergenti ne vsebujejo že dodanih mehčalcev. Mehčalci vlakna preveč zmehčajo in zamašijo ter tako onemogočijo funkcijo odvajanja vlage.Poleg tega mehčalci slabo vplivajo tudi na membrane iz goreteksa (npr. pri pohodnih čevljih in vrhnjih oblačilih). Ne uporabljajte močnih in agresivnih detergentov. Detergenti naj ne vsebujejo belil in jih tudi ne dodajajte. Belilna sredstva uničijo vse organske snovi v materialih, prav tako zelo slabo vplivajo na elastan, ki lahko izgubi prožnost. Priporočamo tekoča pralna sredstva.Dodatkom v pralnih sredstvih se boste najlaže izognili, če boste uporabljali detergente, ki so posebej namenjeni vzdrževanju športnih oblačil. Izbirajte in ločite med tistimi detergenti, ki so namenjeni športnim oblačilom v tesnem stiku s kožo (športno perilo, tekaška in kolesarska oblačila in nogavice), in detergenti, ki so namenjeni vrhnjim tehničnim oblačilom (smučarska, pohodna in druga vrhnja oblačila).Za sušenje ne uporabljajte sušilnih strojev, najboljše je sušenje na zraku. Ne likajte.Po pranju se lahko zgodi, da so zlasti nogavice nekoliko manjše, vendar to ne pomeni, da so se skrčile. To se običajno zgodi pri visoko tehničnih nogavicah zaradi njihove posebne oblike, strukture tkanja in elastana. Ko boste nogavice ponovno obuli, se bodo vrnile v prvotno obliko in velikost.Nekateri za pranje športnih oblačil, ki so v stiku s kožo, uporabljate samo vodo brez detergenta. Žal to ni dovolj. Na tekstilu namreč ostanejo odmrli delci kože, kožna maščoba, znoj in drugi izločki kože. Vendar pa popolnoma zadostuje, da za pranje uporabite polovico priporočene količine detergenta ali morda le tretjino, če oblačila perete po kratkotrajni in ne preveč intenzivni športni aktivnosti. Ta učinek boste še povečali, če športna oblačila in nogavice obrnete od znotraj navzven, saj se tako bolj učinkovito izperejo odmrli delci kože in drugi izločki. Še posebno velja to za izdelke s srebrno nitjo.Z racionalnim ravnanjem boste prihranili na več področjih. Podaljšali boste življensko dobo vaših športnih oblačil in zmanjšali nepotrebno obremenjevanje okolja z detergenti.