Katere napake najpogosteje delamo rekreativci pri treningu

Sistematičen pristop k treningom rekreativnim športnikom hitro pokaže, da tako lahko načrtujejo napredek in uspeh. A stvari ne gredo vedno po načrtih. Zato je še toliko bolj pomembno, da se izognemo najpogostejšim napakam pri treningu. O tem so se razpisali pri švicarskem Datasport. Njihova usmeritev je zanimiva, kakšen del bi bilo dobro prenesti tudi k nam.

Švicarstvo: želijo biti povezani s pozitivnimi švicarskimi lastnostmi, kot so kakovost, učinkovitost, točnost in zanesljivost.

Inovativnost: odprti so za nove ideje in imajo pogum narediti stvari, namesto da bi samo govorili o njih.

Ekipni duh: imajo pozitiven odnos, vidijo priložnosti, zanašajo se na prednosti vsakega posameznika in rastejo tako kot ekipa, kot tudi s strankami.

Strast: z vsem srcem so predani podjetju in strankam. Strast je tisto, kar jih žene. Ni slabo, ne? Zdaj pa k napakam.

1. Premalo časa za okrevanje

Regeneracija po težkih treningih je nujna za pridobivanje moči telesa. Kajti le med odmorom se bo vaša uspešnost izboljšala. Ljubiteljski kolesarji pogosto izboljšajo dosežke, ko trenirajo manj in si bolje opomorejo po naporih, saj lahko potem med naslednjim treningom trenirajo močneje in učinkoviteje. Okrevanje je pomembno tedensko, a tudi v daljšem časovnem obdobju. Dan počitka vsak teden je podoben športno sproščenemu mesecu ob koncu sezone vsako leto. Omogoča vam, da zajamete sapo in napolnite baterije.

2. Nerednost vadbe

Kontinuiteta je izjemno pomemben dejavnik pri treningu vzdržljivosti. Ko si opomorete, morate seveda nujno opraviti naslednjo vadbo. Če se to ne zgodi, je malo verjetno, da bi se vaša pripravljenost nenehno izboljševala. Da bi dolgoročno postali boljši morate nenehno trenirati. Čeprav lahko občasni izbruhi napornega treninga sprožijo vrhunske treninške dražljaje, to ni nadomestilo za nenehen napredek, ki ga dosežemo z rednim treningom.

3. Preveč tekmovanj

Ne moremo biti ves čas v vrhunski formi. Preveč tekmovanj lahko škodi, saj boste izgoreli, ker si med obremenitvami ne boste mogli dovolj spočiti. Ko pogosto tekmujete, potrebujete zelo trdne temelje, ki se vztrajno gradijo, na dolgi rok. Lahko pa se posebej pripravite na eno ali dve glavni tekmovanji in uporabite druga tekmovanja kot pripravo zgolj za izboljšanje forme. S to metodo lahko bolje porazdelite obremenitev, kot če tekmujete na dveh dirkah vsak vikend.

4. Nepotrpežljivost

Stopnjevanje vaše forme zahteva čas in se hiter napredek je le na začetku. Ko napredujete, se vaša zmogljivost le postopoma izboljšuje, pri čemer traja pet do šest tednov, da se opazno spremeni. Potrebna je potrpežljivost, da dobite želene rezultate treninga. Če se na vsakem treningu preizkušate z drugimi in se vedno trudite do roba zmogljivosti, ne boste dosegli vrhunske forme. Potrpežljivost je še posebej pomembna po povečanih obremenitvah, kot so treninški tabori. Podarite si čas, da se prilagodite na vadbene dražljaje.

5. Preveč monotonosti

Če vedno vadba poteka isto, z enakim tempom, se dolgočasi tako vaše telo kot um in ne daje stimulacije za trening. Spremenite razdaljo in tempo poti, da dosežete nove prilagoditve. Nenehno gradite svojo formo, na primer z rednim povečevanjem razdalje in podaljševanjem hitrostnih intervalov itd.

6. Premalo spanca

Ne varčujte s spanjem, da bi trenirali dlje. Med spanjem potekajo obnovitveni procesi, ki utrujene mišice spremenijo v močne.

7. Trening kljub bolezni

Bolezen je za telo stres. Ne trenirajte, ko ste bolni. Če ste bolni, morate uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, da čim prej ozdravite. To je najboljše, kar lahko storite za svojo formo.

8. Ni dovolj natančno

Za pripravo na dogodek vam pomagajo dražljaji, specifični za tekmovanje. Vedno trenirati pri 30 km/h in nato tekmovati s 45 km/h ne bo šlo, in če je tako, le pod hudimi bolečinami. Namerno predvidevajte obremenitve, na kolesu se postavite pred kolono konkurentov. Ne nujno na celotni razdalji, ampak vsaj na nekaterih odsekih. Bolj ko se bliža tekmovanje, bolj specifičen mora biti trening. V idealnem primeru se kosi sestavljanke na treningu nato združijo in tvorijo popolno umetniško delo na dan tekmovanja.

9. Podcenjevanje vsakodnevnega stresa

Trening ni edina stvar, ki utruja. Tudi vsakodnevna opravila so stres. Bodite pozorni na celotno obremenitev in zmanjšajte intenzivnost treninga, ko so dejavniki stresa zunaj športa visoki. Nato uporabite šport kot vir nove moči.

10. Usmerjenost k sebi in ne drugim

Vsak športnik je drugačen. Čeprav obstajajo preizkušene metode, kot sta zaporedje obremenitve in okrevanja, mora vsak odkriti svojo raven tolerance na napor. Namesto, da bi pokukali v srčni utrip svojih sošportnikov, razvijajte lastno zavedanje telesa. Kaj je dobro za vas, kaj ne? Sledite svoji strategiji in izostrite samozavedanje telesa.