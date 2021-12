Kolo Primoža Rogliča je dražje od motorja Tima Gajserja

Tim Gajser je v letošnji sezoni dirkal z motorjem Honda CRF450RW, ki v prodajalni motornih koles stane 8990 evrov. Primož Roglič je dirkal s kar tremi kolesi. Olimpijski prvak je postal na kolesu Cervelo P5, ki v trgovini stane 14500 evrov.

Roglič na gorskih etapah dirka s kolesom Cervelo R5, ki stane 11500 evrov. Na bolj ravninskih ali pač hribovitih dirkah pa dirka z modelom Cervelo S5, ki rvno tako stane 11500 evrov.

Ampak, vedno je ampak; oba ne vozita modelov, ki so na las podobni tistim, ki jih lahko kupimo navadni smrtniki. Vendar pri obeh je tako, da lahko vozijo le tisto opremo, ki je na voljo tudi nam običajnim smrtnikom, torej serijsko izdelane komponente.

Za Rogličevo kolo Cervelo P5 so izdelali posebno anatomsko dovršeno krmilo samo zanj. Potem so imeli probleme z odobritvijo Svetovne kolesarske zveze (UCI), vendar se je ameriški proizvajalec Vision znašel in začel s serijsko proizvodnjo in obelodanil, da lahko balanco naredi po naročilu. Tako krmilo pa naj bi stalo 25000 evrov.

Če damo oba dirkalnika pod drobnogled; Gajsarjevo Hondo CRF450RW in Rogličevega Cervelo P5, ugotovimo, da cena daleč presega tisto iz prodajalne in potem verjamemo, da naj bi bil motor dražji od kolesa, ni pa nujno, ker nihče noče obelodaniti točne cene. Zato smo primerjali trgovinske cene in ugotovili, da je Rogličevo kolo precej dražje.

Cervelo P5, na sliki je z opremo Sram, Roglič vozi Shimano Di2. FOTO: Arhiv proizvajalca/Cervelo

Cervelo R5 je gorska koza Primoža Rogliča. FOTO: Arhiv proizvajalca/Cervelo

Cervelo S5 je ena izmed najdražjih specialk na trgu. Foto Arhiv proizvajalca/Cervelo

To je Honda CRF450R razvita iz zmagovalnega dirkalnega stroja Tima Gajserja CRF450RW. FOTO: Arhiv proizvajalca/Honda

