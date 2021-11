Komplet za smučarski tek po srednje ugodni ceni

Sezona smučarskega tekmovalnega teka se začenja danes. Rekreativci pa že nekaj časa lahko tečemo na snegu v Planici in na Rudnem polju.

Pred tem smo obiskali naša dva največja trgovca s športno opremo, da bi preverili kako kaj letos stojijo z zalogo opreme za tek na smučeh. Nismo bili ravno zadovoljni, a dobili smo vse, kar potrebujemo.

Iskali smo in našli opremo, ki po našem mnenju sodi v srednji kakovostni razred, mogoče celo v višjega. Če se hočemo naenkrat opremiti od glave do pete, moramo zapraviti približno 650 evrov. Če se gremo vrhunskosti, toliko stanejo samo smuči, ampak mi se tega ne gremo. Samo orientacijsko povedano, ker tudi 650 evrov ni poceni. In danes je črni petek, dan za nakupe, kajne?

Tekaške smuči z vezmi Salomon Aero 7 eSKIN

FOTO: Arhiv proizvajalca

Teža: 1,74 kg

Vezi: Prolink Acces

Tehnika: klasika

Dodatno: stabilnost in kontrola smuči

Cena: 200 evrov

Palice za tek na smučeh

FOTO: Arhiv proizvajalca

So kvalitetne palice za tek na smučeh. Zelo trden in kakovosten model iz trdnega aluminija TS. Imajo anatomsko oblikovan ročaj Soft, ki se dobro prilega uporabniku. Palice so primerne za vsakogar, ki se želi preiskusiti v naravnost čudovitem športu kot je tek na smučeh. Cena: 19 evrov.

Salomon Escape sport prolink klasika

FOTO: Arhiv proizvajalca

Tekaški čevlji so pač nujen kos opreme. Rekreativci bi se morali izogibati tekmovalnim modelom. Predstavljeni čevelj je za tekače, ki želijo topel in udoben čevelj in zagotavlja dovolj oprijema med tekom. Ima pokrito sredinsko zadrgo za zaščito pred snegom in vodo. ThinsulateTM omogoča da noge ostanejo tople cel dan. Širše prileganje, maksimalno udobje. Cena: 130 evrov.

Moške smučarske nogavice

FOTO: Arhiv proizvajalca

Moške smučarske nogavice z ojačanim predelom pete, prstov in ahilove tetive. Sestava: 32% volna, 32% akril, 26% poliamid, 8% polipropilen, 2% elastan. Nogavice so tople, udobne, elastične, ojačane na predelih, kjer najprej lahko staknemo žulje. Cena: 13 evrov.

Spodnja zimska majica z dolgimi rokavi

FOTO: Arhiv proizvajalca

Majica je izdelana z napredno tehnologijo, ki združuje Lifa pletivo in druge hitro sušeče materiale. Lifa Flow je tehnologija negativnih prostorov, v katere se ujame zrak in služi kot izolator. Sestava: 65% poliester/ 35% polipropilen. Udobno aktivno perilo, uporabno celo leto, dvoplastna konstrukcija, ploski šivi. Cena: 55 evrov.

Oprijete hlače za tek na smučeh

FOTO: Arhiv proizvajalca

Super udobne tekaške pajkice s Ceramiwarm tehnologijo. Sestava: 89% poliamid, 11% elastan. Elastične, super udobne, brezšivne, primerne za tiste, ki se resneje ukvarjajo s tekom na smučeh. Ceramiwarm tehnologija - preprečuje ohlajanje v mrzlih razmerah, hkrati pa prepušča telesno paro in vlago. Skrivnost uspeha je v keramičnih delcih v preji, kateri odbijajo toploto. Ta inovativna tehnologija zagotavlja do 3 stopinje več toplote. Cena: 100 evrov.

Ohlapne hlače za smučarski tek, ženski model

FOTO: Arhiv proizvajalca

Za tiste, ki ne marate oprijetih hlač. Vsestranskost in funkcionalnost, to sta značilnosti visokokakovostnih hlač za tek na smučeh oziroma vse aktivnosti v naravi v hladnejših mesecih. Hlače so izdelane tako, da so odporne na veter in vodo. Opremljene z dodatki, kot so, elastičen pas z vrvico, stranskimi žepi in dodatnim odpiranjem hlačnic z zadrgo. Cena: 80 evrov.

Srednji sloj toplega in funkcionalnega oblačila

FOTO: Arhiv proizvajalca

Vsestransko uporaben zgornji del z zapiranjem na zadrgo. Nosimo ga lahko pod jakno, če je temperatura zraka res nizka, lajko pa samostojno v prijaznejših temperaturah. Služi kot srednji sloj in je oblikovan tako, da omogoča neovirano gibanje. Ta kos oblačila vam bo prišel prav v vseh vremenskih razmerah preko celega leta ter med vsemi aktivnostmi v naravi. Vzdržuje optimalno toploto, stranski žepi z zadrgo, zanke za palec. Materiali, ki se prilagodijo vašim anatomskim značilnostim, oblačilo narejeno iz recikliranih materialov. Predeli, ki omogočajo hitrejše prehajanje odvečne vlage in toplote. Cena: 100 evrov.

Kapa za smučarski tek

FOTO: Arhiv proizvajalca

Brez kape se ne gremo smučarskega teka. Unisex tekaška kapa z odlično termo izolacijo, ki ohranja telo toplo pri nizkih temperaturah. Zaradi odlične sposobnosti odvajanja odvečne vlage, ohranjajo telo suho in toplo. Sestava: 90% poliester, 10% elastan. Cena: 20 evrov.

Jakna za smučarski tek

FOTO: Arhiv proizvajalca

Vsestranskost in funkcionalnost, to sta značilnosti visokokakovostne jakne za tek na smučeh oziroma vse aktivnosti v naravi v hladnejših mesecih. Jakna je izdelana tako, da je odporna na veter in vodo. Opremljena z dodatki, kot so, elastičen pas, stranskimi žepi. Neprepihljivi materiali, vodo odbojni materiali. Cone, ki omogočajo hitrejše prehajanje odvečne vlage in toplote. Cena: 100 evrov.

Rokavice za smučarski tek

FOTO: Arhiv proizvajalca

Unisex tekaške rokavice z odlično termo izolacijo, ki ohranja telo toplo pri nizkih zunanjih temperaturah. Zaradi odlične sposobnosti odvajanja odvečne vlage, ohranjajo dlani suhe in tople in še ščitijo nas pred žulji. Sestava: 64% poliester, 36% polivretan. Cena: 35 evrov.