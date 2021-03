Končno: z električnim kolesom v službo

Štiri električna kolesa za na pot v službo

Že pred skoraj desetimi leti smo zapisali, da je električno kolo odlično za prevoz v službo, če ne za kaj drugega. Tja pridemo hitreje, brez napora in neprepoteni ter z nasmehom na obrazu. Nismo se zmotili, še vedno in vedno bolj je tako!Takrat v izložbah slovenskih kolesarskih prodajaln (in niti v svetovnih) še ni bilo tako pestre izbire električnih koles. Danes pa imamo na voljo električne modele, ki so »naravnost za službo!« Da, tudi za kam drugam, pa vendar predvsem za mestno vožnjo.Električno kolo za mestno vožnjo mora biti praktično, preprosto vodljivo, ne sme biti okorno in mora vsebovati popolno opremo; od luči, prtljažnikov zadaj, tudi spredaj, obvezen zvonec, seveda, zaklenjeno baterijo, močno podstavno nogico, blatnike, široke in vzdržljive pnevmatike … Skratka, vso opremo, ki je nujna in tudi dobrodošla za mestno vožnjo. Moč baterije ni pomembna, pomembno je le to, da nam je ni treba polniti vsakič, ko se vrnemo domov. In da je dobro integrirana v okvir, da jo je mogoče varno zakleniti; časi, ko smo jo morali nesti s sabo na delovno mesto, ker smo se bali, da nam jo bodo ukradli, so minili.Nekaj prednosti, ki jih ponuja mestno električno kolo:– Lažje boste prikolesarili do službe.– Manj se boste spotili.– Hitreje boste prišli.– Užitek zajamčen.Predstavljamo modele, o katerih mislimo, da so odlični za prevoz na delo.Da, tudi to že obstaja. »Od trenutka, ko se boste usedli na kolo S-Bikes, vam bo jasno, da česa takega še niste občutili. Zložljivo električno kolo F50e bo za vedno spremenilo vaš pogled na kolesarjenje.« Tako nam je rekel prodajalec, ko smo se zanimali za mestno električno kolo, ki bi ga imeli za službo in še za avtodom. S-Bikes F50e odlikuje lahko aluminijasto ohišje. Celotno električno kolo tako z baterijo in vso opremo tehta manj kot 22 kilogramov. Zaradi zmogljive baterije Samsung pomaga pri vožnji do kar 65 kilometrov daleč v načinu ECO, s samo enim polnjenjem, ki je preprosto, prek običajne hišne električne vtičnice. Dimenzije zloženega kolesa: 98 x 66 x 50 cm. Cena: 1170 evrov.Največja prednost tega modela je oblika okvirja, zelo spuščena poševna cev omogoča, da na sedež preprosto sedemo in brez težav tudi sestopimo s kolesa – za ustavljanje pred semaforji je to ključno … Boscheva 400 wh baterija in Active 250 W motor sta odličen pripomoček pri poganjanju po mestu in okolici. Opremljen je z udobnima, trpežnima 50 mm pnevmatikama, kar zagotavlja še boljše vozne lastnosti. To je »unisex« kolo, ali drži, fantje presodite sami. Cena: 2369 evrov.Še en model z izjemno spuščeno poševno cevjo, ki je pravzaprav nuja za mestno kolo. Vsa oprema, ki je tudi nuja za mestno vožnjo, in še odlična oprema Shimano Nexus, sedem prestav, zmogljiva baterija: Bosch PowerPack, 400 Wh. Zelo funkcionalno mestno električno kolo, ki ga boste dolgo uporabljali. Cena: 1899 evrov.Moško mestno električno kolo, ki spada med najbolj prodajane modele v Evropi. Giant je največji proizvajalec koles na svetu, zdaj postaja tudi največji med električnimi kolesi. Če kdo ve, kaj potrebujemo za prevoz po mestu, so to oni. Kolo ima opremo Shimano, Giant izdeluje svoje baterije, ki po kakovosti sodijo med najboljše. Ta model je opremljen z integrirano 36 V Litium-Ionsko baterijo Giant EnergyPak Smart 500. Cena: 2799 evrov.