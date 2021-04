Telovadba na delovnem mestu: Mala gibalna malica

FOTO: Zavod Nefiks

Danes, v ponedeljek 12. aprila 2021 se je začela dvotedenska akcija telovadbe na delovnem mestu Mala gibalna malica, ki sta jo ob svetovnem dnevu zdravja skupaj pripravila Društvo Šola zdravja in Stičišče Središče (Zavod Nefiks). Akcija traja do petka 23. aprila 2021. Prvi dan je skupaj telovadilo 80 udeležencev.Svetovni dan zdravja je enkrat na leto, za svoje telo in um pa moramo skrbeti skozi celo leto, tudi na delovnem mestu.Vabljeni, da se vsak delovnik udeležite 10 minutne telovadbe ob uri, ki najbolj ustreza vam in vašemu delovniku, ob 10.00, 11.00 ali ob 12.00. Lahko pa vsako uro po 10 min, če si vzamete čas za zdravje.Vadbo izvajajo diplomirani kineziologi:inDruštvo Šola zdravja združuje člane iz celotne Slovenije, jutranjo telovadbo trenutno izvajajo v 230 skupinah v 86 občinah. V obdobju omejevanja druženja so se hitro prilagodili in svojim članom ponudili jutranjo telovadbo 1000 gibov preko ZOOM-a (povezava je javno dostopna) , preko lokalnih TV postaj in preko YouTuba. Seznam skupin po občinah lahko pogledate na njihovi spletni strani. Odprti so za vse želje po ustanovitvi skupine ali pa več skupin tudi v vaši občini, pokličite jih in se zmenite.Stičišče Središče, regionalno stičišče osrednjeslovenske regije, podpira društva, zasebne zavode in druge nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja.V vsaki občini želijo vzpostaviti trajno obliko dialoga med nevladnimi organizacijami in odločevalci. Občinam nudijo pomoč pri delu z nevladnimi organizacijami in sodelovanje pri izpeljavi participativnega proračuna.