Matjaž Jeran: Vrv nas soplezalce povezuje in varuje

Kaj najraje počneš v gorah v poletnem času?

Najljubši del poletne planinske opreme?

Kje te poleti v gorah najpogosteje najdemo - doma in v tujini?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

Vriskajoč jih sprehodi po odročnih kot britev ostrih grebenih ali barvitih skrivnostnih travnikih. Zelo rad vodi iskrive posameznike, pare, tujce in še zlasti uživa v skupinski dinamiki tokom večdnevnih gorskih raziskovanj.Vsako poletje se vplezam v velikih klasičnih smereh Severne Triglavske Stene. Letos je veliko snega, uporaba derez in cepina vsekakor popestri skalno plezanje! Na vrhuncu poletja se zelo veselim tridnevnega grebenskega prečenja gora nad Vrati; Kukova špica-Škrnatarca-Oltar-Rokavi-Škrlatica-Dolkova špica in tihih noči na bivakih II in IV. Vrhunec sezone bo vsekakor dvotedensko družinsko raziskovanje francoskih Alp. Najbolj pa mamijo Dolomiti, izjemno kompaktna skala, previsne in odlično razčlenjene stene.Vrv nas soplezalce povezuje in varuje.Relacija Vrata – Stena – Kredarica - prod ob Savi. V tujini pa nekje na relaciji med granitnimi stenami francoskega Chamonix in Guillestre.Izkušen mentor je prva zmaga. Zahtevnost tur stopnjuj počasi. Vedno se na turo odlično pripravi; kondicija, opisi, zemljevidi, vreme, oprema, oblačila, malica. V nevarno situacijo se ne podajaj brez ustreznega znanja! Obstajajo alpinistične šole, gorniški tečaji in za najbolj nore ideje gorski vodniki!Kadar nisem v gorah, sem veliko v Plezalnem centru Ljubljana. Pišite mi: matjaz.jeran@gmail.com .