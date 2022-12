Ste že kdaj slišali za »izšvicanje« alkohola? Torej, naloga je težka - želimo razkriti mit o vadbi kot zdravilu za mačka. Torej, da bi bili varno na poti ...

Res je, da sta vadba in druženje po njej nekakšno ravnotežje in to pogosto pomeni, da zjutraj po nekoliko pijani noči končamo na skupinski vadbi ali v sobi z utežmi.

Obstaja mit, da je »potenje« najboljša stvar za mačka, pri čemer mnogi prisegajo na svoj jutranji tek ali celo visoko intenzivno intervalno vadbo.

Skočiti iz vinskega bara neposredno na tla telovadnice? Kako neumno ali dobro je to?

O mačku med vadbo

Ena glavnih težav pri mačku je dehidracija. Alkohol je diuretik, zaradi česar telo izgubi več vode, kot je sprejme.

Glede na to, da je telo vsaj 50-odstotno sestavljeno iz vode, moramo biti hidrirani, da se počutimo dobro. Dehidracija med vadbo pomeni slabo počutje. Ne samo, da je sama vadba težja, s potenjem nastane še večja izgubo vode, kar poslabša dehidracijo.

Ljudje, ko doživijo mačka, zelo pogosto trpijo tudi za vrtoglavico, za glavoboli in slabostjo. Zaradi tega je lahko naprezanje pri vadbi zelo težko. Poleg tega, da lahko poslabša nekatere simptome, bo vadba v času mačka verjetno vadečega omejevala, da bi dali vse od sebe, in lahko tvega poškodbe.

Da bi bila intenzivna vadba trajnostna, potrebujete znatne zaloge energije in biti morate hidrirani, kar pa ne velja, če imate mačka.

Nasprotno, ko smo mačkasti, smo fizično in duševno utrujeni in manj usklajeni kot običajno. Ljudje pogosto mislijo, da se lahko s potenjem znebijo mačka, a zadnja stvar, ki jo želite storiti, je, da telo potisnete do skrajnosti, ko je že tako nizkoenergijsko.

Raziskave to podpirajo: študija iz leta 2020, objavljena v Journal of Clinical Medicine, je pokazala, da so udeleženci z mačkom doživeli znatno večjo izčrpanost, ko so opravljali telesno dejavnost na enaki ravni kot udeleženci brez mačka.

Pustimo ob strani, kdo je pri tej raziskavi bolj užival in kdaj ... tisti, ki so v dobro znanosti zastonj pili ali oni, ki niso ...

Čeprav se morda počutite slabše, ali to tudi kaj škodi?

Na to temo ni veliko raziskav, vendar splošno mnenje je, da se telo zelo trudi, da bi se znebilo toksinov, ki se razgrajujejo v telesu. Intenzivno gibanje dodaja še en opravek na seznam opravkov v telesu in pomeni dodaten stres, ki ga telo verjetno ne bo dobro preneslo.

Poleg tega, ker že primanjkuje tekočine, izguba več tekočine s potenjem nikoli ni dobra ideja.

Ali lahko pomaga nežna vadba

Torej: potenje očitno ni pot naprej. Bolj nežna, rahla vadba pomaga ublažiti simptome. Sprehod na svežem zraku ali nekaj nežnega raztezanja je lahko dobro.

To je način treninga, ki je edini priporočljiv za tiste, ki trpijo zaradi mačka. Sprehod bi bil morda boljši od sedenja doma in poskusa omiliti simptome, saj gibanje omogoča, da se telo duševno in fizično ponovno poveže.

Ker je alkohol fizični stres za telo, je aktiviranje imunskega odziva in nežnost do telesa ključnega pomena za izboljšanje simptomov mačka.

Sicer pa vsi vemo, da je pot do uspeha dolga. Če imamo mačka, je še dan ali dva daljša, za počutje pa bi težko rekli, da je negovano, kot je sicer sijajno negovanje zdravega telesa.