Na dunajskem drsališču imajo opremo za vzdrževanje razdalje

Na dunajskem drsališču tudi oprema za vzdrževanje razdaljePred dunajsko mestno hišo so tudi letos postavili veliko drsališče, a morajo obiskovalci sredi pandemije covida-19 nositi posebne naprave za vzdrževanje osebne razdalje, je sporočil župan avstrijske prestolnice. Poseben obesek začne piskati, vibrirati in utripati, če se drsalca približata na manj kot dva metra.Drsališče je vzpostavljeno na kar 8300 kvadratnih metrov površine na trgu pred mestno hišo in po ovinkastih ledenih stezicah skozi park. Dunajske ledene sanje so odprte od 24. decembra do 28. februarja, pojasnjujejo na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani.Vsak obiskovalec se mora pri vhodu prijaviti z imenom in telefonsko številko, pri tem pa dobi za dlan velik obesek, ki ga mora imeti pri sebi. Če med drsalci ni vsaj dveh metrov varnostne razdalje, začne utripati, vibrirati in piskati. To pa ne velja za družine ali skupine, npr. šolske razrede, ki jim medsebojne razdalje ni treba vzdrževati.Naprava poleg tega za 28 dni beleži vse tesnejše stike med drsalci, če so na prekratki razdalji več kot sedem minut in pol. Na ta način bodo zdravstvene oblasti lahko kasneje izsledile potencialno okužene z novim koronavirusom.Na drsališču so prepolovili tudi največje možno število obiskovalcev, in sicer z dosedanjih 2400 na 1200. Namesto stojnic s hrano in pijačo so drsalcem na voljo zgolj avtomati s toplimi in hladnimi napitki. Čelade in drsalke za izposojo po vsaki uporabi temeljito razkužijo. Maske pa na drsališču niso obvezne, še pojasnjujejo na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani.