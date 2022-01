Na seznamu 50 Best Discovery 5 novih slovenskih restavracij

Svetovni seznam gostinskih ponudnikov 50 Best Discovery deluje kot podaljšek letno posodobljene prestižne lestvice The World 50 Best Restaurants (najboljših 50 svetovnih restavracij).

Ponudnike, ki se pojavljajo na seznamu, ocenjujejo mednarodni strokovnjaki, ki sodelujejo pri oblikovanju krovnega seznama kot tudi seznama najboljših 50 restavracij na posameznem kontinentu.

Seznam obsega tako restavracije in bare, uvrščene na The World 50 Best lestvico, kot tudi tista odkritja, ki jih priporočajo mednarodni ocenjevalci, katre so navdušili ali mladi talenti, vrhunski lokalni okusi, fine dining ali izvrstna ponudb pijač.

Seznam 50 Best Discovery so tako dopolnile:

Gostilna pri Lojzetu, Zemono

Grič, Šentjošt nad Horjulom

Gostilna na Gradu, Ljubljana

Mama Marija, Kranjska Gora

Restavracija Topli val, Kobarid

Pridružile so se že obstoječim:

Hiša Franko, Kobarid

Hiša Denk, Zgornja Kungota

Tabar, Ljubljana

JB, Ljubljana

AS, Ljubljana