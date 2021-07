Napihljivi kajaki – veliko veselje, ki ima svoje meje

Pred izbiro

Vprašajmo se, kaj hočemo

Če ljubiteljski veslači sprejmemo in razumemo pomen ustreznih varnostnih ukrepov, da bomo na vodi varni (kot velja za varnost v katerem koli drugem čolnu), je napihljivi kajak popolnoma varen.To je mogoče zaslediti v vseh strokovnih zapisih o veslanju, ki ima zračno dušo. No, vsekakor ta članek objavljamo v želji, da z njimi uživate na mirnem morju, jezerih in počasnih in varnih rekah – to zadnje po tistem, ko ste dobili dovolj izkušenj. Vedno veslamo v varnostnem jopiču in, če se le da, v družbi.Zagotovo moramo spoznati prednosti, ki bodo naš življenjski slog dvignile na višjo raven. Te so po moji oceni, da lahko v nekaj minutah sestavimo in razstavimo kajak in da je zložen velik kot nahrbtnik. Zato je primeren za potovanja, saj gre v običajen avtomobilski prtljažnik, hranimo ga lahko tudi v manjših stanovanjih.Če se odpravimo na izlet in začutimo, da je ta dan idealen za veslanje, se ustavimo pri prvi vodi, sestavimo plovilo in avantura je tu. Ne pričakujte doseganja velikih hitrosti na morju ali jezerih: hitrost je manjša kot pri kajakih iz karbona ali plastike.Obstaja več vrst napihljivih kajakov, ki jih lahko dobite; mednje ne uvrščam bazenskih igrač, ti niso čolni, ampak igrače, ki so za v otroški bazenček. Ne pozabimo, vodo je treba spoštovati!Treba je preveriti, koliko napihljivih komor ima kajak (več komor pomeni večjo varnost, če ga poškodujemo med veslanjem) in iz katerega materiala je.Z razvojem različnih materialov postajajo napihljivi kajaki vedno bolj priljubljeni. Na trgu je veliko proizvajalcev, ki uporabljajo dva najpogostejša materiala, to sta PVC in Hypalon. Preden se odločimo za nakup, je dobro vedeti, kaj lahko pričakujemo od katerega kajaka. Morda to ne bo vplivalo na vašo izbiro, vendar je zanimivo razumeti razliko med materialoma.Kaj je Hypalon? To je sintetična guma, ki jo je patentiral DuPont. Odlikuje ga odpornost proti kemikalijam, ekstremnim temperaturam in ultravijolični svetlobi. Zaradi teh lastnosti je Hypalon najbolj zanesljiva in trpežna napihljiva tkanina na trgu. Običajno boste videli, da imajo tovrstni čolni daljšo garancijo kot tisti iz PVC. Tudi cena je primerna, niso poceni.Kaj je PVC? To je okrajšava za polivinilklorid. Tkanine, ki so prevlečene s PVC, imajo slabše lastnosti, ko nanje vplivajo zunanji dejavniki (UV-žarki, temperature in kemikalije), zato je treba z njim ravnati previdno in predvsem razumno. Dobra lastnost PVC je, da se preprosto popravi in da je cenejši kot Hypalon.Glede na vse informacije o napihljivih kajakih bi priporočal naslednja vprašanja, ki si jih zastavite pred izbiro:Kolikokrat na teden bom veslal?Kolikokrat bom šel na daljši izlet?Kam bom kajak pospravil?Kako ga bom prevažal?Kakšna je cena?Še nekaj namigov. Za veslanje do dveh ur bi priporočal kajak iz materiala PVC, za večurno pa iz Hypalona. Pozor: napihljivi niso primerni za večdnevno veslanje, saj nimajo vodno neprepustnih komor za prtljago in velikokrat tudi ne smernikov, ki jih nujno potrebujemo, če na odprtem zapiha veter.Za družinsko veslanje in rekreacijo pa so ti odlični. In kot smo zapisali: članek objavljamo v želji, da z njimi uživate na mirnem morju, jezerih in počasnih in varnih rekah – zadnje po tistem, ko ste dobili dovolj izkušenj. Vedno veslamo v varnostnem jopiču in, če se le da, v družbi.***Za konec pa nekaj, kar nam je povedal Miha Čarni, ki je nekakšen kralj prodaje supov in napihljivih kajakov daleč naokoli: »Zložen čoln tehta 20 kilogramov, nahrbtnik daš na rame, greš na avtobus iz Ljubljane v Podpeč, sestaviš čoln in si v manj kot treh urah na pivu v Ljubljani na Špici. Ne, ne gre le za šport, gre tudi za divjo lepoto Ljubljanice in Barja. In tu si še ti, na vodi in v miru.«***Dejan Kralj, nekdanji reprezentant v kajaku na divjih vodah in olimpijec, in uredništvo