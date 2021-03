Nasveti, kako si očistim specialko

Čiščenje kolesa ni samo nujno, je tudi zabavno in sproščujoče

Mehaniki poudarjajo, da razni gospodinjski razmaščevalci sodijo v kuhinjo in zaradi vsebnosti številnih kemikalij niso primerni za čiščenje kolesa. FOTO: Shutterstock

Spodobi se in pravično je, da je kolo čisto. Res je, da vsakič, ko nas ujame dež, nimamo časa podrobno očistiti kolesa, vseeno pa si zasluži, da mu namenimo vsaj nekaj minut, da ga obrišemo.Takoj ko najdete več časa, pa mu le privoščite malo bolj temeljito čiščenje. Poleg lepšega videza boste kolesu in njegovim sestavnim delom podarile podaljšano življenjsko dobo, prihranile pa si boste čas in denar za obiske pri mehaniku.Za čiščenje koles najdete celo vrsto kakovostne kolesarske kozmetike. Znajdete se lahko tudi brez tega in vaš dvokolesnik se bo prav tako svetil kot nov. Potrebujete le vedro z vodo, pomivalno sredstvo in gobo. Okvir lahko tako očistite z blago milnico in sperete z vodnim curkom. Več pozornosti je treba posvetiti verigi in zobnikom. Če nimate sredstva za čiščenje verige, lahko uporabite npr. bencin, ki bo zelo dobro odstranil vso maščobo.Mehaniki poudarjajo, da razni gospodinjski razmaščevalci sodijo v kuhinjo in zaradi vsebnosti številnih kemikalij niso primerni za čiščenje kolesa. Umazanijo, ki se nabere v posameznih členih verige, boste najlaže odstranile kar s staro zobno ščetko. Ščetko lahko uporabite tudi za čiščenje zobnikov. Ko boste zadovoljne s sijajem svojega kolesa, seveda ne pozabite naoljiti verige. Vsa čistilna sredstva jo namreč izsušijo.Olja na verigo nikoli zlivamo, prav tako ga ne zlivamo na zobnike. Z občutkom ga po kapljicah dodamo v člene verige in ob tem nekajkrat obrnemo pedale, da se olje čim bolj enakomerno porazdeli po verigi. Ko končamo, verigo obrišemo, da odstranimo presežek olja, drugače boste prvo vožnjo z očiščenim kolesom gotovo končale s tatujem verige na nogi. Občasno je priporočljivo stisniti kapljico olja tudi na vijake, ki držijo skupaj posamezne sestavne dele.Posebej pozimi je pomembno, da kolo čim prej sperete ali vsaj obrišete z vlažno krpo, da odstranite z njega sol, ki v zimskih mesecih skrbi za voznost cestišča. Sama ga včasih prelijem kar s preostalo vodo v bidonih ali pa se ustavim na bližnji bencinski črpalki in si tam »sposodim« cev z vodo. Ko ga sperete, ga morate seveda obrisati s suho krpo, predvsem verigo, zobnike in druge kovinske predele, da ne zarjavijo.Na tem mestu velja še enkrat poudariti, da z rednim čiščenjem in vzdrževanjem kolesa lahko precej podaljšate uporabnost verige in zobnikov. Ob redni uporabi veriga brez težav zdrži vsaj 5000 kilometrov. Ob rednem vzdrževanju pa še 1000 ali 2000 kilometrov več. Če ste ljubiteljske kolesarke in na leto ne prekolesarite več kot 5000 kilometrov ter čistite kolo redno, verige torej ni treba menjati vsako sezono.Pozorne morate biti le na to, kaj se dogaja z verigo samo z nabiranjem kilometrov. Tudi če je vzdrževana, se namreč z nabiranjem kilometrine razteguje in v skrajnem primeru postane razvlečena. Stopnjo razvlečenosti lahko hitro preverite same doma. Če menjalnik prestavite v najtežji prenos in poskušate z roko potegniti verigo stran od verižnika in vam to uspe z lahkoto, je to znak za rdeči alarm. To pomeni, da je veriga počasi odslužila svoje in da boste z nadaljnjo uporabo zaradi pretiranega trenja povzročale pospešeno obrabo zobnikov. Ker nova veriga stane 20 evrov, novi zobniki pa 100 evrov in več (odvisno od skupine), mislim, da ni dileme, v kaj boste vložile. Če boste upoštevale ta nasvet, vam bodo zobniki lahko dobro služili več sezon.Da se boste izognile defektom, je priporočljivo, da preden se odpravite na vožnjo, preverite, ali so vaše zračnice polne. To ne pomeni, da morate vsakič uporabiti zračno tlačilko. Če imate občutek, lahko ocenite tlak kar z roko. Običajno je sedem do osem barov dovolj, tako da ne boste naredile prevelike napake, tudi če bo vas občutek za točnost kdaj varal.Za varno vožnjo in da se izognemo defektom, je treba redno menjavati tudi plašče. Kakovostni plašči zdržijo 5000 kilometrov in več. Nekateri plašči imajo pokazatelje obrabljenosti, drugače pa se boste morale ravnati po občutku ali zaupati mehaniku.Če ste klancarke, to pomeni, da pri spustih tudi veliko zavirate, zato bodite pozorne na obrabljenost zavornih gumic. Te so sicer precej trpežne, pa vendar ob koncu sezone preverite, v kakšnem stanju so.Ker so slovenske ceste v splošnem v precej slabem stanju, se zaradi nenehnih tresljajev včasih lahko zgodi, da se kakšen vijak na kolesu zrahlja. Zato tu in tam ne bo odveč, če boste preverile, ali so vsi vijaki na mestu in pritrjeni.Za vse drugo pa so tukaj mehaniki, ki bodo s pregledom enkrat na leto oziroma po potrebi zagotovili brezhibnost delovanja vašega dvokolesnika.