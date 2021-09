Prijave so že odprte na prijavim.se.

18. septembra 2021, s pričetkom ob 10.00 uri, bo v dolini reke Kolpe, natančneje v Osilnici, potekal drugi rekreativni vzpon s kolesi na Strmo Reber, poimenovan »Navkreber na Strmo Reber«. Dogodek je rezerviran za kolesarje v dobri telesni pripravljenosti in bo potekal po »Medvedjem Črevu«, 8.400 m dolgi progi, ki jo zaznamuje 19 serpentin pod kotom 180°.Po premaganih 720 m višinske razlike, s povprečnim naklonom 8,8 %, ter največjim naklonom 17 %, nas na vrhu 993 m visokega prelaza Strma Reber pričakajo veličastni razgledi na celotno osilniško dolino. Si drznete?Na dan dogodka bodo registracije potekale pri hotelu Kovač, start vzpona pa bo 300 m proti državni meji. Predviden čas vzpona je med 30 min in 2 h, najhitrejši tekmovalec pa je na prvem vzponu potreboval 27 minut in 53 sekund. Misliš, da lahko serpentine Strme Rebri letos premagaš v krajšem času?Udeleženci na dogodku morajo izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali negativen izvid testa) in dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT prinesti s seboj.Tekmovalci se ob prihodu prijavijo v Hotel in športni center Kovač, kjer bodo potekale prijave, malica po prireditvi in podelitve nagrad najhitrejšim. Ob prijavi bomo tekmovalci morali predložiti veljavna PCT potrdila, ki jih bo osebje preverjalo ob prevzemu startnih številk. Ob vznožju vzpona bodo tekmovalci po kategorijah razvrščeni v boxih, kjer bo skupinski start. Na prelazu, kjer bo cilje, se kolesarji v za to namenjenem prehodu vrnejo do prostora, kjer počakajo na konec vzpona in se nato vrnejo k Hotelu Kovač, kjer bo potekala malica, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad (predvidoma okoli 14.00 ure). Merjenje časa bo elektronsko, čipe in številke se prevzame pred startno ciljnem prostoru med 8.00 in 9.30 uro. Tekmovalci se morajo v boxih nahajati 9.45. Boxi bodo označeni s kategorijami. Za končno uvrstitev se bodo upoštevali bruto časi (seštevek neto časa ter časovnega zaostanka za zmagovalcem/-ko).Kategorije: cestna kolesa (M/Ž), MTB kolesarji (M/Ž), e-kolesarji (M/Ž), vojskaStarostne skupine: 4-18 let, 18-55 let, 55 do 99 letZa parkirišče bo poskrbljeno v bližini startno prijavnega prostora. Parkirišče za gledalce bo zagotovljeno na osmi serpentini, prihod do te točke bo možen s strani Osilnice ali Borovca najkasneje do 9.30 ure. Premik z avtom s parkirišča do 13.00 ure ne bo možen.