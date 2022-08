Ne dovolite, da prehrana in športanje nadzorujeta vaše življenje

Je vadba vaša prioriteta v življenju? Trpite zaradi svoje telesne teže in se bojite, da bi se zredili? Imate občutek, da si lahko privoščite več hrane le, če telovadite? Se takrat, ko ne vadite, izogibate prehrani? Se slabo počutite, (ste panični ali histerični), če izpustite trening? Je vadba za vas učinkovita le, če daste vse od sebe in se popolnoma iztrošite? Ste se za vadbo pripravljeni odreči čemurkoli?





Na taka in podobna vprašanja niste nikoli pomislili, ko pa ste jih prebrali, ste se prepoznali? Potem ste že odvisni od športanja.

Večina ljudi športno rekreacijo povezuje s pozitivnimi trenutki, a ga pogosto precenjujejo in dovolijo, da prehrana in vadba nadzorujeta njihovo življenje.

Prizadevanje za bolj zdrav življenjski slog ima lahko resne negativne posledice, če se ga ne lotimo pametno. Ko je vaše življenje pod nadzorom prehrane in vadbe, se veliko izgubi. Tako so pisali tudi na outsideonline. Na Poletu smo na te težave že velikokrat opozarjali. Ko govorimo o zasvojenosti s športom, marsikdo vpraša, ali to sploh obstaja. Obstaja, obstaja ...

Pomembno je, da pravočasno dojamete, kako pomembno je, da se sprostite, izpustite trening ali uživate v svojih najljubših torticah, mogoče kakem pivu, dobrem vinu.

Žrtvovanje življenja za zdravje

Da ste fit, je vaša osnovna želja in vse boste storili, da taki tudi postanete. Vse se vrti okoli treninga in točno načrtovanih obrokov, tako da ko se nekaj spremeni, postanete razburjeni. Osnovni nasvet je, da ne dovolite, da prehrana in telesna vadba nadzorujeta vaše življenje. Ampak, kako?

Ko na zabavah jeste surovo zelenjavo in pijete vodo in vas ljudje začnejo spraševati in opazovati ter se celo bati za vas, se je vaša predanost športu zagotovo spremenila v obsedenost. Ni treba, da dieta in vadba nadzirata vaše življenje. Bere se enostavno, vendar ...

Ko gre vaša kondicija predaleč

Ko se tehtate večkrat na dan, ko delate več vaj, ker ste pojedli več hrane, ko nočete vzeti kosa torte na poroki - vaše življenje nadzorujeta prehrana in vadba. Gibanje in zdrava prehrana sta orodji, ki vam pomagata živeti srečnejše in bolj izpolnjeno življenje, nista tu, da bi vam vladala. Zapomnite si to!

Iskanje zlate sredine

Če želite, da so vaše življenjske in vadbene navade v sinergiji, poiščite zlato sredino. Tam lahko uživate v rezini rojstnodnevne torte. Seveda na poti iskanja zlate sredine vsi delamo napake, a pomembno je, da se spomnimo, kako smo padli in se iz tega kaj naučimo. Tako ne boste dovolili, da prehrana in vadba nadzorujeta vaše življenje, ampak boste našli bistvo težave in jo odpravili, nato pa boste samo še napredovali.

Zakaj je vredno živeti?

Življenje vredno življenja, je tisto, v katerem lahko poskusite novo hrano brez občutka krivde. To je pa nekaj novega za vas, kajne? Tistega, kjer lahko vzamete vilice, izberete hrano in jo pojeste, ne da bi vas skrbelo, kako fit boste videti. Ko vaš življenjski slog in treningi delujejo skupaj v popolni harmoniji, namesto ko vaše življenje nadzorujeta prehrana in vadba, boste bolj uživali v vsem, kar počnete. Hrana bo okusnejša, s spanjem si boste še bolj odpočili. In kar je najpomembneje, veliko breme stresa in sprostitve bo padlo z vaših ramen.