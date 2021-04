Ne prihodnost, sedanjost, pripada električnim kolesom

Električne specialke

Specialized Creo SL Expert

Specialized Creo SL Expert. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cannondale SuperSix EVO Neo

Cannondale SuperSix EVO Neo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Contessa Addict eRide 10

Scott Contessa Addict eRide 10. FOTO: Arhiv proizvajalca

Scott Addict E-ride 10

Scott Addict E-ride 10. FOTO: Arhiv proizvajalca

Polnovzmetena električna gorska kolesa

Haibike Xduro Nduro 8.0 i630wh FLYON

Haibike Xduro Nduro 8.0 i630wh FLYON. FOTO: Arhiv proizvajalca

Norco Sight VLT C2 650b

Norco Sight VLT C2 650b. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant (LIV) Intrigue X E+3 PRO

Giant (LIV) Intrigue X E+3 PRO. FOTO: Arhiv proizvajalca

Cube Stereo Hybrid 120 PRO 500 PETROL'N'BLUE 2021

Cube Stereo Hybrid 120 PRO 500 PETROL'N'BLUE 2021. FOTO: Arhiv proizvajalca

Specialized Turbo Levo SL Comp

Specialized Turbo Levo SL Comp. FOTO: Arhiv proizvajalca

Giant Stance E+ 1 Pro

Giant Stance E+ 1 Pro. FOTO: Arhiv proizvajalca

Električna kolesa so se razširila v vse kolesarske segmente. Danes lahko občudujemo tudi specialke, ki so na prvi pogled čisto podobne običajnim, a niso. Lahko si omislimo celo električnega makadamkarja. Še najbolj pa se je razvejila ponudba gorskih koles.Trgovci imajo letos ogromno težav pri dobavi. Ponudba je veliko slabša od povpraševanja, ampak se borijo ... Vsi pa so enotnega mnenja: električna kolesa so vroče žemlje – in prav je tako. Na cestah je možno opaziti, da so prav ta kolesa »glavni krivec« za nadaljevanje kolesarskega rekreativnega buma v Evropi, ne samo pri nas. Da, še vedno so draga, vendar se v naših kolesarskih prodajalnah že najdejo modeli, ki so bližje naši kupni moči. Tokrat predstavljamo nekaj modelov, ki so cenovno med najdražjimi, ker so tudi najnovejši krik kolesarske električne tehnologije.Dočakali smo tudi to. Nismo pričakovali, da bodo tako hitro na naših cestah. Na prvi pogled boste težko ugotovili razliko med električno pomočjo in brez nje.Zelo lahek motor SL 1.1 pomaga s tudi do 240 vati tihe in močne pomoči. Motorjeva odzivna krivulja navora postreže z močjo, ki je popolnoma v harmoniji z običajno, normalno kadenco in ne povzroča upora, kadar voziš brez motorjeve pomoči. Integrirana notranja baterija nudi doseg do 130 kilometrov. Z dodatno pa lahko iztisneš še dodatnih 65 kilometrov čistega cestnega užitka. Električna specialka, ki ima tudi amortizer na sprednjih vilicah in je opremljena z električnimi prestavami … Cena: 8500 evrov.Dvanajst kilogramov z baterijo vred. Cannondale je za pogon izbral nemškega strokovnjaka za e-mobilnost Mahle. Njihov 250-vatni motor z največjim navorom 40 Nm je nameščen v zadnjem pestu in tehta 2,1 kilograma, skupaj z baterijo pa sistem tehta 3,5 kilograma. Baterija zdrži do 75 kilometrov. Ima tudi nadomestno, dodatno baterijo, ki je v obliki bidona. Cena: od 4199 evrov.To je najlažje žensko cestno e-kolo na trgu. Teža okvirja znaša le 1,04 kilograma, teža celotnega kolesa pa od 10,75 kilograma. V okvirju kolesa, ki ni nič kaj bolj okrogel kot pri klasičnem addictu RC, je skrita baterija z zmogljivostjo 250 Wh, druga baterija z 208 Wh (za doplačilo na modelih Addict eRide 10, 20 in Contessa Addict eRide) za še daljši doseg in brezskrbno vožnjo pa je preprosto namestljiva prek range nastavka v obliki klasičnega bidona. Cena: 6489 evrov.Kompleten sistem ponuja pomoč pri poganjanju do 120 kilometrov in 2200 višinskih metrov. Ta doseg je možen s kombinacijo glavne, integrirane baterije ter dodatne zunanje baterije, ki jo po želji namestite na mesto bidona. Pomoč deluje do hitrosti 25 km/h. In teža kolesa – 10,75 kg! Seveda je sistem v celoti integriran in tako skoraj neviden. Cena: 6489 evrov.Med ljubitelji električnih gorskih koles je tale model letos med najbolj zaželenimi. Že pogled nanj nam pove, da gre za vrhunec tehnologije med gorskimi kolesi. Haibike je proizvajalec, ki z velikimi skoki napreduje na tržišču in postaja glavni igralec v Evropi. Vsa njihova kolesa sodijo v najvišji kakovostni razred. Cena: 5250 evrov.Kolo, ki je bilo ob prihodu na trg izbrano za najboljše električno kolo leta na enem izmed priznanih mednarodnih spletnih portalov. Dodani sta Norcova filozofija Ride Aligned in najboljša e-mtb-tehnologija trenutno. Dodelana oblika in geometrija omogočata držanje optimalne linije v hitrih zavojih, lahkotno skakanje čez ovire in učinkovito pomoč pri pedaliranju, s katerim se odpre povsem nov mtb-svet. Cena: 5199 evrov.Žensko električno gorsko kolo Giant Intrigue X E+3 PRO ponuja vmesnik RideControl One na krmilu in motor SyncDrive Pro s 360-odstotno podporo. Se pravi, da pri vsakem vašem potisku na pedal motor ponudi 3,6x (360 odstotkov) več moči, kot ste jo proizvedli sami. Posodobljena baterija 625 Wh Giant EnergyPak Lithium-Ion je neopazno integrirana z lahkim, a močnim aluminijastim okvirjem Liv 3F. S 150 mm / 140 mm hodom Maestro Suspension in Shimano Deore bo vaša vožnja čez razgibane terene še bolj udobna. Cena: 3899 evrov.Cube je na kolesarskem trgu poznana kot ena cenovno najugodnejših blagovnih znamk. Kljub odlični kakovosti in vrhunskemu oblikovanju lahko kolesa v trgovinah najdete po izjemno ugodnih cenah, kar jih dela drugačne od drugih. Tale model pride k nam spet jeseni. Cena: 3559 evrov.Zmogljivost baterije Specialized Levo SL je 320 Wh. Z dodatnim range extenderjem (na voljo posebej) oziroma 160 Wh baterijo, ki jo vozite v nosilcu bidona ali nahrbtniku, povečate domet za 50 odstotkov. Baterija je povsem integrirana v glavno cev okvirja in jo je mogoče preprosto sneti in polniti drugje ali jo zamenjati. Cena: 5999 evrov.Odlično polnovzmeteno kolo Stance E+ je narejeno za razgibane trail terene in ponuja 120 mm tehnologijo FlexPoint, ki ustvarja lahek in trpežen sistem zadnjega vzmetenja, 130 mm hoda spredaj in Giantovo tehnologijo motorja SyncDrive Pro s 360-odstotno podporo. Se pravi, da pri vsakem potisku na pedal motor ponudi 3,6x (360 odstotkov) več moči, kot si je proizvedel sam. Cena: 3799 evrov.