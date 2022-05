Nikoli brez hrane več kot pet ur

Po enem vrčku piva se nam takoj poveča apetit, alkohol pa istočasno bolj zamegli našo presojo in nagrada (kar vrček piva po težki vadbi je) se spremeni v pregrešni večer.

Prehrana je vsakdanja tema športnih rekreativcev. Dobra je za vse, za zdravje, za bolezen, in če nimamo druge teme in smo vreme že obdelali, se začnemo pogovarjati o (pre)hrani. V te pogovore pogosto vmešamo še kilograme in potem se lahko pogovarjamo ure in ure. Celo s popolnim neznancem.

Še več. Za nekatere je tema o prehrani resna. Zelo. Na drugi strani pa se včasih človek vpraša, kam je šla pamet. Prehrana je za nekatere tako pomembna stvar, da o njej že skoraj sanjajo, ne da jim miru, in tudi če niso »prehranski profesionalci«, veliko ali pretežen del svojega časa porabijo za (pre)hrano.

Zato se vedno bolj pogosto pojavljajo napake ali navade, ki jih moramo v želji po zdravem življenju in oblikovanemu telesu takoj opustiti.

Prepogosto pitje alkohola

Pitje alkohola ima pogosto učinek domine. Po enem vrčku piva se posamezniku takoj poveča apetit. Dodatne kalorije nabiramo z mešanjem alkohola in sladkih pijač, predvsem s koktejli jih zaužijemo ogromno. Veliko ljudi se sploh ne zaveda, koliko alkohola dejansko popijejo, dokler si ne začnejo pisati prehranskega dnevnika, ko si vanj zapišejo prav vsak grižljaj ali požirek.

Prehranska dopolnila

Naša dežurna zdravnica dr. Nada Rotovnik Kozjek je v naši reviji Polet O2 pogosto pisala o prehranskih dopolnilih in čudežnih tabletkah, v večini primerov povsem legitimno z negativno konotacijo. Dietne tablice, sladice, zvarki in podobno nas ne nasitijo in pustijo občutek praznine v naših krulečih želodcih. Zato pogosto posežemo še po drugi hrani in tako vase vnesemo še več energije, ki jene bomo pokurili. Pripravite si uravnotežen obrok, počutili se boste precej bolje.

Prenajedanje z zdravo prehrano

Ko presedlamo iz nezdravih obrokov na zdrave, si je treba zapomniti, da mora biti tudi zdrav obrok uravnotežen in telesu dati potrebno energijo za vsakdanje izzive. Tudi zelenjave, sadja, avokado in superhrane se lahko prenajemo. Že, gre za zdrava živila, a če je porcija prevelika, izničimo naš trud in skušamo s količino hrane izboljšati naše počutje. A zdrava hrana je polna energijske vrednosti, vlaknin in vitaminov, tako da s seboj prinaša tudi prepotrebno telovadbo, da telo to energijo tudi porabi.

Pogosto z zdravo hrano ne pridemo nikamor, vedno je potreben tudi aktiven življenjski slog. Primer: porcija sadja mora biti v velikosti teniške žogice, prosene kaše mora biti pol manj, če v jutranje obroke dodajate mandlje, oreščke in podobno, mora biti obrok še manjši.

Preskakovanje obrokov

Petkrat na dan. Ko se brez hrane daljše časovno obdobje se v vašem telesu zgodita dve stvari. Prvič, verjetno boste ob vadbi izgubili manj kalorij, saj tako telo kompenzira zaradi manjšega vnosa energije, pa čeprav jo potrebujete. Drugič, povečali boste možnosti, da se boste vrgli v hrano v večernih ali nočnih urah, takrat ko niste aktivni, to pa pomeni, da takrat telo ne bo topilo maščob in kurilo kalorij. Z drugimi besedami - timing je zelo pomemben. Večje obroke zaužijte pred aktivnostjo, manjše, takrat ko počivate in nikoli, ampak res nikoli, svojega telesa ne pustite brez hrane več kot pet ur. Seveda čez dan, ponoči je čas za spanje.

Štetje kalorij

Kvaliteta hrane in kdaj jo zaužijemo, sta torej najbolj pomembna dejavnika, ko želimo izgubiti nekaj kilogramov. Osebni trenerji pogosto pričajo o tem, kako so njihove stranke raztresene ob štetju kalorij in da jim to jemlje motivacijo ter užitke ob vadbi. Predvsem ženske so podvržene štetju kalorij, kar je zagotovo stresno početje. Stres poviša izločanje kortizola, hormona, ki je znan po tem, da poviša apetit, to pa vodi na polnočne obiske hladilnika.