Ocvrti jabolčni obročki so sladica letošnje zime

Ker so nastopili malo hladnejši pozno jesenski dnevi in zima že malo trka na vrata si lahko omislimo kakšno malo močnejšo kalorično jed. Današnja bo imela rahlo nostalgičen naboj ali priokus s spomini na mladost, vsaj mojo.

Vsi, ki ste s cvrtjem navzkriž tale recept zaobidite. Ocvrli si bomo namreč jabolka.

Ocvrta jabolka so v mojih mislih zapisana kot zelo prijetna jed ali bolje sladica s katero nas je stara mama občasno razvajala, ko je bilo treba lačna in sladkobe željna in lačna otroška usta na hitro potešiti.

Takratni okus sočnih in slastnih domačih jabolk starih sort iz dedovega sadovnjaka, ki se je razlezel po ustih pri meni še dandanes išče čim boljši približek v današnji pripravi te jedi.

Ocvrta jabolka sicer niso vir kakega hudega presežka vitaminov, saj jabolka termično obdelamo. Jed sama po sebi pa vendarle prinese nekaj kalorij in hranil, ki jih boste po zajtrku pokurili na svežem zraku. Sočno, okusno, hranljivo …

Poletov recept: Ocvrta jabolka. FOTO: Tanja Drinovec

Za ocvrta jabolka potrebujemo:

olje

5 do 6 jabolk

400 ml mleka

Ščepec soli

Žlica sladkorja

Vanilja

2 jajci

130 g moke

Malo ruma

cimet

Priprava ocvrtih jabolk:

Jabolka operemo in olupimo. Iz njih izdolbemo peške in jih narežemo na kolobarje. Iz moke, mleka, jajc in preostalih sestavin zmešamo z metlico gladko zmes, ki je malo gostejša od mase za palačinke.

Jabolčne obročke pomočimo v testo, malo odcedimo in obročke na vročem olju v ponvi ocvremo precej na hitro, da so hrustljavi, zlato rjave barve. Po želji jih potresemo še z malo sladkorja in cimetom.