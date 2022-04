Pet razlogov, zakaj je vseeno dobro poslušati glasbo med vadbo

Vadba s slušalkami v ušesih je danes skoraj nepogrešljivo. Poslušanje glasbe povsod in vedno. Poletovci nismo ravno naklonjeni temu, ker smo prepričani, da s tem kakovost vadbe pade. Ampak, trendu je treba slediti. Nekateri trendi nimajo dolgega roka trajanja.

Tisti, ki ne morete brez glasbe med vadbo, ste se verjetno kdaj vprašali, zakaj to počnete.

Tudi sam vedno vprašam vsakogar, ki poleg mene vadi s slušalkami v ušesih, zakaj to počne. Kako se lahko skoncentriraš hkrati na glasbo in vadbo? Največkrat sem dobil odgovor, da gre bolj za to, da nekaj šumi v ušesih, da glasbo rabiš za dvig razpoloženja, zato, da pozabiš na monotonost, zato, ker te glasba motivira. Pošteni odgovori, sem si mislil, vse dokler se ta trend ni preselil med kolesarje.

Razumem, da imaš slušalke v ušesih v telovadnici, fitnesu, kjer hočeš biti sam z muziko in sabo. Ampak, v prometu? To se mi pa zdi zelo nevarno. Enkrat sem poskusil s samo eno slušalko v ušesu. Nisem se počutil dobro niti varno. Nisem dobro slišal glasbe, nisem slišal dobro niti kaj se dogaja v prometu. Da, prestar se, nisem rasel s temu, čeprav sem imel walkman doma, odkar se spomnim. In potem vse do danes vse možne trendovske naprave za poslušanje glasbe.

Razloge sem poiskal med tistimi, ki res zagovarjajo, da je poslušanje glasbe čisto ok. Našel sem jih pet, ki se mi zdijo opravičljivi.

Glasba odvrača misli od truda, ki ga vlagate v trening

Ob glasbi lahko pozabite da tečete, vozite sobno kolo ali delate kake druge vaje. To je zelo koristno, saj manj ko razmišljate o trudu, ki ga vložite v trening, bolj neboleč bo. Glasba ustvarja tudi iluzijo, da čas hitreje teče, kar je še posebej zaželeno v trenutkih, ko zares ne telovadimo, a vseeno želimo trenirati.

Ob glasbi je trening bolj učinkovit

Če med vadbo poslušate glasbo, ki vam je všeč, obstaja velika verjetnost, da bo trening učinkovitejši. To še posebej velja, če pesmi predvajate v nekoliko hitrejšem tempu, ki je v skladu s tempom vaj ali teka. Priporočljivo je tudi, da se ogrejete s počasnejšimi melodijami, in ko se začnete bolj truditi, začnete poslušati vse bolj živahno glasbo.

Glasba nas premika

Ljudje, ki radi plešejo, vedo, o čem govorimo. Tako kot vas nekatere pesmi prisilijo, da vstanete s stola in začnete plesati, tako vas lahko glasba premakne v telovadnico ali kamorkoli drugam, tudi na kolo.

Glasba nam dvigne razpoloženje

Večino aktivnosti je lažje opraviti s poslušanjem najljubše glasbe. Tudi pospravljanje po stanovanju ali ob kuhanju, na primer, nam glasba na bolje popravi razpoloženje. Tako je tudi med treningom. Glasba močno vpliva na naše počutje. Pozitivno, seveda.

Glasba nas izolira od hrupa

Vsi vemo, kako težko je trenirati, ko smo prisiljeni poslušati pogovore drugih ljudi. Enako je, če tečemo po mestu in slišimo hrup prometa. Rešitev za ta problem seveda obstaja in je: nataknite si slušalke na ušesa in z dobro glasbo pridušite vse zvoke iz okolja. No, to se nam zdi nevarno, zato tega raje ne počnite v prometu, raje v naravi, na trim stezi, če že ne marate ptičjega petja.