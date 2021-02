Planinski kviz za ljubitelje hribov in gora

FOTO: Miroslav Cvjetičanin

Planinska zveza Slovenije obvešča, da v letošnjem šolskem letu žal niso mogli organizirati tekmovanja Mladina in gore. Vendar znašli so se na drugačen način, za osvežitev in poglobitev znanja, so vseeno pripravili kviz iz vsebin Planinske šole.Namenjen je vsem mladim planincem in ljubiteljem gora (velja tudi za vse, ki ste mladi po srcu). Med vsemi, ki boste kviz uspešno rešili, bomo izžrebali naključne tri ekipe oz. posameznike, ki bodo prejeli praktično nagrado.Vabljeni v reševanje Planinskega kviza, ki ga je za vas pripravila ekipa Mladinske komisije.Kviz lahko začnete reševati s klikom na tole povezavo: Planinski kviz