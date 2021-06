Hitri malinovci, okusni kolački

Za približno 15 kolačkov boste potrebovali:

Poletov recept: Malinovi kolački. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava malinovih kolačkov



Poletov recept: Malinovi kolački. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: Malinovi kolački. FOTO: Tanja Drinovec

Zgodba hitrih kolačkov se je zgodila po celodnevnem kolesarskem izletu in trdni obljubi sami sebi, da bom glede dnevnega prehranjevanja ostala pri zgodnji lahki beljakovinski večerji.No ta obljuba je pogrnila na celi črti in splavala po vodi. V poznih večernih urah je podlegla skušnjavam in naposled jezapela moja najljubša mašina, stroj za mešanje in gnetenje.V mešalnik so romala živila po trenutnih željah, navdihu in stanju shrambe in hladilnika. Nastali so navdušujoči, dišeči, sočni in nenazadnje povsem zdravi, ne tako strašansko kalorični kolački. Kisla, sladka smetana in maline za sočnost, cimet,rum, limonina lupinica, vanilija za dišavnost in okus ter mandljeva moka in mleta bučna semena za čvrstost. Rezultat pa kolački za srečna usta.3 jajaca3 žlice kisle smetane2 žlici sladke smetane130 g stopljenega masla100 g mandljeve moke70 g mletih bučnih pešk50 g mokeCimetsolLimonina lupinica, vanilija, rumPribl. Polovica pecilnega praška130 g rjavega sladkorjaPribl. 200 g malin (lahko zmrznjenih)V mešalniku najprej zmešamo mokre sestavine. Jajca spenimo, dodamo obe smetani, ohlajeno stopljeno maslo. Nato dodamo suhe: moko, mandljevo moko, sladkor, bučna peške, sol, cimet, sol, limonino lupinico, vanilijo, rum, pecilni prašek. Ko imamo kremasto zmes, dodamo še maline, kismo jih narahlo posuli z moko (da ne potonejo na dno pekača). Zmes napolnimo v modelčke s papirčki in damo v pečico. Pečemo na temperaturi 170 stopinj, približno 20 minut.