Za dva zvitka sem potrebovala:

Priprava zbitkov:

Poletov recept: tortilja kot hitrostni zvitek. FOTO: Tanja Drinovec

Poletov recept: tortilja kot hitrostni zvitek. FOTO: Tanja Drinovec

Zvitki iz tortilj vam bodo prišli prav kot dobrodošla zamenjava , če ste v osnovi ljubitelj sendvičev in jim iščete nekoliko bolj zdravo, manj kalorično nadomestilo.Njihov čar je tudi ta , da se ob zavijanju prepustite svoji domišljiji, trenutnem navdihu in stanju v hladilniku. Tortilje so lahko iz koruzne ali pšenične moke. Obogatene z nekaj zelenjave, mesa ali ribe, kakšnim prelivom si boste pričarali sočen, lahek in hranljiv obrok. Če ga poste dobro zapakirali in zavili, ga boste z lahkoto odnesli tudi s seboj na pot ali v službo.2 koruzni tortilji1 mala pločevinka tunine v oljuNekaj listov zelene solate1 srednje velik paradižnikPest na trakove narezanega pora4- 5 olivNekaj rezin feta sira2 žlički majonezeNa tortilje položite očiščeno posušeno solato, tunino, por, paradižnik, rezine feta sira, koščke oliv in majoneze. Na spodnji strani zavihajte rob nazaj in nato vse skupaj tesno zavijte v palačinko.Zavitki so po mojih izkušnjah tudi zelo dobrodošla hrana na zabavah. Poljubne kombinacije in variacije zelenjave, sirov, mesa in omak vam dajo neomejene možnosti za različne želje in zahteve vaših gostov.Obilo užitkov v zavijanju in okušanju zvitkov.