Poletov recept: Sivkino bezgova limonada. FOTO: Tanja Drinovec

Ob preživljanju vročega poletnega popoldneva na domačem vrtu, kjer se v teh dneh prepletajo razno razne vonjave vrtnih zelišč in dišavnic, me je navdihnil izrazit, meni osebno najbolj romantičen vonj po sivki. Trenutek za razmislek in že se je v moji glavi sestavljala kombinacija osvežilne domače limonade iz sivke.Sivka je rastlina, poznana po številnih zdravilnih učinkih. Pomirja vznemirjenost, blaži nespečnost in živčnost, ureja prebavo, uporablja se za razna mazila, odganja mrčes. Sivkini cvetovi s svojimi eteričnimi olji so najbolj delujoči preden se cvetovi odprejo. Zadnje čase pa je sivka vse bolj priljubljena tudi v svetu dobre hrane.Naša limonada bo torej zdravilno pomirjevalnega pomena. Glede na njen izgled in okus boste z njo lahko navdušili in očarali tudi vaše goste, če bodo preveč vznemirjeni pa še umirili.Šopek sivkin cvetovBezgov sirup2,5 dl vodeNekaj rezin limoneSok polovice limoneNekaj sivkinih cvetov za okrasV vrelo vodo namočimo šopek sivke in pustimo stati nekaj minut. Vse skupaj precedimo in ohladimo.V kozarec zlijemo malo bezgovega sirupa, dodamo kolobarčke limone, limonin sok, nekaj sivkinih cvetov za okras in po želji za osvežitev še malo leda.Na zdravje, osvežitev in pomiritev.