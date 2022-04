Pomlad vabi na Kras in v Brkine

Čarobni svet Krasa in Brkinov poznamo po edinstvenih znamenitostih. Na katere bi najprej pomislili? Morda na Škocjanske jame, vpisane na seznam svetovne dediščine Unesco, ki s svojim veličastnim podzemnim kanjonom in drugimi kraškimi čudesi privabljajo obiskovalce z vsega sveta.

Morda na slovite lipicance, ki jih že več kot 400 let vzgajajo v Kobilarni Lipica, v kraški vasici, ki je tem belim konjem dala ime. Ljubitelji arhitekture morda najprej pomislite na Štanjel, eno najstarejših naselij na Krasu, ki mu je neizbrisen pečat zapustil mojster Maks Fabiani, arhitekt in inovator, ali na ponosni Pomnik miru na Cerju, ki za zidovi varuje zgodovinske in umetniške zbirke, z najvišje ploščadi pa ponuja dih jemajoče razglede na morje in Alpe.

V zadnjem času se je tem kraškim ikonam pridružil še Mitski park v Rodiku, na robu Brkinov, ki obiskovalce na inovativen način popelje v tamkajšnji svet mitov. Ta svet je čaroben, tudi če tam ne iščete le največjih znamenitosti.

Bel kamen in beli konji, rdeča zemlja in rdeče vino, rdeče rezine pršuta in rdeča brkinska jabolka … Res je, tudi kulinarika sodi med ikone tega sveta. Pa ne le pršut in teran, na Krasu je treba spoznavati tudi divje okuse in edinstvena zelišča, sire in med. Brkini navdušijo s sadjem in sadnimi žganji.

In tu so še vsi odtenki prvinskih kraških gmajn in zelena mehkoba brkinskih gričev … Slikovitost in barvitost vas spremlja na vsakem koraku, na pohodniških in kolesarskih poteh, na konjskem hrbtu ali med vožnjo s kočijo. Svet Krasa in Brkinov vabi, da ga odkrivate in spoznate njegove prave barve.

Zdaj je pravi čas. Pomlad ponuja odlične priložnosti za raziskovanje tudi manj poznanih in celo skritih posebnosti, barv, vonjev in okusov.

Razgledni stolp Cerje. FOTO: Arhiv Polet/Shutterstock

S skupnim imenom Pomladne barve Krasa in Brkinov se bodo od 15. aprila do 5. junija odvijali številni dogodki, prepleteni s priložnostmi za okušanje dobrot, aktivnimi doživetji v naravi, kulturnimi prireditvami in predstavitvami lokalnih posebnosti.

Niz dogodkov se začenja s tradicionalnim mesecem jedi z divjimi rastlinami, ki prinaša posebno ponudbo jedi v gostilnah in na turističnih kmetijah, degustacije vin s spremljavo jedi, ki vsebuje divje rastline, povabila na okušanje sirov, marmelad in drugih lokalnih dobrot z divjimi rastlinami in celo sezonske zajtrke z divjimi okusi v lokalnih nastanitvah.

Pomladno dogajanje bo tudi letos obogatil Festival kraška gmajna, ki se začne 21. aprila s filmskim večerom in nadaljuje s številnimi vodenimi sprehodi in doživetji pomladnih barv najstarejše kulturne krajine v Evropi.

Kot se za Kras in Brkine spodobi, so v programu tudi raznolika tematska pohodniško kulinarična doživetja, ki obiskovalce po slikovitih poteh pripeljejo do znamenitih točk tradicionalne gastronomske ponudbe. Ob tem bodo obiskovalcem na voljo tudi vodene degustacije kraških vin.

Ljubitelji aktivnega oddiha pa ne prezrite programa vodenih doživetij na prostem, ki vas popeljejo po sledeh prazgodovine, v odkrivanje skrivnosti kraških jam in tudi v cvetoče bogastvo kraških vrtov. Prav kraški vrtovi, kot so Botanični vrt v Sežani, zeliščni vrt domačije Belajevi in Pepin vrt, so ena tistih posebnosti Krasa in Brkinov, ki jih morda še ne poznate. Med odkrivanjem pomladnih barv tega čarobnega sveta pa vas čaka še marsikatero presenečenje.