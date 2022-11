Posebnež med kolesi: kolo, ki se ga nikoli ne proda

Že samo, če te zanima kolo, ki nosi ime Bombtrack si precej drugačen kolesar. Ne vem ali je ta znamka dobila ime po pesmi znamenite ameriške skupine Rage against machine.

Najbrž je, ker je ta pesem, če jo poznate, enako drugačna od ostalih.

Ampak Bombtrack so ustanovili in naredili Nemci iz Kölna, ki so zbrani v podjetju z imenom We make things GmbH. Korenine ima čisto BMX-ove, danes pa je to kolesarska blagovna znamka, ki jo lahko srečate na najbolj odmaknjenih makadamskih cestah sveta.

Da, tudi v Ljubljani prodajajo ta čudna kolesa. Zakaj čudna? No, prej so drugačna. Le kdo, če ne oni bi v letu 2022 naredili makadamkarja iz jekla, ki bi imel vse bovdne speljane izven okvirja, na katerem bi bile privijačene komponente, ki niso ne Shimano, Sram ali Campagnolo?

In ne samo to, v katalogu piše, da kolo tehta 12 kilogramov in zraven še pripis, da je kot nalašč tudi za vikend dirkače. Le kdo bi danes dirkal na gravel dirkah s kolesom, ki tehta 12 kilogramov? Ja, makadamkarji, ki imajo raje pivo v cilju kot pa bleščeč pokal. Najbrž.

Najbrž gre za pomoto v tekstu kataloga. In vendar, kolo je krasno, da ne napišem prekrasno. In uporabno, in sodi v kategorijo koles, ki se kupujejo in nikoli ne prodajajo. Poznamo to kategorijo. Ko se ga naveličamo, ga enostavno skrbno očistimo, postavimo v stojalo, prekrijemo z belo rjuho in kolo tam počiva do novega srbenja zadnjice in podplatov. Mogoče tudi zanamcev.

Bombtrack Arise SG je pravzaprav narejen kot potovalka. To je kolo na katerega lahko poveznete vse kar rabite za pot okoli sveta. Ali pa tudi za na pot po Sloveniji. In na teh poteh boste pozabili na kolesarski servis. Gre za neuničljivi tank med kolesi, ki vam bo tako prirasel k srcu, da boste vse počitnice želeli preživeti v Kölnu.

Zakaj ga izpostavlja uredništvo Poleta?

Predvsem zato, ker je to kolo, ki ga mi imenujemo večno kolo. Najbolj uporabno za kolesarske vandrovce, beri bikepacking. Kolo, ki bolj enostavno ne more biti v današnji tehnološki revoluciji med kolesi. To je kolo za posebne kolesarje, ki na kolesarski svet gledajo z očmi Juana Carlosa Kreimerja, človeka kolesarja, ki je napisal Kolesarski zen. V knjigi Juan Carlos Kreimer deli svoje dolgoletne izkušnje in znanje o meditativni modrosti in izkušnji, ki ju lahko ponudi kolo. Pisateljeva razmišljanja širijo in hkrati poglabljajo naš pogled na kolesarjenje in vse, kar to predstavlja ... Zato ga izpostavljamo in toplo priporočamo.

Bombtrack Arise SG in njegova oprema

Okvir: Jeklo krom molibden

Vilica: jeklena krom molibdena

Krmilo: Bombtrack CX-10, 31.8 mm, 10° štrlina

Trak: Bombtrack command

Toporišče: Bombtrack roam, -7°

Vilični ležaj: Neco H282, 1.1/8''

Ročice: Microshift advent X SB-M100

prestave: Microshift advent X SB-M100, 1 x 10

Zaori: Tektro mira, 160 mm rotorji

Gonilka: Bombtrack TAF19 aluminij, 24 mm

Pedala: Wellgo B109N

Veriga: KMC X10 veriga, 1/2'' x 11/128'', 114L

Verižnik: Bombtrack ridge, aluminijasta, 40T

Kaseta, zadnji zobnik: Microshift advent X CS-H104 10-prestav, 11 - 48T

Sprednji menjalnik: ga ni

Bombtrack Arise SG. FOTO: Arhiv proizvajalca Bombtrack

Zadnji menjalnik: Microshift advent RD-M6205GM

Sprednje pesto: Bombtrack ARC 6-vijakov, disk

zadnje pesto: Bombtrack ARC sealed hub, 11-prestav, 6-vijakov disk

Navojni zapenjalec: 12 x 100 mm / 12 x 142 mm

Obročnika: WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h

Sedež: Bombtrack Fuzz

Sedežna opora: Bombtrack beech 27.2 mm x 315 mm

Gume: XS - S VEE Speedster 38-584 / M - XL VEE Speedster 40-622

Teža: 12 kg (velikost M)

Teža okvirja: 2480g okvir (velikost M) / 1370g vilica

Max. teža kolesarja/ke: 120 kg skupaj s prtljago

Cena: 1849 evrov