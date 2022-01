Prijave na legendarni Maraton treh src so odprte

Po dveh letih zatišja bo start Maratona treh src v Radencih ponovno oživel. V soboto, 21. maja 2022, bo priljubljena tekaška prireditev, ki velja za najstarejšo v regiji, praznovala svoj 40. jubilej.

Po dveh virtualnih tekih, ki sta poskrbela za neprekinjeno tradicijo, bo Maraton treh src prvič od razglasitve epidemije COVID-19 spet potekal »v živo«. Organizatorji ciljajo na izvedbo vseh tekaških in pohodniških aktivnosti, ki jih bodo po potrebi prilagajali aktualnim zdravstvenim ukrepom. Prijave na maraton, ki se bo v zgodovino vpisal s častitljivim jubilejem, pa tudi zahtevno organizacijo, so že odprte.

»Stari rek pravi, da kdor čaka, dočaka. In tako smo dočakali tudi težko pričakovano 40. obletnico Maratona treh src, ki se nam je izmikala kar dve leti. Po premoru smo ponovno poprijeli za štafetno palico in tradicijo peljemo naprej – z velikim optimizmom, srčnostjo in tudi s kančkom pozitivne treme. V razmerah, ki se spreminjajo iz dneva v dan, namreč še tako izkušeni organizatorji ne moremo predvideti končnega razvoja dogodkov,« je povedal Boštjan Gerlec, predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src.

Ne glede na številne neznanke, dejstvo ostaja – jubilejni Maraton treh src letos bo! Udeleženci se bodo na startu pred hotelom Radin ponovno zbrali 21. maja 2022, ob 9. uri. Organizatorji so že pričeli s pripravami na vse aktivnosti, s katerimi je prireditev v preteklih letih v Radence privabila na tisoče športnikov in navijačev iz širne Slovenije in tujine. V programu so tek na 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, pohod Treh src, nordijska hoja, otroški teki ter tek s kužki. Na maratonski progi (42 km) bo v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije potekalo tudi državno prvenstvo. V kakšni meri in na kakšen način bodo aktivnosti realizirane je seveda odvisno od aktualnih zdravstvenih razmer in ukrepov, veljavnih na dan prireditve.

Po dveh virtualnih tekih, ki sta poskrbela za neprekinjeno tradicijo, bo Maraton treh src prvič od razglasitve epidemije COVID-19 spet potekal »v živo«. FOTO: Arhiv Maratona treh src

Proge so prilagodili razmeram, pripravljenih je več scenarijev izvedbe

Proge letošnjega Maratona treh src so začrtane. Zaradi omejitev, ki jih je prinesel COVID-19 so jih organizatorji že nekoliko prilagodili. »Čezmejne trase, ki so nas povezovale s sosedi na avstrijski strani, smo letos žal morali spremeniti in jih speljati 'po starem'. Maratonci bodo za dosego 42 kilometrov tako odtekli dva kroga v Sloveniji,« je napovedal Marko Pintarič, sekretar organizacijskega odbora Maratona treh src.

»Sedaj le še stiskamo pesti, da se bo epidemija do maja umirila. Seveda pa smo pripravljeni na več scenarijev, saj si želimo, da bi ob, spoštovanju najvišjih zdravstvenih standardov, prireditev izvedli v takem vzdušju, kot se za okrogel jubilej spodobi. Verjamem, da nam bo to tudi uspelo!« je še dodal Gerlec.

Trase maratona treh src. FOTO: Arhiv Maratona treh src

Prijave so odprte! Pohitite in si zagotovite mesto!

Prijave na Maraton treh src so že odprte. Prijavijo se lahko vsi, ki se želijo preizkusiti na maratonski, pol maratonski, 10 km in 5 kilometrski progi. Prijave na otroške teke so tudi že odprte. »Zna se zgoditi, da bomo morali omejiti število udeležencev, zato pozivamo najbolj neučakane, da se čimprej prijavijo in si tako zagotovijo udeležbo,« je še pozval Pintarič.

Aktualne informacije o Maratonu treh src so dostopne tudi na: www.maraton-radenci.si.