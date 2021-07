Primer rekreativne vadbe za »parnike«

FOTO: Arhiv Polet

Vadba je načrtovana za 25-metrski bazen in z uporabo plavalne deske in/ali plovca, črva ter protivzgonskih uteži. Podobno kot pri programu za »plovčke« bosta tudi za »parnike« glavni vsebini vadbe učenje in utrjevanje novih plavalnih tehnik.Intenzivnost vadbe bo zmerna, znotraj območja od 60 do 70 odstotkov najvišje frekvence srčnega utripa. To je intenzivnost, ki je tudi sicer najprimernejša za najrazličnejše rekreativne programe. Ob veselju in zadovoljstvu bo cilj predvidene vadbe izboljšanje našega plavalnega znanja in sposobnosti ter vzdrževanje in razvoj naše vzdržljivosti.Pri izdelavi programa za smo predvidevali predznanje germanije in prsnega ter načrtovali učenje kravla kot glavne vsebine vadbe. Načrtovane količine vadbenih enot, izražene v preplavani razdalji, so od 1000 do 1500 metrov. Posamezne vadbene enote so sestavljene iz:• začetnega ogrevanja z utrjevanjem prsnega• glavnega dela z učenjem in utrjevanjem kravla• zaključka s sprostitvijo v vodi ali razplavanjem.V programu smo posamezne vaje le poimenovali in jih označili s poševnim tiskom. Nazornejši prikaz lahko poiščemo na spletni strani Nadaljevalno učenje plavanja . Za vsako vadbeno enoto so navedena tudi vprašanja, ki so nam lahko v pomoč pri analizi vadbe. Če odgovorimo pritrdilno, je bila naša vadba z vidika napredka v plavalnem znanju in sposobnosti uspešna!